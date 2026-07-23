Capturaron más de 18.000 pitones, pero Florida acaba de confirmar una nueva población reproductora

Florida confirmó una nueva población reproductora de pitones birmanas en el oeste del condado de Charlotte, fuera del área histórica de la especie invasora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una nueva población reproductora de pitones birmanas fue confirmada en el oeste del condado de Charlotte, Florida, lo que marca un cambio en la distribución de esta especie invasora y plantea desafíos ambientales para la región. El hallazgo, divulgado oficialmente en julio de 2026, afecta a residentes, autoridades y ecosistemas fuera del área históricamente impactada por estos reptiles, principalmente en los Everglades y zonas aledañas.

Según información difundida por la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC), el descubrimiento de una colonia activa en Charlotte representa la primera vez que se confirma un núcleo reproductor fuera de la zona tradicionalmente establecida, que se extiende desde el sur del lago Okeechobee hasta Key Largo, y de Broward oeste hacia Collier. El organismo estatal atribuye esta situación a ejemplares escapados o liberados de cautiverio, descartando la migración natural desde los Everglades, de acuerdo con The Palm Beach Post y Times of India.

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Desde hace décadas, las pitones birmanas, originarias del sudeste asiático, se consideran uno de los principales depredadores invasores en el sur de Florida. Su introducción inicial se asocia al comercio de mascotas exóticas y a escapes masivos ocurridos tras el huracán Andrew en 1992. Las autoridades han implementado varios programas para el control y erradicación de estos reptiles, como el Exotic Pet Amnesty Program y el evento anual Florida Python Challenge, según la FWC.

¿Dónde está el nuevo foco de pitones birmanas en Florida?

El foco de reproducción detectado por la FWC se localiza en el oeste del condado de Charlotte, al norte de Naples y Fort Myers, en la costa del Golfo de México. Las comunidades de Rotonda West, Placida, Englewood East y South Gulf Cove han registrado un aumento sostenido de avistamientos en los últimos años. Esto llevó a las autoridades a intensificar el monitoreo y a confirmar la presencia de ejemplares reproductores. Esta información ha sido corroborada en reportes oficiales y en medios como Clarín y Yahoo News.

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La FWC subraya que la evidencia disponible sugiere que la población de Charlotte se formó a partir de serpientes que escaparon o fueron liberadas por particulares. Esta hipótesis se apoya en la ausencia de indicios de migración natural desde las áreas ya establecidas en el sur del estado. Según la agencia, el aumento de reportes desde 2020 en la zona impulsó una revisión exhaustiva antes de comunicar la existencia de una colonia reproductora.

La FWC informó que la colonia de pitones birmanas en Charlotte se originó por ejemplares escapados o liberados de cautiverio y no por migración natural desde los Everglades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué es importante el hallazgo de pitones birmanas en Charlotte?

La confirmación de un núcleo reproductor fuera del área histórica de las pitones birmanas marca un cambio en la dispersión de la especie en Florida. Hasta ahora, cualquier ejemplar hallado fuera de la región sur solía considerarse un caso aislado, resultado de escapes individuales. La presencia de una población establecida obliga a reforzar la vigilancia y adaptar las estrategias de control en zonas que antes no requerían monitoreo intensivo.

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Según la FWC, este suceso implica un riesgo ecológico adicional para la fauna local, ya que las pitones birmanas son superpredadores capaces de alterar el equilibrio de los ecosistemas. Expertos advierten que la expansión puede llevar a una disminución de especies nativas y a la modificación de las cadenas alimentarias, como señaló Robert McCleery, ecólogo de vida silvestre de la Universidad de Florida, durante una entrevista recogida por ABC News.

¿Cómo afecta la presencia de pitones birmanas a la fauna de Florida?

Las pitones birmanas (Python bivittatus) ejercen presión sobre la fauna local debido a su papel como depredadores ápice. De acuerdo con la FWC, estos reptiles consumen mamíferos, aves y otros reptiles nativos, alterando el equilibrio ecológico y desplazando a especies autóctonas. El organismo advierte que la presencia de estos animales en nuevos territorios puede llevar a una “simplificación del ecosistema”, al reducir la diversidad de especies y favorecer la dominancia del invasor.

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Entre las especies afectadas figuran mapaches, conejos, zarigüeyas, venados de cola blanca y aves acuáticas. La FWC ha documentado una disminución significativa de mamíferos pequeños en zonas ocupadas por pitones birmanas, lo que según la agencia, evidencia el impacto directo de la invasión.

