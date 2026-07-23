La Patrulla Fronteriza alerta a conductores de Uber y Lyft por una nueva estrategia de los cárteles para el tráfico ilícito de migrantes

La CBP advirtió a los conductores de Uber y Lyft en la frontera con México por el aumento de intentos de cárteles para usar aplicaciones de transporte en el traslado ilegal de migrantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) lanzó el 22 de julio de 2026 una advertencia a los conductores de aplicaciones de transporte que operan cerca de la frontera con México debido a un aumento en los intentos de cárteles criminales para usar estos servicios en el traslado de migrantes de forma ilegal. La medida afecta principalmente a los choferes de plataformas como Uber y Lyft, quienes reciben solicitudes de viajes hacia zonas remotas, según confirmaron autoridades federales.

De acuerdo con USA Today y reportes de la CBP, los cárteles han comenzado a utilizar aplicaciones de transporte legalmente establecidas para coordinar la movilización de personas en áreas desérticas, carreteras rurales y puntos comerciales apartados de la frontera sur. La advertencia fue reforzada por el agente José Navarro de la Patrulla Fronteriza, quien indicó que estas organizaciones buscan aprovecharse de ciudadanos sin antecedentes criminales para evitar la detección por parte de las fuerzas de seguridad, según recogió Fox News.

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El fenómeno se produce en un contexto de endurecimiento en la seguridad fronteriza y sofisticación de los métodos de contrabando. Las redes delictivas han incrementado el uso de tecnología y manipulación de ciudadanos ajenos a las actividades criminales, lo que complica la labor de las autoridades estadounidenses e introduce nuevos riesgos legales para los conductores de estas plataformas.

¿Por qué la CBP advierte a conductores de Uber y Lyft en la frontera?

La CBP identificó que, en los últimos meses, los cárteles mexicanos han utilizado aplicaciones de transporte para gestionar viajes que facilitan el cruce ilegal de personas. Los conductores reciben solicitudes para recoger pasajeros en ubicaciones alejadas de la vigilancia institucional, como zonas desérticas y tramos poco transitados. El comunicado oficial de la agencia, divulgado el 9 de julio de 2026, advierte sobre la sofisticación de estas redes y el peligro que representa para los choferes, según reportó USA Today.

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El agente José Navarro explicó a Fox News que “los cárteles quieren aprovechar a la ciudadanía, y nuestro mensaje es que no se dejen utilizar”. Navarro señaló que los conductores pueden convertirse en blanco de investigaciones judiciales y ser detenidos en los puntos de control habituales de la Patrulla Fronteriza, aun si desconocen la naturaleza del viaje solicitado.

Los cárteles mexicanos utilizan aplicaciones de transporte para coordinar viajes hacia zonas desérticas, carreteras rurales y puntos apartados de la frontera sur de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo operan los cárteles mexicanos con aplicaciones de transporte?

Según la CBP y reportes de American Bazaar Online, las organizaciones criminales han adaptado sus métodos a la tecnología, utilizando plataformas de transporte para mover migrantes dentro de Estados Unidos. Este enfoque permite a los cárteles reducir la exposición de sus propios miembros y transferir el riesgo legal a terceros.

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Entre las tácticas observadas se encuentran:

Solicitudes de viaje a sitios remotos, fuera de áreas urbanas o comerciales.

Uso de cuentas recién creadas o de terceros para reservar los viajes.

Coordinación de grupos que superan el límite de ocupantes permitidos en los vehículos.

Preferencia por conductores sin antecedentes o sin vínculos previos con actividades delictivas.

Según la CBP, los cárteles han llegado a cobrar hasta 30.000 dólares por persona, aprovechando la percepción de menor riesgo en estos traslados. Esta información fue corroborada por el jefe del sector El Paso, Jesse D. Muñoz, quien declaró: “Los contrabandistas ponen en peligro a conductores y pasajeros, tratando a los choferes legítimos como piezas desechables para sus operaciones”.

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¿Qué señales deben identificar los conductores para evitar ser usados por cárteles?

