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WhatsApp con cuatro funciones nuevas: una cuenta en iPad, música en estados y uso en autos

Las funciones llegarán de forma gradual y estarán disponibles según el dispositivo, el sistema operativo y la versión instalada de la aplicación

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WhatsApp cuentan con nuevas funciones, destacando la música en los estados, el editor de PDF, entre otros. (Meta)
WhatsApp cuentan con nuevas funciones, destacando la música en los estados, el editor de PDF, entre otros. (Meta)

WhatsApp anunció una nueva serie de funciones con las que busca ampliar el uso de la plataforma más allá del teléfono móvil. Entre las principales novedades se encuentran la posibilidad de crear una cuenta directamente desde un iPad, una experiencia renovada para CarPlay y Android Auto, nuevas herramientas para trabajar con archivos PDF y la opción de compartir música en los estados desde servicios de streaming.

Con estas incorporaciones, Meta continúa transformando WhatsApp en una plataforma multidispositivo más completa, permitiendo que los usuarios realicen cada vez más tareas sin depender exclusivamente de un smartphone.

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Las funciones comenzarán a desplegarse de forma gradual, por lo que su disponibilidad variará según el dispositivo, el sistema operativo y la versión instalada de la aplicación.

WhatsApp presenta nuevas funciones.
WhatsApp presenta nuevas funciones. (Meta)

WhatsApp ya permite crear una cuenta directamente desde el iPad

Una de las novedades más relevantes es la eliminación de una de las principales limitaciones de WhatsApp en el iPad.

Hasta ahora, aunque la aplicación oficial para la tableta permitía enviar mensajes, realizar llamadas y sincronizar conversaciones, era obligatorio crear la cuenta previamente desde un teléfono y luego vincular el iPad como dispositivo secundario.

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Con la nueva actualización, ese proceso desaparece.

Los usuarios podrán descargar WhatsApp directamente desde la App Store, registrar su número telefónico, completar el proceso de verificación y comenzar a utilizar la aplicación desde el propio iPad, sin necesidad de recurrir previamente a un iPhone u otro teléfono compatible.

WhatsApp ya se puede descargar desde el iPad y tener una cuenta. (Meta)
WhatsApp ya se puede descargar desde el iPad y tener una cuenta. (Meta)

Este cambio representa un paso importante en la estrategia de Meta para hacer que WhatsApp funcione de manera más independiente del dispositivo principal.

Una experiencia renovada para CarPlay y Android Auto

Otra de las actualizaciones apunta a quienes utilizan WhatsApp mientras conducen. Meta rediseñó la integración con Apple CarPlay y Android Auto para ofrecer una experiencia más completa y segura.

La nueva versión permitirá escuchar mensajes recibidos, responder mediante comandos de voz, realizar llamadas, consultar el historial de conversaciones recientes y acceder rápidamente a los contactos favoritos desde la pantalla del vehículo.

Todas estas funciones están pensadas para minimizar las distracciones al volante, aprovechando los asistentes de voz y las interfaces compatibles de cada sistema de entretenimiento.

Ilustración de un conductor en un automóvil moderno con las manos en el volante. La pantalla central muestra Apple CarPlay con la interfaz de WhatsApp.
Meta rediseñó la integración con Apple CarPlay y Android Auto a WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es facilitar la comunicación sin necesidad de manipular el teléfono durante la conducción.

Los documentos PDF ahora podrán abrirse y editarse

WhatsApp también amplía las posibilidades de trabajar con documentos compartidos en los chats.

La aplicación permitirá abrir archivos PDF directamente desde la versión web y las aplicaciones para escritorio, evitando que el usuario tenga que descargarlos para visualizarlos.

Además de la lectura, los documentos podrán recibir modificaciones básicas antes de compartirse nuevamente.

Entre las funciones disponibles se encuentran la posibilidad de resaltar fragmentos importantes y añadir anotaciones sobre el contenido.

WhatsApp te permitirá crear archivos PDF.
WhatsApp te permitirá crear archivos PDF.

Estas herramientas se desarrollaron gracias a la integración de tecnología de Adobe Acrobat, aunque Meta todavía no confirmó si esta función llegará posteriormente a las aplicaciones para Android, iPhone o iPad.

Para quienes utilizan WhatsApp como herramienta de trabajo, esta incorporación puede agilizar el intercambio de documentos sin depender de aplicaciones externas.

Compartir música en los estados será más sencillo

Otra de las novedades está relacionada con los estados de WhatsApp. Los usuarios podrán compartir directamente canciones desde plataformas como Apple Music y Spotify mediante las opciones de compartir disponibles en ambos servicios.

La canción aparecerá publicada en el estado, permitiendo que los contactos conozcan qué tema está escuchando esa persona en ese momento.

Esta función acerca aún más a WhatsApp a las dinámicas presentes en otras aplicaciones sociales, donde compartir contenido musical forma parte habitual de la interacción entre usuarios.

WhatsApp te permitirá usar música disponible en Spotify y Apple Music en tus estados. (Meta)
WhatsApp te permitirá usar música disponible en Spotify y Apple Music en tus estados. (Meta)

Un despliegue gradual

Meta indicó que todas estas funciones comenzarán a llegar progresivamente a los usuarios.

Como ocurre con otras actualizaciones importantes de WhatsApp, algunas cuentas las recibirán antes que otras, dependiendo de factores como la región, la versión instalada de la aplicación y el sistema operativo del dispositivo.

Por ello, quienes todavía no encuentren estas novedades disponibles deberán mantener actualizada la aplicación y esperar a que el despliegue alcance su dispositivo.

Con estas incorporaciones, WhatsApp continúa evolucionando desde una aplicación centrada exclusivamente en la mensajería hacia una plataforma de comunicación más completa, capaz de adaptarse a diferentes dispositivos y ofrecer nuevas herramientas para trabajar, compartir contenido y mantenerse conectado desde prácticamente cualquier entorno.

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