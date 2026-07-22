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Kylian Mbappé vuelve a ser portada de EA Sports FC 27: fecha de lanzamiento y ligas

El tráiler del videojuego se estrenará en el canal oficial de YouTube de EA Sports el 23 de julio de 2026, anticipando detalles de jugabilidad, modos y ajustes técnicos

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Mbappé FC 27
El delantero de la selección francesa fue el último goleador de la Copa del Mundo, reafirmando su buen momento dentro de las canchas - (EA Sports)

EA Sports FC 27 ya tiene protagonista: Kylian Mbappé será la imagen principal de la nueva edición del icónico simulador de fútbol. El anuncio oficial, realizado en redes y canales de EA Sports, confirma el regreso del delantero francés a la portada tras su paso por FIFA 21, 22 y 23, y supone su debut como estrella de la franquicia bajo la marca EA Sports FC.

La elección de Mbappé se produce en un momento de máximo rendimiento deportivo. Tras su llegada al Real Madrid en 2024, el delantero ha sido máximo goleador de LaLiga en dos temporadas consecutivas y conquistó la Bota de Oro de la Champions League 2025/26 con 15 goles. Además, brilló en el Mundial 2026 como máximo artillero, consolidando su estatus como uno de los grandes referentes del fútbol internacional.

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Un regreso a la portada que marca una nueva etapa

Mbappé FC 27
Mbappé vuelve a la portada del simulador y debuta como estrella bajo la marca EA Sports FC - (EA Sports)

“De vuelta en la portada. Listo para volver a empezar”, celebró la empresa en su anuncio para redes sociales, destacando el peso simbólico de la figura de Mbappé en la nueva entrega. El propio futbolista expresó su satisfacción: “He vuelto”. Así, sucede en la portada a Jude Bellingham, su compañero en el Real Madrid y figura de la edición anterior.

Mbappé será la imagen de la Ultimate Edition de EA SPORTS FC 27 y también encabezará la versión móvil, EA SPORTS FC Mobile. Según EA, su elección responde tanto a sus logros individuales como al impacto mediático y deportivo que ha alcanzado en los últimos años.

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Desde su fichaje por el Real Madrid, Mbappé ha destacado no solo por sus goles, también por su influencia decisiva en competiciones clave:

  • Máximo goleador de LaLiga EA SPORTS durante dos temporadas consecutivas.
  • Bota de Oro de la UEFA Champions League 2025/26 con 15 goles.
  • Máximo goleador del Mundial 2026 con 10 tantos.
  • Protagonista en la conquista de títulos nacionales e internacionales.

Estos hitos refuerzan su imagen como uno de los jugadores más importantes de su generación y justifican su presencia en la portada de un título que aspira a reflejar el más alto nivel de fútbol virtual.

¿Qué se sabe de EA Sports FC 27: Fecha de lanzamiento, Ligas?

FC 27
EA Sports FC 27 mostrará su tráiler de gameplay el 23 de julio a las 18:00 - (EA Sports)

La presentación de Mbappé como estrella de portada inaugura una semana cargada de anuncios sobre EA Sports FC 27. La empresa ha confirmado que el tráiler de gameplay se podrá ver el jueves 23 de julio a las 18:00 (hora peninsular española) a través del canal oficial de YouTube de EA Sports, donde también se revelarán novedades sobre jugabilidad, modos de juego y actualizaciones técnicas.

Entre las novedades esperadas figuran mejoras en la física del balón, animaciones más fluidas, inteligencia artificial renovada y nuevos modos competitivos, aunque los detalles completos se conocerán con el estreno del tráiler.

El anuncio llega tras el lanzamiento de EA Sports FC 26, que marcó la transición definitiva de la franquicia tras la separación de FIFA y la apuesta por la distribución digital mediante game key cards en formato físico. La actualización del Mundial y los primeros rumores sobre la nueva entrega habían generado expectativa, que ahora se ve reforzada por la presencia de Mbappé.

La estrategia de EA consiste en asociar su franquicia con figuras de impacto global, capaces de atraer tanto a jugadores veteranos como a nuevas generaciones de fans. La imagen de Mbappé, en pleno apogeo deportivo, encarna el espíritu de competición, velocidad y excelencia que la saga busca transmitir.

El 23 de julio será clave para los seguidores de la saga, con la presentación de las principales novedades de EA Sports FC 27. Mientras tanto, la elección de Mbappé como imagen principal marca el inicio de una nueva etapa para el simulador de fútbol más popular del mercado, que buscará mantenerse en la cima tras un año de grandes cambios en la industria.

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