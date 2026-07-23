La mayor estafa ganadera de Uruguay dejó un rojo de USD 272 millones: Justicia confirmó cifras de Conexión Ganadera

Damnificados del caso Conexión Ganadera en Uruguay (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

La Justicia uruguaya confirmó los números finales de la que es considerada la mayor estafa del país: el fondo pecuario Conexión Ganadera tiene un pasivo de USD 387 millones de dólares y un activo de USD 115 millones.

Conexión Ganadera se encargaba de captar el dinero de inversores para comprar ganado y, a cambio, pagaba una renta fija de, al menos, 7% anual. En realidad, el funcionamiento de esta empresa era un esquema Ponzi que quedó en evidencia hace un año y medio, cuando reconoció que no tenía dinero para pagar a sus clientes.

En el ámbito penal, el caso ha tenido tres imputados (los tres socios directores, ya que el cuarto se suicidó antes de que se supiera públicamente la crisis de la empresa). Además de esta investigación penal, hay otro proceso en curso en la justicia concursal, que se encarga de la liquidación de la empresa. En este ámbito está puesta la esperanza de los inversores de cobrar parte del dinero invertido.

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Pablo Carrasco y Gustavo Basso, los directores de Conexión Ganadera (Captura Conexión Ganadera)

Según informó El Observador, el síndico del concurso Alfredo Ciavattone entregó al juez Leonardo Méndez los números que confirman el pasivo del grupo económico. La relación activo/pasivo es del 29,8%, lo que hace altamente probable que muchos de los créditos no sean recuperables.

En un escrito, Ciavattone expresó: “Se considera que los acreedores tienen un crédito en el concurso que es derivado de daños y perjuicios verificados como consecuencia de la malversación de sus fondos. Si bien los inversores que contrataron con la concursada pactaron una renta ganadera o interés remuneratorio fijo, la realidad indica que en ningún caso este llegó a generarse. Muy por el contrario, con los recursos existentes en la masa activa de los concursos, ni siquiera puede restituirse el capital invertido”.

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Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera (Captura Conexión Ganadera)

Los acreedores de Conexión Ganadera no vieron su patrimonio incrementado sino todo lo contrario: se redujo “gravemente”. Sin embargo, al momento de verificar los créditos se mantuvo “la ficción de su cómputo” para “considerar el principio de tratamiento igualitario entre acreedores de la misma clase”, señaló Ciavattone.

Si bien en la verificación de créditos se contabilizaron USD 115 millones, este monto tiene el problema de que se trata de sumas en su mayoría irrecuperables. Por ejemplo, los mayores montos son cuentas a cobrar a Hernandarias, la tomadora de ganado de Conexión Ganadera, así como a la herencia de Gustavo Basso, uno de los dos directores que se suicidó antes de que se conociera el rojo de la empresa.

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Otra de las cuentas a cobrar es la de Don Coraje, que pertenecía a Daniela Cabral, la viuda de Basso, y era también tomadora de ganado. Otras empresas que le deben a Conexión Ganadera están siendo investigadas por el fiscal de Lavado de Activos Enrique Rodríguez.

Ana Iewdiukow y Pablo Carrasco (REUTERS/Martin Varela Umpierrez)

Los dueños de Conexión Ganadera eran dos personas conocidas en Uruguay, que generaban confianza. Pablo Carrasco, uno de ellos, tenía un alto perfil mediático y solía generar polémica por sus opiniones en la radio. Basso, el otro, era un empresario respetado que colaboraba de forma activa con la comunidad católica de Florida, la ciudad a 100 kilómetros de Montevideo en la que vivía.

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La muerte de Basso, el 28 de noviembre de 2024, había generado conmoción. El empresario murió en un accidente de tránsito en su Tesla. En un principio, su siniestro parecía uno más de esos que se cobran decenas de vidas en el país.

Carrasco y su esposa, Ana Iewdiukow, fueron a la cárcel de forma preventiva al ser imputados por estafa y lavado de activos. Lo mismo sucedió con la esposa de Basso, Daniela Cabral, pero en su caso la imputación fue solo por estafa y ahora cumple prisión domiciliaria en un lujoso apartamento en Punta del Este.

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Daniela Cabral, viuda del ex director de Conexión Ganadera Gustavo Basso (APU)

El fiscal Enrique Rodríguez señaló tiempo atrás en una audiencia judicial que por la deuda que tiene Conexión Ganadera hace que sean “prácticamente impagables” los créditos que los inversores tienen a su favor.