República Dominicana

República Dominicana impulsa un frente iberoamericano contra el maltrato por edad

En el seminario “Del Edadismo al Respeto”, autoridades y especialistas de ocho países debatieron cómo prevenir el abuso, la negligencia y la discriminación hacia las personas mayores, y cómo traducir ese enfoque en políticas públicas

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La Presidencia informó que participaron México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y España en el encuentro “Del Edadismo al Respeto” (Foto cortesía Gabinete de Política Social)
La Presidencia informó que participaron México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y España en el encuentro “Del Edadismo al Respeto” (Foto cortesía Gabinete de Política Social)

República Dominicana reunió a países de Iberoamérica en el seminario “Del Edadismo al Respeto” para unificar criterios frente al maltrato por edad y promover políticas públicas orientadas a una vejez digna, según informó la Presidencia de la República.

La convocatoria incluyó a México, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina y España.

El encuentro buscó diseñar respuestas ante el abuso, la negligencia y la discriminación por edad, problemas que las autoridades dominicanas describieron como persistentes y, en muchos casos, poco denunciados. Participaron integrantes del Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores.

La actividad fue organizada por el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), que la presentó como un espacio para revisar la comprensión social del envejecimiento y el discurso público sobre la vejez. El eje del debate fue cómo convertir ese cambio en herramientas concretas de prevención y protección.

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Las definiciones del Conape sobre el maltrato por edad

El director ejecutivo del Conape Demetrio Vicente Ureña sostuvo que garantizar una vida digna para la población adulta mayor debe ser una prioridad de toda la sociedad, además de ser el centro de la labor institucional.

En la apertura del encuentro afirmó: “Este seminario constituye una muestra de nuestro compromiso con las personas mayores, ya que nos permite adquirir y fortalecer herramientas y conocimientos para ofrecerles una atención basada en el respeto, la protección y la garantía de sus derechos”.

Reunió a siete países en un seminario para unificar criterios contra el edadismo en República Dominicana (Foto cortesía Presidencia de Gabinete de Política Social)
Reunió a siete países en un seminario para unificar criterios contra el edadismo en República Dominicana (Foto cortesía Presidencia de Gabinete de Política Social)

Vicente Ureña advirtió que el maltrato hacia la vejez sigue siendo una realidad invisibilizada y se expresa en abuso físico, psicológico y económico, además de abandono y negligencia. También señaló que el intercambio de experiencias internacionales fortalece los sistemas de prevención y la capacidad de respuesta de las instituciones.

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Antes del discurso oficial, Ondina Ortega, encargada y coordinadora del Despacho, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el esfuerzo del director ejecutivo para que los adultos mayores ejerzan plenamente sus derechos fundamentales. También agradeció la presencia de autoridades y especialistas convocados para trabajar en favor del buen trato hacia esa población.

El enfoque académico y las propuestas de prevención

El núcleo académico del seminario fue la conferencia magistral “Impacto del edadismo como fenómeno social y cultural en las políticas públicas y la gobernanza”.

Participaron María Fernanda Vega Soberanes, encargada del Departamento de Vigilancia y Control Epidémico del ISSSTE de México; Marianela Larzábal Rodríguez, directora nacional del Instituto Nacional de las Personas Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay; y Diana Mejía, directora de Desarrollo Integral y Protección al Adulto Mayor del Conape.

La jornada también incluyó el ejercicio interactivo “¿Qué edad tiene el prejuicio?”, moderado por Yissel Alcántara, encargada del Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos del Conape. La dinámica invitó a reconocer estereotipos frecuentes contra las personas mayores y a formular propuestas de prevención para su aplicación institucional.

El Conape organizó la jornada “Del Edadismo al Respeto” y planteó fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante abuso, negligencia y discriminación (Foto cortesía Presidencia de la República)
El Conape organizó la jornada “Del Edadismo al Respeto” y planteó fortalecer la capacidad de respuesta institucional ante abuso, negligencia y discriminación (Foto cortesía Presidencia de la República)

La red de atención y el formato del encuentro

Vicente Ureña recordó que el cambio demográfico obliga a preparar respuestas eficaces y reiteró que el Conape mantiene un esquema de cuidado permanente en su sede, oficinas regionales, hogares de día y centros de atención residencial. Según la información oficial, la institución considera prioritario sostener esa red de atención para la población mayor.

El evento tuvo carácter multisectorial y reunió a representantes del sistema de protección social, la academia, el sector privado y la sociedad civil. La actividad se realizó en el Salón Restauración del Ministerio de Defensa de la República Dominicana y se desarrolló en modalidad mixta: presencial y virtual.

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