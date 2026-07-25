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Cómo hacer un chequeo de seguridad en tu celular sin perder más de 10 minutos

Actualizar el sistema operativo y las apps es la primera medida clave para evitar brechas de seguridad

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Primer plano de una mano que sostiene un teléfono celular donde se aprecian los iconos de Wi-Fi, señal móvil y batería en el panel superior.
Un chequeo rápido de seguridad puede reforzar la protección de tu celular y reducir el riesgo digital en solo diez minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de información personal y profesional que se almacena en un teléfono móvil convierte a este dispositivo en un objetivo prioritario para los ataques digitales. Hoy, mantenerlo protegido resulta ineludible.

Un chequeo de seguridad rápido puede marcar la diferencia y reducir el riesgo de que la vida digital quede vulnerable. Según la compañía de ciberseguridad ESET, las siguientes acciones simples pueden realizarse en menos de diez minutos y fortalecen la protección del celular.

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Actualizaciones: el primer paso esencial

El primer aspecto relevante de este proceso es la actualización del sistema operativo y de las aplicaciones. Instalar la versión más reciente disponible es fundamental. Los cibercriminales suelen explotar fallas antiguas y brechas de seguridad para ejecutar ataques. Mantener el software actualizado evita que los atacantes encuentren “puertas abiertas” en el dispositivo.

Una mano sostiene un teléfono móvil Android negro. En la pantalla de bloqueo se ven la hora, fecha y varias notificaciones de aplicaciones.
El bloqueo con PIN, patrón o biometría dificulta el acceso físico no autorizado al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bloqueos: la barrera física más efectiva

El siguiente paso consiste en establecer un método de bloqueo seguro, ya sea mediante PIN, patrón o datos biométricos. Se recomienda evitar combinaciones obvias, como fechas de nacimiento o secuencias numéricas sencillas.

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También resulta efectivo configurar el bloqueo automático de pantalla en el intervalo más corto posible. Un teléfono sin bloqueo permite el acceso inmediato a aplicaciones, correos y redes sociales, lo que representa una de las formas más directas de compromiso físico del equipo.

Eliminación de aplicaciones innecesarias

El tercer bloque de este chequeo apunta a revisar el listado de aplicaciones instaladas. El consejo es eliminar aquellas que ya no se usan o que resulten desconocidas. Reducir la cantidad de apps limita los posibles puntos de entrada para los atacantes. Esta depuración no solo libera espacio, sino que contribuye a una superficie de ataque más pequeña.

Eliminar aplicaciones innecesarias reduce la cantidad de posibles puntos de entrada para ataques. (Reuters)
Eliminar aplicaciones innecesarias reduce la cantidad de posibles puntos de entrada para ataques. (Reuters)

Control de permisos: limitar el acceso de las apps

La gestión de los permisos de las aplicaciones es otro punto crítico. Desde el menú de configuración, en la sección de privacidad, se pueden revisar y ajustar los permisos otorgados. La recomendación es preguntarse si una app realmente necesita acceder a ciertos datos. Permitir que una linterna acceda a los contactos o que una app de juegos use el micrófono puede abrir caminos innecesarios para la vigilancia no autorizada.

Reducción de la superficie de ataque

Se recomienda desactivar el bluetooth cuando no se utiliza y eliminar redes Wi-Fi públicas guardadas en el dispositivo. Tanto el bluetooth activo como el uso de redes abiertas pueden ser aprovechados para interceptar información o intentar conexiones no autorizadas. Desactivar estas funciones disminuye la exposición a riesgos externos, según explican especialistas consultados.

Doble factor de autenticación: una barrera adicional

Activar el doble factor de autenticación (2FA) en todas las cuentas disponibles —correo electrónico, mensajería, redes sociales y servicios bancarios— es una de las recomendaciones más sólidas. La implementación del doble factor reduce el riesgo de vulneración en un 99,22%. Esta medida previene el secuestro de cuentas, el robo de contactos y el acceso a información sensible.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Revisar y restringir los permisos de las apps ayuda a proteger datos sensibles en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Copias de seguridad: respaldo ante incidentes

Verificar la existencia y vigencia de las copias de seguridad resulta esencial. Revisar cuándo se realizó el último respaldo y activar la función automática en servicios como Google Drive o iCloud puede evitar la pérdida de información valiosa. Disponer de un backup actualizado es la única forma de recuperar datos tras un incidente de seguridad.

Soluciones de seguridad: protección en tiempo real

Finalmente, instalar una solución de seguridad confiable permite detectar sitios de phishing, aplicaciones maliciosas y comportamientos sospechosos. Estas herramientas añaden un control constante y disminuyen el impacto de posibles errores humanos. No todas las amenazas son perceptibles a simple vista, por lo que un software especializado ofrece un monitoreo permanente.

Realizar este chequeo no exige conocimientos técnicos avanzados ni grandes inversiones de tiempo. Diez minutos resultan suficientes para implementar medidas que refuercen la seguridad de los datos personales, laborales y financieros en el teléfono móvil.

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