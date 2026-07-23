Tus chats de WhatsApp Web podrían quedar expuestos por una falla en la extensión de Adobe Acrobat

WhatsApp Web se vio vulnerable por un fallo en la extensión de Acrobat de Adobe. (Meta)

Una vulnerabilidad descubierta en la extensión de Adobe Acrobat para Google Chrome puso en riesgo la privacidad de millones de usuarios de WhatsApp Web. El fallo, identificado como CVE-2026-48294 y bautizado por los investigadores como HermeticReader, permitía que un sitio web malicioso accediera a información de las conversaciones abiertas en el servicio de mensajería sin necesidad de instalar malware ni de robar contraseñas.

Adobe confirmó el problema tras recibir el reporte de los investigadores a comienzos de junio de 2026 y publicó una actualización de seguridad durante el mismo fin de semana para corregir la falla. La compañía recomienda que todos los usuarios verifiquen que tienen instalada la versión más reciente de la extensión, ya que las versiones anteriores permanecen vulnerables.

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Aunque el error no afectaba directamente a WhatsApp, sí comprometía la privacidad de quienes utilizaban la aplicación desde el navegador junto con la extensión vulnerable de Adobe Acrobat.

Un fallo en la extensión de Adobe Acrobat para Chrome permitía acceder a las conversaciones de WhatsApp Web. (WhatsApp)

Qué es HermeticReader y por qué representa un riesgo

HermeticReader es el nombre asignado a una vulnerabilidad descubierta en la extensión oficial de Adobe Acrobat para Chrome, una herramienta ampliamente utilizada para visualizar, editar y gestionar documentos PDF desde el navegador.

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De acuerdo con los investigadores, el fallo permitía que una página web diseñada específicamente para explotarlo obtuviera acceso a información privada almacenada en una pestaña de WhatsApp Web abierta en el mismo navegador.

Entre los datos potencialmente expuestos se encontraban la lista de conversaciones, los nombres de los contactos, el nombre del perfil del usuario y el contenido del chat que estuviera abierto en ese momento.

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Adobe Acrobat para Chrome tiene una vulnerabilidad que permite tener acceso a WhatsApp Web. (Meta)

Los especialistas subrayan que el ataque no explotaba una vulnerabilidad en WhatsApp ni rompía su sistema de cifrado de extremo a extremo. El problema residía exclusivamente en la extensión de Adobe y en los permisos elevados con los que operaba dentro del navegador.

Qué usuarios podían verse afectados

La vulnerabilidad solo podía aprovecharse si se cumplían tres condiciones al mismo tiempo. La primera era utilizar Google Chrome o cualquier navegador basado en Chromium compatible con la extensión.

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La segunda consistía en tener instalada y activa una versión vulnerable de la extensión Adobe Acrobat para PDF, utilizada en cientos de millones de navegadores.

Finalmente, el usuario debía tener abierta una sesión de WhatsApp Web o haber iniciado sesión previamente mientras visitaba una página preparada para explotar la vulnerabilidad.

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Usuarios con Adobe Acrobat para Chrome pueden sufrir la filtración de sus datos desde WhatsApp Web. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si coincidían estos factores, un atacante podía acceder a parte de la información mostrada en WhatsApp Web sin que la víctima notara ninguna actividad sospechosa.

Cómo funcionaba el ataque

El origen del problema estaba en la forma en que la extensión gestionaba sus privilegios dentro del navegador.

Normalmente, los navegadores aplican la denominada política de mismo origen, un mecanismo de seguridad que impide que un sitio web acceda a la información privada de otro sitio diferente.

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Sin embargo, la extensión de Adobe contaba con permisos mucho más amplios que una página web convencional.

Los investigadores explican que HermeticReader aprovechaba precisamente esos privilegios para sortear las restricciones del navegador y acceder a datos pertenecientes a otras pestañas abiertas.

Los permisos que el usuario le daba a Adobe Acrobat para Chrome eran usadas para robar información. (WhatsApp)

Como resultado, una página especialmente diseñada podía utilizar la extensión como intermediaria para leer información que, en condiciones normales, debía permanecer protegida.

Los especialistas comparan esta situación con entregar una llave maestra a un visitante, permitiéndole entrar en todas las habitaciones de un edificio cuando solo debía tener acceso a una.

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Adobe ya publicó una solución

Tras recibir el reporte, Adobe corrigió la vulnerabilidad mediante la versión 26.5.2.3 de la extensión Acrobat para PDF. Las versiones 26.5.2.2 y anteriores son las afectadas por HermeticReader.

La compañía indicó que la actualización se distribuye automáticamente, aunque recomienda comprobar manualmente que la extensión instalada corresponda a la versión corregida.

El identificador oficial de la extensión vulnerable es efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj, dato que permite verificar si corresponde a la extensión oficial instalada en Chrome.

Tras darse a conocer que Adobe Acrobat para Chrome robaba datos, de inmediato se corrigó. (Foto: Meta)

Recomendaciones para proteger la cuenta de WhatsApp

Además de instalar la actualización, los especialistas aconsejan revisar periódicamente los dispositivos vinculados a WhatsApp Web y cerrar la sesión en aquellos equipos que ya no se utilicen o que resulten desconocidos.

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También recomiendan eliminar las extensiones del navegador que no sean indispensables o cuya procedencia no resulte confiable, ya que este tipo de complementos dispone de permisos que pueden acceder a información sensible.

Mantener tanto el navegador como sus extensiones completamente actualizados sigue siendo una de las medidas más eficaces para reducir el riesgo frente a vulnerabilidades recientemente descubiertas.