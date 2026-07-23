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El nuevo viaje de Zaira Nara a Ibiza: entre la playa, sus clásicos mates y el relax total

Después de la final del Mundial 2026 en Nueva York, la modelo volvió a armar las valijas y voló directamente hacia la isla española para gozar del verano europeo

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Luego de unos días en Nueva York la modelo volvió a armar las valijas y se fue a España a pasar unos días a pura relajación (Video: Instagram)

La adrenalina que se vivió dentro del MetLife Stadium, durante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, todavía resonaba cuando Zaira Nara ya pensaba en otra cosa. La modelo viajó desde Madrid a Nueva York con el objetivo de vivir el partido desde la tribuna junto a su hermana Wanda, y tras unos días disfrutando de La Gran Manzana volvió a armar las valijas y volvió a cambiar de destino nuevamente, siguiendo con sus vacaciones antes de retomar la rutina y llegó a Ibiza para vivir días de relax en la isla mediterránea, lejos de los escándalos de su hermana mayor.

El carrete que publicó en sus redes arrancó exactamente ahí, con esa foto del carrito de equipaje en la recepción de mármol blanco rodeada de palmeras: la llegada, el check-in, el comienzo del parate. Zaira tituló el posteo con una sola frase: “Slow is the new sexy”, que el último cuadro del carrete repite en letras azules sobre fondo beige, como si fuera el manifiesto de estos días en la isla mediterránea.

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Lo que siguió fue una secuencia de imágenes que alterna espacios y presencia. La habitación aparece fotografiada desde adentro hacia afuera: cortinas blancas con ribete azul oscuro enmarcando un balcón, una silla tapizada en azul, piso de azulejos en gris y azul marino, y el mar al fondo, apenas visible pero presente. Una postal quieta, sin filtros, tomada probablemente a primera hora de la mañana.

Zaira Nara con pañuelo en la cabeza y bikini gris se toma una selfie en un espejo. Detrás, un respaldo de cama rojo y una mesita de luz
Zaira posó frente al espejo de la habitación con una bikini negra y un mini short (Instagram)
Mujer recostada en toalla a rayas, con bikini blanco y negro, cabello mojado, auriculares blancos y pulsera roja. Ajusta un auricular
La modelo aprovechó de cada rayo de sol
Mujer se toma una selfi frente a un espejo, viste remera blanca y pantalón azul, sostiene un teléfono naranja, un mate, un termo y un bolso
El look sencillo que eligió Zaira para ir a la playa en Ibiza
Una fila de sombrillas a rayas azules y blancas, tumbonas azules con estructura blanca, piscina, suelo con patrón ondulado azul y blanco, colina con edificios
La piscina del hotel tiene una vista privilegiada del horizonte de la isla

Otro plano muestra la mesa de luz de la habitación: un teléfono retro verde azulado con disco marcador y la inicial M grabada en el centro, un vaso de jugo naranja, revistas apiladas. El detalle vintage convive con el bolso de paja de Loewe apoyado en la silla de al lado, el mismo accesorio que aparece en varios momentos del carrete como compañero constante del viaje.

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Afuera, la terraza con pileta desplegó toda su paleta náutica: reposeras de hierro forjado blanco con almohadones azul marino, sombrillas a rayas azules y blancas con flecos, piso de azulejos con diseño de olas y una colina verde al fondo. Zaira se fotografió ahí en bikini negro y blanco, boca abajo sobre una reposera con estampado geométrico azul y blanco, anteojos ovalados y un broche dorado sujetando el pelo. Sin poses, sin producción.

La playa también tuvo su lugar. En una selfie tomada entre las rocas al atardecer, aparece con top blanco, short y anteojos de sol, con el bolso de paja a su lado y un libro dentro. En otra, camina por los pasajes de la isla con el mate en la mano y la cartera al hombro, el Mediterráneo detrás. El mate volvió a aparecer en la terraza del alojamiento, sobre una mesita ratona junto a la pava térmica y otro libro, con las reposeras vacías y el cielo nublado de fondo.

Mesa blanca con bolso, termo, gafas de sol, mate con bombilla, recipiente y libro. Fondo con sombrillas, reposeras, piso ondulado, mar y cielo nublado
El mate fue el gran aliado de Nara durante estos primeros días en Ibiza
Mujer morena con gafas de sol en la cabeza, camiseta de tirantes blanca, choker negro, sostiene un mate y una bombilla. Hay vegetación con flores rosas y el mar
Con el mar de fondo, la modelo posó a cara lavada
Mujer con gafas de sol, camiseta blanca y bikini oscuro, sentada en la arena con rocas de fondo. Hay un cesto de paja, un sombrero y una cartera
La modelo, tras la final del Mundial, decidió alejarse de todo y seguir con sus vacaciones en España
Mujer con gafas de sol, bikini y pinza para el cabello, tumbada boca abajo en una colchoneta estampada junto a una piscina con sombrillas
Zaira se llevó su propia colección de anteojos de sol y se sumó a las últimas tendencias (Instagram)

Hubo también selfies de espejo: una en el ascensor, con bikini gris, short negro, turbante verde oliva y el celular naranja en la mano; otra en la habitación, con el mismo bikini gris y las uñas oscuras, mirando la cámara con una expresión entre seria y relajada. Y una más en vestido largo a rayas rojas y blancas en la entrada del alojamiento, con un Porsche rojo descapotable estacionado al lado y el toldo a rayas que repite los mismos colores.

El carrete cerró con la imagen tipográfica que funcionó como declaración de intenciones: “Slow is the new sexy”. Cuatro palabras que, en el contexto de semanas de Mundial, viajes y pantallas encendidas, sonaron a algo concreto que apunta a la desconexión. En las fotos Malaika y Viggo, sus dos hijos, no aparecer, sin embargo, la modelo suele estar acompañada con ellos en las vacaciones, como fue el caso de sus días en Madrid.

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