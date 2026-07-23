Sociedad

Brutal choque entre una camioneta y un camión en la Ruta 14: una mujer y su hijo murieron

La secuencia ocurrió a en la provincia de Entre Ríos. Además de las víctimas fatales, el conductor de 49 años y una menor de 14 resultaron heridos. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad

Guardar
Google icon

Otras dos personas resultaron heridas por el accidente sobre la Ruta Nacional 14

Dos personas fallecieron y otras dos quedaron hospitalizadas con pronóstico reservado luego de un choque fatal entre una camioneta y un camión de origen brasileño en la Autovía José Gervasio Artigas. La tragedia ocurrió alrededor de las 15:30 en el kilómetro 240 de la Ruta Nacional 14, en inmediaciones del peaje Yeruá y del puesto de control del Escuadrón 4 de Gendarmería Nacional, en la provincia de Entre Ríos.

Los cuatro ocupantes de la camioneta Renault Alaskan eran residentes de la localidad bonaerense de San Martín y viajaban con destino a Alvear, en la provincia de Corrientes, donde tenían previsto iniciar un viaje familiar.

PUBLICIDAD

Según la información brindada por la Policía de Entre Ríos a medios locales, el vehículo circulaba en sentido sur-norte cuando perdió el control e impactó contra la parte trasera izquierda de un camión Mercedes Benz con semirremolque Truckvan, de matrícula brasileña, que se encontraba estacionado sobre la banquina este. Las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación judicial.

Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes
Las cuatro víctimas del accidente en la Autovía José Gervasio Artigas viajaban en una camioneta Renault Alaskan desde San Martín hacia Corrientes

Una mujer de 49 años, identificada con las iniciales S.R.L., que viajaba como acompañante, murió de forma instantánea en el lugar. Un adolescente de 13 años, identificado como L.V.M., fue rescatado con vida junto al conductor —de 49 años— y una menor de 14 años, y los tres fueron trasladados de urgencia en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia.

PUBLICIDAD

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el adolescente de 13 años ingresó en estado crítico y falleció minutos después de su llegada al nosocomio.

El conductor del camión brasileño, oriundo de Corrientes, viajaba acompañado por familiares, quienes resultaron ilesos.

En la escena del accidente intervinieron efectivos de la Comisaría de Calabacilla, personal de la Policía Científica de Entre Ríos, miembros del Escuadrón 4 Concordia de la Gendarmería Nacional, Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y personal de Prevención Vial, entre otros.

Una mujer de 49 años murió en el lugar del choque en Entre Ríos y un adolescente de 13 falleció después de ser trasladado al hospital de Concordia
Una mujer de 49 años murió en el lugar del choque en Entre Ríos y un adolescente de 13 falleció después de ser trasladado al hospital de Concordia

Las diligencias periciales y judiciales quedaron a cargo de las fiscales Daniela Montangie y Luciana Musuliotis, quienes llevan adelante la investigación para establecer con precisión la mecánica que desencadenó la colisión sobre la autovía.

Un muerto y dos heridos tras un brutal choque entre dos camiones en La Pampa

Un choque frontal entre dos camiones de gran porte dejó este jueves un muerto y dos heridos en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay, a unos 60 kilómetros al este de Santa Rosa, capital de La Pampa. El siniestro ocurrió a las 14:10 y desencadenó un operativo de rescate con participación de bomberos, policías y peritos de la Agencia de Investigación Científica (AIC).

La víctima fatal era un hombre de alrededor de 40 años, oriundo de Morón, provincia de Buenos Aires, que viajaba como acompañante en uno de los vehículos. Tras el impacto, quedó atrapado en los hierros de la cabina y debió ser extraído por los Bomberos Voluntarios de Lonquimay.

Una persona murió y dos resultaron heridas tras un brutal choque entre camiones en La Pampa
Otro choque fatal en La Pampa dejó un muerto y dos heridos en el cruce de la Ruta Nacional 5 y la Ruta Provincial 1, cerca de Lonquimay

Con heridas de gravedad en ambas piernas, fue trasladado con vida al Hospital René Favaloro de Santa Rosa, donde falleció horas más tarde. Los conductores de ambos camiones también fueron hospitalizados con lesiones de distinta consideración.

El accidente tuvo lugar en uno de los cruces viales más transitados de la provincia. La intersección concentra un flujo constante de vehículos pesados, especialmente en el corredor que une Catriló con Lonquimay por la Ruta 5 y Lonquimay con Macachín por la Ruta 1, donde el tránsito de camiones ligados a la actividad petrolera de Vaca Muerta creció de forma sostenida en los últimos años. Según datos relevados por Diario Textual, entre 800 y 1.200 camiones circulan a diario por esas rutas pampeanas con arena para fracking y otros materiales.

