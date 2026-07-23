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Multan a Ibai, Jordi Wild y Nachter con 4.000 euros por el contenido de sus videos: faltan más youtubers

Con el uso de in software, las autoridades españolas detectaron infracciones en redes sociales

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en España ha impuesto sanciones económicas a tres creadores de contenido del país: Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter.

El organismo regulador ha actuado tras detectar infracciones vinculadas a la Ley General de Comunicación Audiovisual, en un movimiento que apunta a marcar un antes y un después en la supervisión de los contenidos que circulan en redes sociales.

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La suma de las tres multas supera los 4.000 euros. Sin embargo, el mensaje que lanza la CNMC va más allá de la cifra económica. La llegada de un nuevo software de vigilancia automatizada hace que la era de la supervisión manual quede atrás, abriendo la puerta a una fiscalización más frecuente y eficaz del contenido que influencers y creadores publican cada día.

Por qué fueron multados los creadoes de contenido den España

  • Ibai Llanos

Ibai Llanos, conocido por su presencia en múltiples plataformas y por organizar eventos de gran repercusión como “La Velada del Año”, ha sido sancionado con 710 euros. La CNMC determinó que el creador publicó varios vídeos en la red social X donde aparecían marcas patrocinadoras vinculadas a su evento, sin marcar de forma explícita el carácter publicitario de dichas publicaciones.

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El creador de contenido e influencer Ibai Llanos (@ibaillanos/IG)
El creador de contenido e influencer Ibai Llanos (@ibaillanos/IG)

La legislación española exige a perfiles de relevancia que cada contenido con promoción comercial lleve una identificación clara, permitiendo a los usuarios distinguir entre recomendaciones personales y publicidad pagada. En el caso de Ibai Llanos, la omisión de esta etiqueta fue considerada una infracción grave del artículo 158.31 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Según la propia CNMC, la multa se redujo a 568 euros por pago anticipado, un beneficio contemplado en la normativa que premia el reconocimiento de responsabilidad y la colaboración con el proceso sancionador.

  • Jordi Wild

El youtuber Jordi Wild, responsable de los canales “El Rincón de Giorgio” y “dwt_fighting”, recibió una sanción de 1.543 euros. Este monto también se vio reducido a 1.241 euros tras el pago anticipado. La CNMC analizó contenidos relacionados con el evento “Dogfight Wild Tournament”, especialmente combates de contacto extremo subidos a YouTube.

El regulador consideró que esos vídeos debían haber incluido advertencias sobre la violencia explícita y una clasificación por edades adecuada. Además, debieron activarse los mecanismos de restricción de acceso para menores que la plataforma pone a disposición de los creadores.

Jordi Wild portada
(@jordiwild8)

La falta de estos elementos puede limitar la eficacia de los sistemas de control parental y expone a los menores a contenidos potencialmente perjudiciales.

La normativa vigente obliga a avisar de manera clara y visible cuando un contenido puede resultar inapropiado para menores, especialmente en el caso de disciplinas deportivas con contacto físico o escenas violentas.

  • Nachter

Por su parte, Nachter, que reúne más de 16 millones de seguidores entre TikTok e Instagram, ha sido multado con 1.779 euros. La sanción se rebajó a 1.067 euros tras la aceptación de responsabilidad y el abono anticipado.

La infracción atribuida a Nachter fue la promoción de medicamentos antigripales en sus cuentas de Instagram y Facebook. Según la CNMC, no se cumplieron los requisitos legales para la publicidad de productos farmacéuticos, que exigen, entre otras cosas, una identificación clara del carácter comercial del mensaje y la inclusión de información esencial para el uso correcto del producto.

Nachter. (foto: TikTok/Composición/Jose Arana)
Nachter. (foto: TikTok/Composición/Jose Arana)

Más creadores podrían ser multados en el futuro

Estas sanciones han sido posibles gracias a la reciente incorporación de un software de monitorización automática, adquirido por la CNMC por unos 33.000 euros. Este sistema analiza publicaciones en redes sociales para detectar infracciones en tiempo real, identificando tanto publicidad encubierta como contenidos que requieran advertencias especiales.

Hasta hace poco, la detección de irregularidades en redes dependía de denuncias puntuales o del monitoreo manual de contenidos. Con la llegada del nuevo software, el regulador puede vigilar simultáneamente a cientos de creadores, identificando publicaciones que no cumplen con la normativa vigente.

La CNMC ha indicado que estas primeras multas son solo el inicio de una etapa caracterizada por una mayor fiscalización en el ámbito digital. En junio, el organismo ya había realizado requerimientos a otros cinco influencers —Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samy Spain y Lola Lolita— por identificar de forma incorrecta contenidos publicitarios.

La tendencia apunta a un endurecimiento en la aplicación de la ley. El propio sector de los influencers reconoce desde hace tiempo que la publicidad mal señalizada afecta a la credibilidad del colectivo. Ahora, la intervención del regulador y la utilización de herramientas tecnológicas hacen que el riesgo de sanción sea real y constante.

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