La CBP difundió una lista detallada de indicios que pueden alertar a los conductores de aplicaciones de transporte sobre posibles intentos de tráfico de personas:

Pasajeros con ropa muy sucia o en mal estado, lo que indicaría trayectos largos a pie o condiciones precarias. Grupos que exceden la capacidad permitida del vehículo. Personas nerviosas, desorientadas o incapaces de precisar su ubicación. Solicitudes de recogida en lugares alejados de la ciudad o zonas industriales poco transitadas. Reservas realizadas por terceros, con cuentas nuevas o con poca actividad previa.

La CBP recomienda cancelar cualquier viaje que presente estas señales y buscar un lugar seguro. Según USA Today, la agencia ha reforzado el contacto con empresas de tecnología para mejorar los sistemas de alerta y denuncia dentro de las aplicaciones.

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La CBP detectó que los viajes vinculados al tráfico de migrantes incluyen cuentas nuevas o de terceros, pedidos a sitios remotos y grupos que superan la capacidad del vehículo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué consecuencias legales enfrentan los conductores involucrados?

La advertencia de la CBP subraya que los conductores que transporten personas vinculadas a redes de tráfico, aunque sea sin conocimiento previo, pueden ser detenidos y enfrentar cargos federales por contrabando y encubrimiento de migrantes. De acuerdo con la ley estadounidense, la participación –consciente o no– en estas redes puede derivar en acusaciones graves, incautación del vehículo y penas de prisión, según información publicada por USA Today.

En el comunicado oficial, la CBP puntualizó: “Bajo la ley federal, quienes sean encontrados participando en estas redes pueden enfrentar cargos por tráfico de personas y encubrimiento”. La agencia recomienda reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o a la línea oficial de la Patrulla Fronteriza.

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¿Cómo se han adaptado las autoridades para combatir el uso de apps en el tráfico de migrantes?

La respuesta institucional incluye el fortalecimiento de la capacitación de agentes y campañas informativas dirigidas a conductores en la región fronteriza. Según Fox News, la CBP coordina acciones con empresas tecnológicas y operadores de plataformas para identificar patrones sospechosos y facilitar la denuncia de situaciones irregulares.

La agencia también implementó el monitoreo de rutas y solicitudes inusuales en aplicaciones de transporte, además de mantener canales abiertos para la recepción de denuncias anónimas de conductores o ciudadanos.

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La CBP recomendó cancelar viajes con señales de alerta, buscar un lugar seguro y reportar cualquier actividad sospechosa al 911 o a la Patrulla Fronteriza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tiene la advertencia sobre conductores y migrantes?

El efecto inmediato de la advertencia es la mayor cautela de los conductores de aplicaciones en el sur de Estados Unidos, quienes se exponen a riesgos legales y personales ante eventuales manipulaciones de las redes delictivas. Para los migrantes, el uso de este tipo de servicios representa un costo elevado y una exposición adicional a operativos policiales.

Las recomendaciones institucionales buscan reducir la vulnerabilidad de los ciudadanos y mejorar la colaboración entre autoridades y plataformas digitales. La CBP continuará evaluando el impacto de estas medidas y adaptando sus estrategias conforme evolucionen los métodos de los cárteles.

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¿Qué pueden hacer los conductores de aplicaciones para protegerse?

La CBP recomienda a los conductores de Uber, Lyft y otras plataformas en la frontera sur de Estados Unidos:

Revisar cuidadosamente el perfil de los pasajeros y el historial de la cuenta.

Evitar aceptar viajes a lugares remotos o de difícil acceso sin información clara del pasajero.

Cancelar cualquier viaje si detectan señales de alerta y trasladarse a un área segura.

Reportar inmediatamente a las autoridades cualquier intento de uso indebido de los servicios de transporte.

Consultar las actualizaciones y recomendaciones oficiales en los canales de la CBP y las propias aplicaciones.

La Patrulla Fronteriza mantiene una línea directa para denuncias anónimas y recuerda que la colaboración ciudadana resulta esencial para combatir el tráfico de personas en la región.