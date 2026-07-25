República Dominicana

República Dominicana estrena su medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 con plata en remo

El país caribeño logró la plata en remo masculino en la jornada inicial, en medio de estrictas medidas de seguridad y el reconocimiento a las leyendas del deporte nacional

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La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe dejó imágenes conmovedoras, mientras el equipo local abrió el medallero con una destacada actuación en la prueba de doble par de remos cortos ligero (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano).
La inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe dejó imágenes conmovedoras, mientras el equipo local abrió el medallero con una destacada actuación en la prueba de doble par de remos cortos ligero (Cortesía: Comité Olímpico Dominicano).

La delegación de República Dominicana inauguró su medallero en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de plata en la prueba masculina de doble par de remos cortos ligero, gracias a la actuación de Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez.

La cita deportiva regional celebró su primera jornada de competencias oficiales en el Centro de Remo y Canotaje de la Presa de Rincón, en la provincia Monseñor Nouel, municipio Bonao. De acuerdo con el Comité Olímpico del país caribeño, la dupla dominicana finalizó en la segunda posición, solo superada por el bote venezolano integrado por José Guipe y César Amaris, que se quedó con el oro.

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El bronce fue para México, representado por Rafael Mejía y Roberto Ahumada. La actuación de Rodríguez y Vásquez permitió a la delegación anfitriona subir por primera vez al podio y abrir oficialmente su cuenta de medallas en la justa regional, lo que fue destacado como un paso simbólico para el país caribeño.

La plata obtenida en el remo representa no solo un logro deportivo para República Dominicana, sino también un estímulo para el resto de la delegación anfitriona, llamada a protagonizar más actuaciones destacadas en las próximas jornadas del evento regional.

Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez posan con los remos tras obtener la medalla de plata para República Dominicana en la categoría doble par de remos cortos ligero, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
Carlos Rodríguez e Ignacio Vásquez posan con los remos tras obtener la medalla de plata para República Dominicana en la categoría doble par de remos cortos ligero, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Una inauguración cargada de emoción y símbolos

La ceremonia de apertura, realizada la noche de ayer, 24 de julio, dejó imágenes imborrables para el deporte dominicano. Uno de los momentos más emotivos se produjo cuando Félix Sánchez, doble campeón olímpico y referente del atletismo nacional, recibió la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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El exatleta fue ovacionado por los presentes mientras portaba el símbolo de la competencia continental, y no pudo contener las lágrimas de alegría al recorrer parte del trayecto oficial del fuego deportivo.

Las imágenes del histórico deportista dominicano, visiblemente conmovido, circularon ampliamente en plataformas digitales y generaron muestras de respaldo de parte del público y las glorias del atletismo nacional. La emoción de Sánchez resumió el entusiasmo que despierta la organización del evento en territorio dominicano y la importancia de la cita para la identidad deportiva del país.

Un tributo inolvidable a Félix Sánchez, el doble campeón olímpico y mundial. El video captura la pasión y el orgullo de un país por su héroe, quien le dio a República Dominicana su primera medalla de oro olímpica e inspiró a creer en lo imposible.

La organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 implementó un amplio operativo de seguridad para garantizar el normal desarrollo de las competiciones y la tranquilidad de atletas, delegaciones y espectadores.

Más de 500 policías han sido desplegados en las distintas sedes, según confirmó la propia organización y entidad policial. Además, las autoridades locales indicaron que la presencia policial cubre tanto los escenarios deportivos como las áreas de alojamiento, transporte y espacios públicos vinculados al evento.

Esta medida busca evitar incidentes y asegurar que la cita regional se desarrolle en un ambiente seguro, con protocolos diseñados para responder a eventuales emergencias y situaciones imprevistas. La seguridad se ha convertido en uno de los ejes prioritarios para los organizadores, que esperan una afluencia constante de público durante los días de competencia.

La cita multideportiva reúne a delegaciones de más de 20 países, con la expectativa de jornadas de alto nivel competitivo y momentos de gran significado para atletas y aficionados. El operativo de seguridad y la organización de los escenarios deportivos forman parte de los factores que buscan consolidar a la capital dominicana como un referente para eventos regionales de esta magnitud.

La medalla de plata obtenida por República Dominicana marca el inicio de la participación nacional en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada en la que el deporte, la emoción y la seguridad se convirtieron en protagonistas.

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