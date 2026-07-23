Brutal choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 14: una mujer y su hijo murieron

Otras dos personas resultaron heridas por el accidente sobre la Ruta Nacional 14

Dos personas fallecieron y otras dos quedaron hospitalizadas con pronóstico reservado luego de un choque fatal entre una camioneta y un camión de origen brasileño en la Autovía José Gervasio Artigas. La tragedia ocurrió alrededor de las 15:30 en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional 14, en inmediaciones del peaje Yeruá y del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Entre Ríos.

Los cuatro ocupantes de la camioneta Renault Alaskan eran residentes de la localidad bonaerense de San Martín y viajaban con destino a Alvear, en la provincia de Corrientes, donde tenían previsto iniciar un viaje familiar.

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Según la información brindada por la Policía de Entre Ríos a medios locales, el vehículo circulaba en sentido sur-norte cuando perdió el control e impactó contra la parte trasera izquierda de un camión Mercedes Benz con semirremolque Truckvan, de matrícula brasileña, que se encontraba estacionado sobre la banquina este. Las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación judicial.

Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes

Una mujer de 49 años, identificada con las iniciales S.R.L., que viajaba como acompañante, murió de forma instantánea en el lugar. Un adolescente de 13 años, identificado como L.V.M., fue rescatado con vida junto al conductor —de 49 años— y una menor de 14 años, y los tres fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el adolescente de 13 años ingresó en estado crítico y falleció minutos después de su llegada al nosocomio.

El conductor del camión brasileño, oriundo de Corrientes, viajaba acompañado por familiares, quienes resultaron ilesos.

En la escena del accidente intervinieron efectivos de la Comisaría de Calabacilla, personal de la Policía Científica de Entre Ríos, miembros del Escuadrón 4 Concordia de la Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal de Prevención Vial, entre otros.

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Una mujer de 49 años murió en el lugar del choque en Entre Ríos y un adolescente de 13 falleció después de ser trasladado al hospital de Concordia

Las diligencias periciales y judiciales quedaron a cargo de las fiscales Daniela Montangie y Luciana Musuliotis, quienes llevan adelante la investigación para establecer con precisión la mecánica que desencadenó la colisión sobre la autovía.

Un muerto y dos heridos tras un brutal choque entre dos camiones en La Pampa

Un choque frontal entre dos camiones de gran porte dejó este jueves un muerto y dos heridos en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay, a unos 60 kilómetros al este de Santa Rosa, capital de La Pampa. El siniestro ocurrió a las 14:10 y desencadenó un operativo de rescate con participación de bomberos, policías y peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC).

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La víctima fatal era un hombre de alrededor de 40 años, oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, que viajaba como acompañante en uno de los vehículos. Tras el impacto, quedó atrapado en los hierros de la cabina y debió ser extraído por los Bomberos Voluntarios de Lonquimay.

Otro choque fatal en La Pampa dejó un muerto y dos heridos en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay

Con heridas de gravedad en ambas piernas, fue trasladado con vida al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde falleció horas más tarde. Los conductores de ambos camiones también fueron hospitalizados con lesiones de distinta consideración.

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El accidente tuvo lugar en uno de los cruces viales más transitados de la provincia. La intersección concentra un flujo constante de vehículos pesados, especialmente en el corredor que une Catriló con Lonquimay por la Ruta 5 y Lonquimay con Macachín por la Ruta 1, donde el tránsito de camiones ligados a la actividad petrolera de Vaca Muerta creció de forma sostenida en los últimos años. Según datos relevados por Diario Textual, entre 800 y 1.200 camiones circulan a diario por esas rutas pampeanas con arena para fracking y otros materiales.

El siniestro involucró vehículos de dos empresas distintas. Uno era un camión Iveco de Transportadora La Pampeana, que se incorporaba a la Ruta 5 desde la Ruta Provincial 1, proveniente del sur con destino al este. El otro, un Mercedes Benz de Química Morón, avanzaba por la ruta nacional en sentido este-oeste. Según La Arena, el choque habría ocurrido porque el conductor del Iveco dobló abierto al ingresar a la ruta nacional e invadió el carril del vehículo que venía en sentido contrario.

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Las causas, no obstante, permanecen bajo investigación. Tras el impacto, ambos rodados quedaron sobre la calzada con daños estructurales severos en las cabinas y el tránsito debió interrumpirse parcialmente. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.