Tomás Etcheverry sigue en alza: venció a Ignacio Buse y avanzó a semifinales del ATP de Kitzbühel

Tomás Etcheverry venció a Ignacio Buse y se clasificó para las semifinales del ATP de Austria (Crédito: REUTERS/Fabian Bimmer)

Tomás Etcheverry continúa por la senda de la victoria y se clasificó para las semifinales del ATP 250 de Kitzbühel tras vencer al peruano Ignacio Buse en sets corridos por 6-2 y 7-5 luego de una hora y 43 minutos de competencia. Sebastián Báez y Mariano Navone, en cambio, quedaron eliminados en los cuartos de final.

El platense, número 31 del ranking mundial, llegaba con confianza luego de superar en su debut al local Jurij Rodionov (145°). Del otro lado tenía un exigente partido ante Buse, quien este año conquistó el ATP 500 de Hamburgo, fue semifinalista en Río de Janeiro y logró ingresar por primera vez al Top 100, actualmente ocupa el puesto 35 del escalafón.

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Desde el comienzo, Etcheverry tomó el control del encuentro. Ganó el 92% de los puntos disputados con su primer servicio y dispuso de siete oportunidades de quiebre, de las cuales capitalizó dos para quedarse con el primer set por un contundente 6-2.

En el segundo parcial, Buse pareció encontrar respuestas tras salvar un break point en el game inicial. En el sexto juego consiguió romper el saque del argentino por primera vez y tomó ventaja de 5-2. Sin embargo, la jerarquía y la fortaleza mental del Retu salieron a relucir en el momento más delicado: recuperó el quiebre, encadenó cinco games consecutivos y selló la victoria por 7-5 para estar entre los mejores cuatros del torneo austríaco.

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Etcheverry, quien este año conquistó el primer título ATP de su carrera al imponerse en la final de Río de Janeiro frente al chileno Alejandro Tabilo (30°), alcanzó la décima semifinal en el circuito. Hasta el momento presenta un balance de cuatro victorias y cinco derrotas en esta instancia. En la temporada 2026 disputará su tercera semifinal, tras las alcanzadas en Buenos Aires y en el certamen carioca.

Por un lugar en la final enfrentará al campeón defensor Alexander Bublik, número 11 del mundo y primera cabeza de serie. El nacido en Gatchina, Rusia, pero que compite para la bandera de Kazajistán derrotó en los cuartos de final al eslovaco Alex Molcan (81°) por 6-3 y 6-2.

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La organización dispuso que las semifinales entre el Etcheverry y Bublik se juegue este viernes a las 9:00 (hora argentina). El historial entre ambos indica que se vieron las caras en una sola oportunidad en la ronda de 32 del Australian Open 2026 con triunfo para el kazajo en sets corridos.

Sebastián Báez y Mariano Navone quedaron eliminados del ATP de Austria (Crédito: REUTERS/Claudia Greco)

La otra semifinal en el torneo austríaco la disputarán el alemán Yannick Hanfmann (52°), quien derrotó a Sebastián Báez (56°), campeón en Kitzbühel en el 2003 y quien es el jugador nacional en actividad con más títulos (7) por 6-3 y 6-1 y el francés Quentin Halys (83°), verdugo del tenista de la localidad bonaerense de 9 de Julio Mariano Navone (47°) y quien levantara el trofeo en el ATP 250 de Bucarest este año, por 7-5 y 6-3. El encuentro dará comienzo a las 7:30.

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Juega Román Burruchaga

Para este viernes se espera por la presencia de Román Burruchaga (60°) en los cuartos de final del ATP 250 de Estoril. El porteño de 24 años que venció en los octavos de final al portugués Nuno Borges (48°), buscará un lugar en las semifinales frente al belga Alexander Block (38°), derrotó al francés Kyrian Jacquet (134°) por 3-6, 6-4 y 7-6(4).

El enfrentamiento está previsto para este viernes en el tercer turno de la cancha central desde las 13:00.