El siniestro involucró vehículos de dos empresas distintas. Uno era un camión Iveco de Transportadora La Pampeana, que se incorporaba a la Ruta 5 desde la Ruta Provincial 1, proveniente del sur con destino al este. El otro, un Mercedes Benz de Química Morón, avanzaba por la ruta nacional en sentido este-oeste. Según La Arena, el choque habría ocurrido porque el conductor del Iveco dobló abierto al ingresar a la ruta nacional e invadió el carril del vehículo que venía en sentido contrario.

Las causas, no obstante, permanecen bajo investigación. Tras el impacto, ambos rodados quedaron sobre la calzada con daños estructurales severos en las cabinas y el tránsito debió interrumpirse parcialmente. La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Delitos contra las Personas.

Temas Relacionados

Entre RíosRuta Nacional 14AccidenteAccidente vialAccidente fatalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú por la impactante crecida del río

Las intensas lluvias en el sur de Brasil provocaron el fenómeno. Se espera que la situación mejore en los próximos días

Cerraron el acceso a la Garganta del Diablo en las Cataratas del Iguazú por la impactante crecida del río

Se conocieron los detalles del acuerdo de culpabilidad que firmó el capitán de la remolcadora que mató a Mila Yankelevich

Yusiel Lopez Insua aceptó el cargo por homicidio involuntario y deberá cumplir con un año de prisión efectiva. Se trata del principal apuntado por el fatal accidente en la bahía de Biscayne que terminó con tres niñas muertas, entre ellas la nieta de Cris Morena

Se conocieron los detalles del acuerdo de culpabilidad que firmó el capitán de la remolcadora que mató a Mila Yankelevich

Robaron una camioneta en zona norte, quedaron grabados por una cámara de seguridad y los detuvieron: así cayó la banda

Los acusados fueron arrestados luego de ser identificados a través de filmaciones. Al allanar sus domicilios en Villa Adelina y José León Suárez, la Policía encontró pruebas incriminatorias

Robaron una camioneta en zona norte, quedaron grabados por una cámara de seguridad y los detuvieron: así cayó la banda

Estudiantes del ITBA ganaron la competencia universitaria de cohetería más importante del mundo en Texas

Con el vehículo supersónico “Aconcagua”, 60 jóvenes se impusieron ante 150 delegaciones internacionales. Expertos de la NASA y SpaceX premiaron la excelencia técnica de un desarrollo realizado íntegramente en el país

Estudiantes del ITBA ganaron la competencia universitaria de cohetería más importante del mundo en Texas

“Pide por su mamá”: el dolor de la hija de Luciana Ojeda, la mujer asesinada por su pareja polaca en Córdoba

Claudia, hermana de la víctima, detalló que su sobrina presenció lo ocurrido y que en estos momentos se encuentra bajo resguardo de la familia materna

“Pide por su mamá”: el dolor de la hija de Luciana Ojeda, la mujer asesinada por su pareja polaca en Córdoba

DEPORTES

Argentina podría tener una rápida revancha ante España: cuándo y dónde podría jugarse la postergada Finalissima

Argentina podría tener una rápida revancha ante España: cuándo y dónde podría jugarse la postergada Finalissima

Dolor en el mundo del automovilismo: a los 21 años, murió un ex rival de Colapinto en la Fórmula 3

El Hurlingham Club, la joya de 1888 que mantiene viva la tradición del césped en el tenis argentino

“Completa coincidencia”: la curiosa conferencia en la F1 entre Colapinto y dos españoles tras la final del Mundial 2026

Boca Juniors abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins: hora, TV y formaciones

TELESHOW

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

La indignación de Romina Uhrig por la falta de higiene dentro de la casa de Gran Hermano: “Es una falta de respeto”

El nuevo viaje de Zaira Nara a Ibiza: entre la playa, sus clásicos mates y el relax total

Cathy Fulop recordó el flechazo con Ova Sabatini: una novela, un amor que se marchitaba y una actriz como celestina

Tamara Báez anunció su cambio de look tras contar que está embarazada: “Lo necesitaba”

INFOBAE AMÉRICA

Muere menor de 12 años por hantavirus, la tercera en la provincia panameña de Coclé

Muere menor de 12 años por hantavirus, la tercera en la provincia panameña de Coclé

El Gobierno de Bolivia expresa su preocupación por la frase de Daniel Ortega sobre las elecciones en Nicaragua

Helen Mirren, Seth Rogen y Chris Rock encabezan la programación del Festival de Toronto

“Sobrevivir 90 minutos bajo la guillotina”: Los salvadoreños Iván Barton y David Morán, galardonados tras el Mundial 2026

Costa Rica: La aerolínea Iberojet sumará un tercer vuelo semanal entre Madrid y San José desde finales de noviembre