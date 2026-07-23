América Latina

Los homicidios subieron un 6,6% en el primer semestre en Uruguay

La estadística oficial registra 195 asesinatos entre enero y junio, con un repunte concentrado en el segundo trimestre y un máximo mensual en mayo, mientras la Policía analiza el desplazamiento territorial de grupos criminales

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Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

El primer semestre del año fue particularmente violento en Uruguay: la cantidad de homicidios creció un 6,6% y la cifra solo es superada por la de 2018. Fueron 195 los crímenes que se cometieron en la primera mitad del año y las noticias policiales parecieron no dar tregua. Pero, ¿qué hay detrás de estos números?

Un tercio de estos homicidios está relacionado al microtráfico de drogas y otro tercio se da por conflictos entre conocidos, detalló un artículo del diario uruguayo El Observador. En el otro tercio están los femicidios, las disputas dentro de una familia, los crímenes cometidos por delitos sexuales y los que derivan de rapiñas.

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Este aumento se dio principalmente en el segundo trimestre del año, entre abril y junio. Además del episodio como un quíntuple homicidio, se dio también un triple crimen en una boca de drogas. Mayo, en concreto, fue el mes con mayor cantidad de asesinatos con 38 casos (nueve más que el mismo mes de 2025).

El ministro del Interior, Carlos Negro, en el barrio EL Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)
El ministro del Interior, Carlos Negro, en el barrio EL Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

¿Por qué sucedió esto? La principal hipótesis que maneja la Policía uruguaya es que la estrategia de aumentar el patrullaje en algunas zonas derivó en un corrimiento de los clanes criminales a otros barrios de Montevideo, como consignó ese medio. Es por esto que, como detalla el artículo, la seccional policial que abarca los barrios del noreste de la capital concentró la mayor cantidad de crímenes.

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Es una zona limítrofe con el departamento de Canelones. Esta zona del país también tuvo un incremento de los asesinatos: siete de cada 10 estuvieron asociados al mercado de drogas.

Es que mientras una zona se enfría, otra se calienta.

Policía Científica de Uruguay en escena del crimen (Captura Telemundo/Canal 12)
Policía Científica de Uruguay en escena del crimen (Captura Telemundo/Canal 12)

La estrategia de disuasión de la Policía se concentró en parte de Casavalle y de Villa Española y, a partir de esto, hubo un corrimiento de zona. Sin embargo, un semestre no es un período de tiempo prolongado para sacar conclusiones.

Los asesinatos se suelen dar entre varones jóvenes, de entre 18 y 38 años. Y cada vez se utilizan más armas de fuego: se usaron en tres de cada cuatro casos entre enero y junio.

La delincuencia se adapta a las estrategias. El aumento del segundo semestre está siendo analizado por la Policía Nacional y vemos que las estrategias que llevan adelante van a tomar en cuenta estos nuevos cambios”, comentó el jefe del área de Estadística del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, al presentar los datos del primer semestre del año.

El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)
El subdirector de la Policía Nacional, Julio Sena, el director de la Policía de Uruguay, José Azambuya y el ministro del Interior, Carlos Negro (Ministerio del Interior)

Sanjurjo había explicado a El Observador que la batalla contra los criminales no se gana con una “lucha frontal contra el narcotráfico”.

“En Uruguay, como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el aparato de seguridad ya está en el límite de lo que va a poder lograr. El problema es que todas estas familias y estos niños tienen otras carencias estructurales. Si no tenés piso en tu casa, se llueve, estás todo el día enfermo, no tomás vitaminas desde que naciste, nunca fuiste a la escuela, la policía no te lo va a arreglar, el control de armas tampoco, la lucha contra el narcotráfico tampoco”, señaló.

Otros datos del primer semestre

Los homicidios de mujeres por violencia basada en género disminuyeron de 12 a 10 al tiempo que los crímenes cometidos por parejas o exparejas se mantuvieron estables en ocho casos. Las denuncias por violencia doméstica y los delitos asociados descendieron un 1,1% (pasaron de 21.575 a 21.434), mientras que los delitos sexuales disminuyeron de 1.541 denuncias a 1.432 (un 7% menos).

En los delitos contra la propiedad, hubo una disminución, según la información oficial. Las rapiñas bajaron un 4%. Los hurtos registraron uno de los descensos más significativos (7,5%). La cantidad de autos hurtados cayó un 8,3% y los abigeatos registraron la mayor reducción porcentual entre los delitos patrimoniales, con un descenso del 20,1%.

Las estafas y fraudes informáticos aumentaron.

Los datos del primer semestre provocaron una reacción inmediata de la oposición política en Uruguay, que pidió la remoción del ministro del Interior, Carlos Negro, de su cargo. El presidente de la República, Yamandú Orsi, lo ha ratificado en el cargo.

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