La indignación de Romina Uhrig por la falta de higiene dentro de la casa de Gran Hermano: “Es una falta de respeto”

A poco tiempo de su ingreso, Romina Uhrig dejó en claro su indignación luego de ver la falta de compromiso por parte de los participantes para mantener la casa en orden (Gran Hermano/A la Barbarossa - Telefe)

La casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) vivió un sacudón inesperado con la llegada de algunas figuras icónicas de ediciones pasadas. Entre ellas, Romina Uhrig volvió a pisar el aislamiento que la catapultó a la popularidad en 2022, y lo hizo fiel a su estilo: mostrando su costado responsable, pero sobre todo, su conocida obsesión por el orden y la limpieza. Sin embargo, lo que encontró al cruzar la puerta de la casa más famosa del país la dejó indignada y no dudó en hacerlo público apenas ingresó.

Apenas puso un pie adentro, Romina notó el desorden y la suciedad acumulada en distintos ambientes. Sin perder tiempo, se puso manos a la obra: comenzó a ordenar, limpiar y, entre trapo y detergente, dejó en claro su malestar. “Cada uno que ensucie, que lave el plato. Me da pena porque quiero esta casa”, expresó mientras le hablaba a algunas de las jugadoras de la edición actual. Las chicas le aseguraron que hace meses intentan que se cumpla esa consigna, pero que el caos parece haber ganado la partida.

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La exdiputada no solo se topó con platos sin lavar y basura acumulada en rincones insólitos. También se sorprendió al ver el estado de los electrodomésticos, un detalle que la sacó de quicio. “Era nuevo el microondas... ¿Y estas botellitas?”, comentó Romina con asombro al revisar la cocina y notar la suciedad y la falta de cuidado en el comedor de la casa.

La exjugadora decidió poner orden y limpió algunos rincones de la casa (Captura de video)

La recorrida de Uhrig por cada ambiente fue acompañada de bolsas de residuos y gestos de fastidio. Sin embargo, el pico de furia llegó cuando, después de haber dejado impecable un sector, volvió a pasar y encontró basura tirada nuevamente. En ese momento, se sinceró con otro ex Gran Hermano, Ariel Ansaldo, y le confesó: “Yo quiero mucho a esta casa. Me da pena verla así”.

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Pero la tarea de Romina no tuvo respiro. Poco después, descubrió la vajilla sucia acumulada y explotó: “Todo esto es una falta de respeto. Acabo de limpiar y lo tiran ahí. Tienen un tacho de basura”, expresó mientras seguía limpiando. Sin filtro, sentenció: “No me importa que me odien. No hacen nada acá, pónganse a hacer algo”. Su reclamo resonó fuerte y evidenció la tensión que persiste puertas adentro de la casa.

El tema de la higiene y la limpieza no es nuevo en la historia de Gran Hermano. A lo largo de la temporada, la producción llamó varias veces la atención de los participantes por los malos olores y la falta de aseo en distintos espacios. Incluso, en la edición 2024, los jugadores recibieron la visita de la propia Romina para darles una mano con el orden y la convivencia.

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En febrero de 2024, Romina uhrig ingresó a la casa para ayudar con la limpieza y el orden (Gran Hermano - Telefe)

En ese entonces, Uhrig había sido directa con los chicos: “Yo no me voy a quedar, yo en dos días me voy. Vine para que ustedes tengan la mejor convivencia. No es fácil estar acá adentro. Si hay desorden me pongo de mal humor, si no hay comida lo mismo. Esto es ponerse de acuerdo. Me gustaría que sirva mi visita”. Además de sus consejos sobre organización y limpieza, la ex participante compartió su experiencia personal en el reality: “Es hermoso esto, vos decís el premio divino, todo hermoso, pero valoren la gente. A mí me pasaba que yo quería ir a placa, pero porque yo quería ver si la gente me bancaba, me apoya. Tal vez yo venía llorando y quería ir a placa. Cada vez que salía de la placa era recargarme las energías y seguir para adelante. Era lo mejor que me podía pasar, y que la gente me diga cosas lindas”, recordó con emoción.

El regreso de Uhrig a la casa de Gran Hermano Generación Dorada reavivó el debate sobre la convivencia y el respeto por los espacios compartidos en el reality más famoso del país. Su presencia no pasó desapercibida y dejó en claro que, más allá de las estrategias y los juegos, el orden y el cuidado dentro de la casa son temas que siguen generando charla y hasta polémica entre los participantes y el público. Para Romina, la casa sigue siendo un lugar especial y, aunque su visita fue breve, demostró que el cariño y la responsabilidad por ese espacio no se pierden con el tiempo.

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