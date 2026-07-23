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La importante decisión que tomó Francia respecto al reemplazante de Deschamps en la selección: “Es inminente”

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunciará al nuevo entrenador de Les Bleus

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Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, anunciará el martes 28/7 al próximo entrenador de la selección (REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, anunciará el martes 28/7 al próximo entrenador de la selección (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Luego del cuarto puesto en el Mundial 2026 que obtuvo la selección de Francia tras perder en semifinales ante el campeón España y en el duelo por el tercer puesto ante Inglaterra en un vibrante 6-4, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que el próximo martes 28 de julio presentará al nuevo entrenador del equipo, que sucederá a Didier Deschamps.

De acuerdo con el comunicado de la FFF, el presidente de la entidad, Philippe Diallo, ofrecerá una conferencia de prensa este martes 28 de julio de 2026, a partir de las 11:00 horas (6:00 de Argentina), en la sede ubicada en París. “Tras la extraordinaria reunión del Comité Ejecutivo que se celebrará esa misma mañana, Diallo presentará a los medios de comunicación al próximo seleccionador nacional francés”, anunció la federación en un comunicado oficial. La ceremonia será transmitida en vivo por el canal de YouTube de la FFF.

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Si bien la Federación Francesa de Fútbol mantuvo a resguardo el nombre del próximo entrenador de Les Bleus, todos los cañones apuntan a que sea Zinedine Zidane. Extraoficialmente, el ex DT del Real Madrid y campeón como jugador de su selección en el Mundial de 1998, sería el elegido para reemplazar a Deschamps, quien fue su compañero de equipo en aquella gesta.

Zinedine Zidane apronta su regreso al fútbol y sería anunciado el martes como nuevo DT de la selección de Francia
Zinedine Zidane apronta su regreso al fútbol y sería anunciado el martes como nuevo DT de la selección de Francia

El prestigioso diario L’Equipe da como hecho que será Zizou el nuevo seleccionador francés. "La confirmación de Zinedine Zidane como sucesor de Didier Deschamps al frente de la selección francesa es inminente. Tras meses de expectación, el anuncio oficial del nuevo seleccionador de Les Bleus tendrá lugar el martes 28 de julio, tal como se había anunciado previamente", escribió el medio. Y agregó: “Es casi seguro que Zidane será nombrado seleccionador, tal como se venía anticipando desde hace varios meses. El Comité Ejecutivo se reunirá el martes por la mañana para ratificar el nombramiento del nuevo seleccionador francés. Posteriormente, se espera que dedique agosto a ultimar la formación de su cuerpo técnico antes de asumir oficialmente sus funciones el 1 de septiembre". El debut del entrenador de 54 años sería el 25 de septiembre, ante Turquía, por la Liga de las Naciones de la UEFA.

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De no mediar inconvenientes ni sorpresas de último momento, Zidane será nombrado nuevo director técnico de Francia. El histórico 10, leyenda del fútbol mundial, tuvo su última etapa como entrenador en el Real Madrid y hace cinco años que no dirige un partido. En el Merengue -único equipo que comandó en su carrera-, el nacido en Marsella condujo 301 partidos, con 190 victorias, 63 empates y 48 derrotas. Durante su período, que se extendió de 2016 a 2021, Zizou ganó 11 títulos, entre ellos tres Champions Leagues y dos Mundiales de Clubes. Como jugador, ganó 15 títulos y fue Balón de Oro en 1998. Sus logros más destacados fueron la Copa del Mundo y Eurocopa 2000 con Francia, la Champions League con Real Madrid en 2002 y la Supercopa de Europa con Juventus en 1996.

Didier Deschamps, director técnico de Francia en el Mundial 2026, saluda al público en su último partido con los galos (Europa Press)
Didier Deschamps, director técnico de Francia en el Mundial 2026, saluda al público en su último partido con los galos (Europa Press)

De esta manera, Zidane será el encargado de tomar las riendas del seleccionado francés que, si bien no tuvo el rendimiento final esperado en el Mundial 2026, viene de tener un proceso exitoso con Deschamps. Les Bleus ganaron la Copa del Mundo de Rusia en 2018 y la UEFA Nations League de la temporada 2020/21, además de haber llegado a las finales del Mundial 2022 y la Eurocopa de 2016 y 2024.

Didier Deschamps, de 57 años, llegó a la selección francesa como DT en julio de 2012 y culminó su participación en el Mundial 2026, cumpliendo un ciclo de 14 años al frente del equipo nacional. Dirigió 187 partidos, con 122 triunfos, 32 empates y 33 derrotas. Se retirará de sus funciones como seleccionador con varios récords: es el técnico que más partidos (26) y más victorias (19) consiguió en la historia de los Mundiales y además logró ser campeón del mundo como jugador y entrenador.

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