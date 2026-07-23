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Cathy Fulop recordó el flechazo con Ova Sabatini: una novela, un amor que se marchitaba y una actriz como celestina

En 1993, la venezolana desembarcó en Buenos Aires para filmar Déjate querer sin saber que la esperaba su propio cuento de hadas. El fin de su matrimonio con Fernando Carrillo, los desafíos de un país que no conocía y la aparición del príncipe azul

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La actriz Catherine Fulop es entrevistada en el programa "Puro Show" de eltrece. Durante la emisión, la artista detalla su primer encuentro con Ova Sabatini y el inicio de su romance

El inicio del vínculo entre Catherine Fulop y Ova Sabatini se remonta a los días en que la actriz venezolana desembarcó en Buenos Aires para protagonizar la novela Déjate querer. Era el 30 de octubre de 1993 cuando Fulop aterrizó en la capital argentina, en un momento personal y profesional de grandes cambios. Venía acompañada por una historia sentimental que estaba llegando a su fin y un futuro que, sin que lo supiera, cambiaría radicalmente su vida.

En charla con Puro Show (El Trece), la intérprete venezolana rememoró que en ese entonces estaba casada con Fernando Carrillo, también actor y figura reconocida en la televisión latinoamericana. Sin embargo, la relación atravesaba una crisis profunda. “Él vivía en España y venía de vez en cuando y me desorganizaba como mucho la vida. Estábamos separados. Él no estaba ya. Yo todo el tiempo le reiteraba de divorciarme”, recordó sobre aquellas semanas. La distancia física y emocional entre ambos marcaba el final de una etapa en la vida de la actriz, quien buscaba un nuevo rumbo mientras se adaptaba a un entorno desconocido.

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En ese contexto, la participación de Fulop en Déjate querer fue el motor de su mudanza. La producción televisiva congregó a un elenco diverso, entre quienes se encontraba Ova Sabatini, un joven actor argentino que, sin proponérselo, se convertiría en una presencia clave en la vida de Cathy. El primer encuentro entre ambos ocurrió durante una reunión de producción. Fulop evocó la escena con precisión: la venezolana, recién llegada, lucía un vestido floreado, maquillaje intenso y accesorios caribeños. El contraste era evidente frente al estilo sobrio de los argentinos, vestidos en blanco y negro.

Cathnerine Fulop y Fernando Carrillo en una vieja estampa familiar
Cathnerine Fulop y Fernando Carrillo en una vieja estampa familiar

La primera impresión que Ova causó en Fulop fue inmediata y contundente. “Yo dije: ‘Este tipo, Dios mío, no puede ser que sea tan bello, tan educado, tan caballeroso. Nunca ni una mirada de más, ni un mal comentario, nunca hizo nada de que yo le pudiera gustar’”, relató al subrayar la distancia y el respeto que Sabatini mantenía, al tanto de la situación marital de su compañera. En aquellos días, la actriz sentía que los argentinos poseían una belleza particular. “A mí igual los argentinos me parecen bellos todos. Yo decía: ‘Qué bello, qué bellos que son’. Yo estaba así que los ojos se me iban para todas partes, porque claro, estaba necesitada. Estaba necesitada, urgida de amor”, confesó entre risas, reflejando el estado emocional en el que se encontraba.

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El clima en el set de grabación era de camaradería. Fulop encontró en Alejandra Gavilanes, otra integrante del elenco, una aliada y confidente. Entre grabaciones y charlas, Fulop compartía con Gavilanes su creciente atracción por Ova. Aunque en un primer momento llegó a pensar que Gavilanes y Sabatini eran pareja, pronto comprendió que la actriz mantenía una relación con Jorge Martínez. Gavilanes, lejos de alimentar malentendidos, invitaba a Fulop a su casa y se convirtió en testigo de lo que sería el comienzo de una historia sentimental.

El acercamiento entre Fulop y Sabatini se desarrolló en medio de la rutina diaria del rodaje. El respeto con el que Sabatini se comportaba era evidente para todos. Según la venezolana, nunca hubo gestos o palabras que dieran pie a pensar en una intención romántica por parte de Ova, mientras ella seguía casada. Sin embargo, la tensión y la atracción crecían con el paso de los días. “Yo le decía a Alejandra Gavilanes que lo veía y me empezaba a poner nerviosa”, contó sobre el efecto que le producía la presencia del actor.

El casamiento de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini
El casamiento de Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini se produjo cinco años después de conocerse

La primera reunión con el elenco, el 30 de octubre de 1993, quedó grabada en la memoria de Fulop. Se sentía desorientada, una “venezolanita perdida en la Argentina”, en medio de códigos y estilos distintos a los de su país de origen. El ingreso de Sabatini y Gavilanes al salón fue un momento clave: “Entra el tipo morochón, divino, vestido así con una campera de cuero, jeans, botas. Bien noventoso. Y con Alejandra Gavilanes, rubia, pelo así, y yo digo: ‘Los quiero a los dos’. No pueden ser tan bellos”.

La atracción de Fulop por Sabatini se tornó cada vez más evidente para su entorno. Gavilanes, conocedora de la situación, presenció el episodio que marcó el inicio del romance. Todo ocurrió una noche en los pasillos de la productora Sonotex, ya cerca del final de la grabación de la novela. Fulop relató: “Viene caminando por el pasillo de Sonotex, Ova solo, era de noche, ya terminaba la grabación y ya faltaba, no sé, una semana para terminar la novela. Y él viene caminando y yo le digo: ‘Qué bello’. Y Alejandra, que venía conmigo, dice: ‘¿Sabes qué? A ella le, le encantaría darle un beso’. Y él dijo: ‘Bueno, por mí sí’. Y entonces me agarró por la mano en el medio del pasillo. Estaba la puerta del baño de mujeres. Él me mete, mi amiga se queda parada así en la puerta, esperando. ‘Cathy, Ova, salgan’. Y bueno, salí”.

El día siguiente fue incómodo para ambos. “Imagínate verlo y no hablar con él, porque yo ni al teléfono te hablaba”, recordó Fulop, dando cuenta del impacto emocional que tuvo ese primer encuentro físico. La relación, aunque aún incipiente, ya había dado un giro decisivo.

El vínculo con Sabatini no solo alteró la rutina de Fulop en el set, sino que también redefinió sus proyecciones personales. La actriz reconoció que la atracción por Ova se transformó rápidamente en un sentimiento profundo, difícil de disimular. “Después yo lo veía y tú sabes que yo le veía la boca. Y yo digo: ‘Quiero tener hijos con este hombre’, así. O sea, yo no sé, no lo podía ver, porque sentía una cosa muy fuerte”. Así, la historia de Fulop y Sabatini, quienes cinco años después se casarían, comenzó en medio de una etapa de transición marcada por la búsqueda de afecto y la necesidad de recomenzar, en un país nuevo y rodeada de personas que, poco a poco, se volvieron parte esencial de su vida.

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