Las comunidades de Rotonda West, Placida, Englewood East y South Gulf Cove registraron un aumento de avistamientos de pitones birmanas desde 2020. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué acciones oficiales existen para controlar las pitones birmanas en Florida?

El manejo de la invasión de pitones birmanas incluye varias estrategias coordinadas por la FWC y otras instituciones. El Exotic Pet Amnesty Program permite a los propietarios entregar serpientes no deseadas sin consecuencias legales, con el objetivo de reducir el número de liberaciones accidentales o intencionales en la naturaleza.

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Cada año se organiza el Florida Python Challenge, una competencia en la que participantes autorizados buscan capturar y eliminar ejemplares de la especie. La edición más reciente registró la remoción de más de 8.000 libras (3.600 kilogramos) de pitones en el suroeste de Florida, según datos consignados en Yahoo News. Adicionalmente, la FWC mantiene líneas de denuncia y campañas educativas para alertar a la población sobre los riesgos de liberar animales exóticos.

¿Cómo se detectó y confirmó la nueva colonia de pitones birmanas?

La identificación del foco en Charlotte se produjo tras un aumento progresivo de reportes ciudadanos y avistamientos en comunidades locales. Según la FWC, los primeros indicios surgieron en 2020, cuando residentes comenzaron a alertar sobre la aparición frecuente de pitones en áreas residenciales y zonas naturales. El monitoreo se intensificó y, tras reunir suficiente evidencia, la agencia confirmó la presencia de ejemplares adultos y juveniles, lo que indica actividad reproductiva.

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La colaboración con expertos de la Universidad de Florida y el uso de nuevas tecnologías, como aplicaciones móviles para reportar avistamientos, han permitido mejorar el rastreo y la identificación de ejemplares en zonas no tradicionales.

La expansión de las pitones birmanas en Florida obliga a reforzar la vigilancia y adaptar las estrategias de control en zonas que antes no requerían monitoreo intensivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué dice la ley sobre la tenencia de pitones birmanas en Florida?

En Florida, la tenencia de pitones birmanas como mascotas está prohibida por ley. La FWC recuerda que los individuos que no puedan o no deseen mantener estos animales pueden entregarlos voluntariamente a través del programa de amnistía, sin enfrentar sanciones. Esta medida busca evitar que las serpientes sean liberadas en la naturaleza, lo que contribuye a la expansión de la especie y a la formación de nuevas colonias reproductoras.

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Las autoridades subrayan la importancia de la colaboración ciudadana para reportar avistamientos y evitar prácticas irresponsables. El incumplimiento de la normativa puede acarrear multas y sanciones administrativas.

¿Cuál es la magnitud de la invasión de pitones birmanas en Estados Unidos?

De acuerdo con registros federales citados por la FWC, entre 1975 y 2018 ingresaron a Estados Unidos aproximadamente 180.000 ejemplares de pitones birmanas, en su mayoría a través del comercio de mascotas. Desde su introducción, la especie ha colonizado extensas áreas del sur de Florida, especialmente los Everglades.

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La expansión hacia Charlotte representa la primera confirmación oficial de una colonia reproductora establecida fuera del área histórica, lo que, según expertos, podría anticipar una dispersión más amplia si no se refuerzan las acciones de control.

Florida mantiene programas de control de pitones birmanas como el Exotic Pet Amnesty Program y el Florida Python Challenge para reducir su expansión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué medidas pueden tomar los residentes ante la presencia de pitones birmanas?

La FWC recomienda a los residentes reportar cualquier avistamiento de pitones birmanas a la línea habilitada (1-888-483-4681) o mediante la aplicación móvil oficial. La agencia recuerda que la manipulación de estos animales debe ser realizada únicamente por personal autorizado y capacitado, debido a los riesgos que implica para la seguridad humana y animal.

Además, la FWC insiste en la importancia de la educación ambiental para prevenir la liberación de mascotas exóticas y fomentar la adopción de prácticas responsables en la tenencia de fauna no nativa.

¿Qué se espera a partir de la confirmación del nuevo foco de pitones birmanas?

El monitoreo continuará en el oeste de Charlotte y otras áreas cercanas, mientras la FWC y sus socios científicos evalúan la efectividad de los programas de control y la necesidad de nuevas intervenciones. El impacto en la fauna local y el potencial de expansión a otros condados mantienen a las autoridades en alerta, con un enfoque en la detección temprana y la colaboración comunitaria.

La confirmación del nuevo foco implica la adaptación de estrategias de manejo, el fortalecimiento de la educación pública y la coordinación interinstitucional para contener la dispersión de la especie invasora en Florida.