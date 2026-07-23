Evangelina Anderson celebró su cumpleaños en Marbella vestida de princesa: “Me deprime un poco cumplir años”

La modelo viajó a España para festejar su nuevo año de vida y mostró cómo fue la celebración (Video: Instagram)

Evangelina Anderson cumplió años este miércoles 23 de julio y lo festejó donde el verano europeo la tiene instalada desde hace semanas: Marbella, la ciudad de la costa española que guarda para ella algo más que sol y mar. Fue su hogar durante años, el lugar donde construyó su vida junto a Martín Demichelis y donde sus tres hijos —Bastian, Lola y Emma— crecieron. Volver a celebrar allí no fue casualidad.

La modelo y empresaria viene recorriendo el Mediterráneo desde hace semanas. Cerdeña y Turquía fueron las paradas previas, y cada etapa quedó registrada en sus redes sociales con fotos y videos que sus seguidores siguieron de cerca. Marbella, sin embargo, es otra cosa: es el regreso a un territorio conocido, cargado de historia personal.

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Para su cumpleaños, Evangelina eligió un almuerzo al aire libre en un restaurante con vista directa al Mediterráneo. Las palmeras, las sombrillas blancas y el azul del mar de fondo compusieron el escenario que ella misma documentó en sus Stories de Instagram, desde su cuenta de Instagram. En el video que compartió apareció sentada a la mesa con una corona dorada que llevaba inscripta la leyenda “Feliz Cumpleaños” y anteojos de sol de marco fino. Frente a ella, una porción de cheesecake con una vela encendida lista para soplar.

La hija Lola saluda a Evangelina Anderson por su cumpleaños con una secuencia de tres imágenes que muestran diferentes momentos de ambas.

En otra toma, sostenía en cada mano lo que parecían ser bengalas o fuegos de artificio de mesa, con el mismo look y la corona puesta, rodeada de flores y con el mar de fondo. La escena transmitió la informalidad de un festejo íntimo pero cuidado en cada detalle.

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La celebración fue en familia. Evangelina estuvo rodeada por sus tres hermanas, dos de sus tres hijos y sus padres, una reunión que en esta ocasión coincidió con su día. La presencia de todos en Marbella tiene su lógica: la ciudad fue durante años el centro de gravedad de su vida cotidiana, cuando Demichelis jugaba en el Málaga. Ese vínculo con el lugar sigue vigente.

Quien no estuvo en las imágenes del festejo pero sí se hizo presente fue su hija Lola De Michelis. Desde su propia cuenta de Instagram, la joven publicó una Story con tres fotos que recorrieron distintos momentos de su historia con su madre.

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La primera imagen mostró a Evangelina recostada junto a un bebé recién nacido, en una postal íntima de sus primeros días como madre. La segunda, una foto de cuando Lola era pequeña: las dos juntas, mejilla con mejilla, con los ojos cerrados y una sonrisa tranquila. La tercera, ya más reciente, las capturó a ambas en un evento, rubias y sonrientes, con la complicidad de dos personas que se conocen bien. El texto que eligió Lola para acompañar esas imágenes fue breve y directo: “Feliz cumple ma”, seguido de dos corazones rosas.

La modelo festejo su primer cumpleanos separada

El día también tuvo su cuota televisiva. Desde Marbella, Evangelina se conectó en vivo con Cortá por Lozano (Telefe), el programa donde trabaja como panelista. Verónica Lozano la recibió con gritos, aplausos y un “¡Que los cumpla feliz!” apenas se estableció la conexión.

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Evangelina contó cómo arrancó la mañana: se despertó y encontró a su padre tomando mate afuera. Se sentó con él, y poco después llegaron sus hijas con globos y regalos. “Estoy acá con toda mi familia, así que estoy disfrutando mucho, más no puedo pedir”, dijo.

Lozano le preguntó si era de las que disfrutan el cumpleaños o prefieren dejarlo pasar. La respuesta fue honesta: “Me deprime un poco cumplir años”. Pero aclaró que siempre lo festeja rodeada de su familia, y que sus hijos son los primeros en querer celebrar. “Hoy me desperté y digo: qué bendición despertarme con mi papá, mi mamá, mis hermanas, mis hijos”, agregó.

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La conversación derivó hacia su vida sentimental. Uno de los panelistas le preguntó si estaba siendo encarada por alguien, y Evangelina fue clara: “Nada de nada”. Explicó que tras veinte años de relación con Demichelis no rehízo su vida en pareja. “Me conozco más a mí, sé más lo que me gusta, es estar conmigo”, dijo, y remató: “Por eso estoy sola”.

Cuando el panel intentó construirle un perfil del candidato ideal, ella puso algunos parámetros: que trabaje, que tenga entre veintitantos y cuarenta años, que no le moleste tener hijos —de hecho, prefiere que los tenga y que los quiera— y que sea espiritual. “No tengo problema en mantener a alguien”, aclaró, aunque reconoció que después de dos décadas junto a la misma persona, hoy prioriza conocerse a sí misma antes que pensar en lo que quiere otra persona.

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