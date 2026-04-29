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Android esconde funciones integradas que permiten escanear documentos, crear PDFs y medir objetos

Android aprovecha inteligencia artificial y realidad aumentada para ofrecer utilidades prácticas que muchos usuarios desconocen

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Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.
Celulares Android cuentan con herramientas ocultas.

Los teléfonos Android modernos incorporan herramientas integradas que muchos usuarios desconocen, pero que pueden reemplazar aplicaciones externas y facilitar tareas cotidianas. Entre ellas destacan funciones para escanear documentos, extraer texto de imágenes, convertir archivos en PDF y medir objetos utilizando la cámara del dispositivo.

Estas opciones vienen incluidas en la mayoría de smartphones Android recientes gracias a aplicaciones y tecnologías desarrolladas por Google, así como a herramientas basadas en realidad aumentada e inteligencia artificial.

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Aunque gran parte de la atención tecnológica suele centrarse en funciones avanzadas de IA, varias de las utilidades más prácticas de Android son herramientas simples que pueden ahorrar tiempo y evitar la instalación de aplicaciones adicionales.

El nuevo sistema operativo agrega funciones que mejorarán las fotografías y el rendimiento de la batería. (Google)
Android ofrece una serie de herramientas que antes se tenían que descargar y que ahora están integradas. (Google)

Extraer texto desde fotos usando Google Lens

Una de las funciones más útiles integradas en Android es la posibilidad de convertir texto físico en contenido digital mediante Google Lens. La herramienta permite fotografiar documentos, carteles, cartas, libros o cualquier superficie con texto para después reconocer automáticamente las palabras escritas.

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El proceso funciona directamente desde la aplicación Google Lens, que ya viene instalada en la mayoría de teléfonos Android actuales. También puede utilizarse desde Google Fotos o incluso desde la cámara en algunos modelos.

Una vez abierta la imagen, el usuario solo debe mantener pulsado el texto hasta que aparezca la opción “Seleccionar texto”. El sistema analiza automáticamente la fotografía y permite copiar el contenido, compartirlo, traducirlo o incluso escucharlo mediante lectura en voz alta.

Google Lens ahora está disponible para usuarios de iPhone mediante las aplicaciones de Google y Google Chrome. (Google)
Google Lens te ofrece convertir fotos en texto. (Google)

Esta tecnología utiliza reconocimiento óptico de caracteres (OCR), una herramienta basada en inteligencia artificial que identifica letras y palabras dentro de imágenes.

Convertir fotos, páginas web y correos en PDF

Otra función integrada poco conocida en Android es la capacidad de generar archivos PDF sin instalar aplicaciones externas. Los usuarios pueden convertir fotografías, páginas web o correos electrónicos directamente desde las opciones del sistema operativo.

En el caso de las imágenes, basta con abrir una foto, pulsar el menú de opciones y seleccionar la función “Imprimir”. Allí aparece la opción “Guardar como PDF”, que permite crear el archivo y almacenarlo dentro del dispositivo.

El mismo procedimiento funciona con páginas web abiertas en Google Chrome. El usuario solo necesita ingresar al menú del navegador, seleccionar “Compartir” y posteriormente “Imprimir” para guardar la página en formato PDF.

Un programa Adobe Reader o Acrobat desactualizado arrojará este error. (Adobe)
Android tiene la capacidad de convertir cualquier archivo en un PDF. (Adobe)

En Gmail también existe esta posibilidad. Al abrir un correo electrónico, Android permite generar un PDF del mensaje desde el menú de impresión integrado. Estas herramientas resultan especialmente útiles para estudiantes, trabajadores y personas que necesitan guardar documentos digitales rápidamente sin depender de servicios adicionales.

El celular también puede funcionar como cinta métrica

Otra de las funciones menos conocidas de Android es la capacidad de medir objetos y distancias utilizando la cámara del teléfono.

Esto es posible gracias a tecnologías de realidad aumentada compatibles con ARCore Depth, una API desarrollada por Google que permite al dispositivo interpretar profundidad y dimensiones dentro del entorno físico.

Los teléfonos compatibles pueden utilizar aplicaciones de medición basadas en realidad aumentada para calcular tamaños aproximados de muebles, habitaciones, cajas u otros objetos cotidianos. El funcionamiento se basa en la combinación de sensores, cámara e inteligencia artificial para detectar superficies y estimar distancias en tiempo real.

Android tiene la capacidad de usar la realidad aumentada en dispositivos más recientes. EFE/Raúl Martín Lorenzo
Android tiene la capacidad de usar la realidad aumentada en dispositivos más recientes. EFE/Raúl Martín Lorenzo

Aunque la precisión no reemplaza completamente herramientas profesionales de medición, sí resulta suficiente para cálculos rápidos y tareas domésticas.

Android apuesta por funciones integradas

La integración de este tipo de herramientas forma parte de una estrategia más amplia dentro del ecosistema Android: reducir la dependencia de aplicaciones externas y convertir el teléfono en una plataforma multifuncional.

Durante los últimos años, Google ha incorporado más funciones directamente en Android utilizando inteligencia artificial, reconocimiento visual y automatización de tareas.

Muchas de estas opciones permanecen ocultas para gran parte de los usuarios porque no aparecen como aplicaciones independientes, sino integradas dentro del sistema operativo o de servicios como Google Lens, Google Fotos y Chrome.

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