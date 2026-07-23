Se acabó cambiar de aplicación: WhatsApp te permitirá la edición de archivos PDF desde el chat

WhatsApp tiene una nueva función en los chats. (Foto: Meta)

WhatsApp continúa ampliando sus funciones más allá de la mensajería instantánea. La aplicación de Meta anunció una nueva integración con Adobe que permitirá abrir, revisar y realizar anotaciones en archivos PDF directamente desde una conversación, sin necesidad de descargar el documento o utilizar otra aplicación.

La novedad busca simplificar el trabajo de quienes utilizan WhatsApp para compartir documentos personales, académicos o laborales. Gracias a esta integración con Adobe Acrobat, los usuarios podrán acceder a herramientas básicas de edición como resaltar texto, subrayar, tachar o hacer anotaciones sin abandonar el chat, lo que reduce el tiempo necesario para revisar archivos y mejora la productividad.

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Por el momento, la función estará disponible en WhatsApp Web y en la aplicación para Windows, donde el espacio de pantalla facilita el trabajo con documentos de varias páginas. Meta indicó que esta integración forma parte de una estrategia para incorporar servicios de terceros que amplíen las capacidades de la plataforma.

Lector de PDF en WhatsApp. (Meta)

WhatsApp convierte los chats en un espacio para trabajar con documentos

Con el paso de los años, WhatsApp dejó de ser una aplicación destinada exclusivamente a las conversaciones personales.

Actualmente es una herramienta utilizada para coordinar reuniones, compartir contratos, enviar informes, revisar tareas académicas o intercambiar documentos de trabajo entre equipos y clientes.

En ese contexto, los archivos PDF se han convertido en uno de los formatos más utilizados dentro de la plataforma por su compatibilidad con prácticamente cualquier dispositivo y por conservar el diseño original del documento.

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La nueva integración responde precisamente a esa realidad: permitir que el usuario pueda revisar un archivo sin interrumpir la conversación ni depender de programas externos.

WhatsApp te permetirá modificar documentos PDF desde el mismo chat. (Foto: Meta)

Qué permite hacer la integración con Adobe Acrobat

La principal novedad es que los documentos PDF podrán abrirse directamente dentro de WhatsApp.

Una vez abierto el archivo, el usuario tendrá acceso a varias herramientas proporcionadas por Adobe Acrobat.

Entre las funciones disponibles se encuentran:

Resaltar fragmentos de texto.

Subrayar información importante.

Tachar contenido.

Dibujar sobre el documento.

Agregar anotaciones o comentarios.

Abrir archivos protegidos mediante contraseña.

Estas herramientas resultan especialmente útiles para revisar contratos, corregir documentos, estudiar apuntes o intercambiar observaciones con otras personas sin salir del entorno de WhatsApp.

WhatsApp empezó a integrarse con Adobe Acrobat. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta forma, la aplicación reduce la necesidad de descargar el documento, abrir otro programa, editar el archivo y volver posteriormente al chat para continuar la conversación.

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Una función pensada para quienes usan WhatsApp en el trabajo

El crecimiento de WhatsApp como herramienta profesional ha impulsado el desarrollo de nuevas funciones orientadas a mejorar la productividad. Muchas empresas utilizan la aplicación para compartir presupuestos, presentaciones, reportes, manuales y otros documentos en formato PDF.

Hasta ahora, revisar esos archivos implicaba abandonar la conversación para abrir aplicaciones especializadas.

La integración con Adobe elimina ese paso intermedio y permite trabajar con mayor rapidez, especialmente cuando se reciben varios documentos durante una misma jornada laboral.

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La nueva herramienta de WhatsApp se encuentra pensado para quienes trabajan y estudian. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Asimismo, las anotaciones facilitan el intercambio de observaciones entre compañeros de trabajo sin modificar el contenido original del archivo.

Disponible inicialmente en WhatsApp Web y Windows

Meta confirmó que esta primera versión estará disponible para los usuarios de WhatsApp Web y de la aplicación oficial para Windows.

La decisión responde principalmente a que trabajar con documentos suele resultar más cómodo desde un computador gracias al mayor tamaño de la pantalla y al uso del teclado y el ratón.

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Por ahora, la compañía no ha informado cuándo llegará esta función a los teléfonos Android, iPhone o la aplicación para iPad.

Sin embargo, la incorporación de Adobe Acrobat podría representar el primer paso hacia una integración más amplia en otros dispositivos durante futuras actualizaciones.

La nueva herramienta de WhatsApp estará disponible en su versión web. (Meta)

Meta apuesta por una plataforma cada vez más completa

Esta integración forma parte de una estrategia más amplia con la que Meta busca ampliar el ecosistema de WhatsApp.

En los últimos meses, la aplicación ha incorporado funciones como la creación de cuentas directamente desde el iPad, nuevas herramientas para CarPlay y Android Auto, mejoras en la publicación de música en los estados y una mayor compatibilidad entre dispositivos.

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La llegada de servicios de terceros también abre la puerta a nuevas herramientas que podrían convertir a WhatsApp en un espacio donde los usuarios no solo conversen, sino también gestionen documentos, colaboren en proyectos y realicen tareas cotidianas sin cambiar constantemente de aplicación.