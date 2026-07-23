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Colapinto explicó en detalle su inolvidable doble sobrepaso ante Gasly y Lawson en el GP de Bélgica: “A veces les cuesta mirar los espejos”

El argentino completó una de las grandes maniobras de la temporada en la Fórmula 1 en el GP de Bélgica al adelantar a dos pilotos en una misma acción para sumar un punto

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Franco Colapinto consumó uno de los grandes adelantamientos de la temporada en Spa-Francorchamps: superó a su compañero Pierre Gasly y Liam Lawson en una misma maniobra para sumar un punto clave para Alpine. El argentino volverá a tener actividad en la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría y, además de palpitar lo que será el fin de semana antes del parón de verano en Europa, explicó en detalle el doble sobrepaso en Bélgica.

“Fue buena. Hay que usar un poco de energía, fui ahorrando un par de vueltas antes. Ahorraba en un par de sectores que era difícil de pasar y la usé en otro momento. Al final, hay que ser inteligentes con eso y utilizar las oportunidades cuando ves que aparecen. Cuando vi que apareció una pequeña oportunidad en la que se le pelearon un poco (Gasly y Lawson) yendo a la curva, usé todo lo que tenía. Después dejaron un huequito. A veces, por suerte, les cuesta mirar los espejos. Fue una linda maniobra”, reveló Colapinto en diálogo con ESPN.

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Uno de los grandes cambios en el reglamento de 2026 se centró en la predominancia de la energía eléctrica. En un trazado tan extenso como el de Spa-Francorchamps —el más largo en el calendario—, los pilotos utilizaron diferentes mapas de energía en el circuito, por lo que tenían la posibilidad de equilibrar o cambiar el despliegue de la potencia proveniente de la batería. El trabajo de preparar el adelantamiento como lo hizo Colapinto, quien antes de la maniobra no empleaba gran parte de la energía en la recta de Kemmel, requiere de mucha precisión del corredor y de su ingeniero de pista.

La maniobra se llevó a cabo en la vuelta 31 de 44 en Spa-Francorchamps. Luego de estar 12° por varios giros consecutivos, tras cruzar la rápida curva de Eau-Rouge, el pilarense aprovechó la pelea entre Pierre Gasly y Liam Lawson. Al llegar al punto de máxima velocidad en la recta de Kemmel, Colapinto empleó la succión del Racing Bulls —efecto que se genera cuando el auto que viene adelante pierde velocidad por la entrada de aire, algo que no tiene el monoplaza que viene detrás— y el despliegue de la energía calibrado previamente.

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El argentino exprimió la diferencia de velocidad para meterse en el sector interno y consumar el doble sobrepaso en la llegada a la chicana. La maniobra de Colapinto fue similar a la de Mika Hakkinen (McLaren) que hizo el 2x1 ante Michael Schumacher (Ferrari) y Ricardo Zonta (BAR) en 2000, en el mismo lugar.

Contento con el punto, creo que fue un buen finde en general en Spa, lo maximizamos bien. Valió mucho. Fue muy importante”, comentó Colapinto sobre el 10° lugar que consiguió en el GP de Bélgica, algo que le permitió a Alpine igualar en 61 puntos en el Campeonato de Constructores con Racing Bulls. Pese a que el joven de 23 años se mostró conforme con el resultado final, fue contundente al afirmar que el rendimiento del monoplaza A526 en el Hungaroring será inferior al de sus rivales.

Este finde va a ser más complicado otra vez. En las curvas nos está costando. Comparado con los Racing Bulls y los Audi, estamos más lentos. Va a haber que trabajar para dar un salto. Este fin de semana va a estar más complicado. Es un circuito con muchas curvas y que calienta las gomas traseras, son factores que nos vienen complicando la vida. Intentaremos ir para adelante y hacer lo mejor que podamos. Maximizar el auto es lo primordial”, argumentó el argentino con ESPN.

En esta misma línea, completó: “Yo estoy tranquilo. Contento de estar acá. Última carrera antes del verano. Con ganas de terminar bien, vamos a intentar tener una buena carrera. Sabemos que va a ser un finde difícil, por el tipo de pista, la temperatura y la degradación. No va a ser fácil para nosotros, son muchas cosas que nos juegan un poco en contra. Intentaremos dar lo mejor. Ojalá tener un buen resultado”.

El Gran Premio de Hungría marcará el cierre de la primera parte de la temporada de la F1 antes del parón de verano. La actividad iniciará a las 08:30 (hora argentina) del viernes con la FP1, mientras que a las 12:00 se llevarán a cabo los segundos ensayos. Las últimas prácticas comenzarán a las 07:30 del sábado. La clasificación dará inicio a las 11:00 y se definirá la grilla de salida para la carrera principal del domingo, que arrancará a las 10:00.

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