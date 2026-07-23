Crimen y Justicia

Robaron una camioneta en zona norte, quedaron grabados por una cámara de seguridad y los detuvieron: así cayó la banda

Los acusados fueron arrestados luego de ser identificados a través de filmaciones. Al allanar sus domicilios en Villa Adelina y José León Suárez, la Policía encontró pruebas incriminatorias

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Los sospechosos cayeron en allanamientos en Villa Adelina y José León Suarez

La Policía Bonaerense detuvo este jueves a tres personas acusadas de robar una camioneta en Martínez. En los allanamientos a sus domicilios, ubicados en Villa Adelina y José León Suárez, también se secuestraron herramientas para abrir autos, vestimenta vinculada al hecho y teléfonos celulares.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando una Toyota SW4 color gris topo fue sustraída de la puerta de una vivienda en la mencionada localidad del partido de San Isidro. Tras la denuncia del dueño, personal de la Comisaría San Isidro Segunda inició una investigación.

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Los agentes analizaron cámaras municipales y privadas. Así, se identificó rápidamente el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos: un Fiat Siena.

Cartel azul y blanco de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, junto a un auto plateado, en una calle con árboles y edificios
El auto utilizado en el robo de la camioneta

El paso siguiente fue rastrear ese auto hasta que finalmente lo ubicaron e interceptaron hoy sobre la avenida Edison al 800. Los tres ocupantes fueron detenidos: se trata de Ayelén Etelvira Yáñez, de 29 años; Hugo Alberto Cabrera, de 40; y Ariel Gonzalo Pérez, de 24.

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Tres personas, dos hombres y una mujer, de pie, con las manos detrás de la espalda, delante de una pared de madera y un banner policial
Los tres sospechosos detenidos

Respecto de la camioneta robada, fue hallada el mismo día, de acuerdo con la información oficial.

Pero la investigación no concluyó allí y la Unidad Funcional de Instrucción de Distrito Martínez, encabezada por la fiscal Paula Hertig, dispuso allanamientos de urgencia en los domicilios de los sospechosos, Villa Adelina y José León Suárez.

Destornilladores, pinza, llave inglesa, correa de remolque, arrancador de batería y cables junto a una caja de secuestros policial
Herramientas y un arrancador de vehículos, entre las cosas secuestrados por la Policía Bonaerense

Durante los operativos se incautaron herramientas para abrir vehículos, arrancadores, herramientas de metal y língas de arrastre y prendas de vestir que habrían sido usadas en el hecho, además de celulares.

La causa quedó caratulada como robo agravado de automotor y los acusados serán indagados en las próximas horas.

Una campera deportiva negra Adidas, guantes oscuros, dos destornilladores, una linterna roja, una caja de auxilio Toyota y llaves de vehículo
Más elementos incautados

La Banda de las Hilux

Este tipo de vehículos era un objetivo para un grupo de ladrones que operaba en distintos barrios porteños. Tal es así que fueron bautizados como “La Banda de las Hilux”.

La organización fue desarticulada tras una serie de 16 allanamientos realizados en la provincia de Buenos Aires y en San Salvador de Jujuy. En esos operativos cayeron los dos presuntos jefes, que el mes pasado fueron procesarlos con prisión preventiva, mientras otras diez personas quedaron vinculadas a la causa por asociación ilícita.

La causa, impulsada por la Fiscalía de Núñez y Saavedra, se centró en al menos 25 robos de camionetas Toyota Hilux y SW4. Según la investigación, la banda contaba con una estructura que le permitía robar, adulterar, desarmar o vender ilegalmente estos vehículos.

Tras 16 allanamientos en las provincias de Buenos Aires y Jujuy, la Policía de la Ciudad desarticuló a la llamada “Banda de las Hilux”, que robó 25 camionetas

El seguimiento policial comenzó tras la denuncia de una mujer que sufrió el robo de su camioneta en el barrio de Núñez. Durante los allanamientos, la Policía de la Ciudad secuestró una gran cantidad de elementos utilizados para cometer los robos, como dispositivos electrónicos, impresoras 3D, herramientas para la apertura de vehículos y autopartes de camionetas Hilux.

También se hallaron celulares, computadoras, armas y chapas patentes con pedido de secuestro vigente.

La causa sigue abierta y la Justicia investiga si existen más hechos delictivos vinculados a esta organización.

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