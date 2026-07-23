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Regalar un juego en Steam a tu novio o amigo ahora es más fácil: solo sigue estos pasos

Ahora la tienda permite obsequiar juegos sin necesidad de tener una cuenta en la plataforma

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Steam incorporó cambios para regalar juegos y renovó la gestión de la lista de deseados.
Steam incorporó cambios para regalar juegos y renovó la gestión de la lista de deseados.
Steam ha introducido cambios para quienes desean regalar juegos, haciendo que el proceso sea más ágil y flexible. Valve ha renovado las opciones de regalo y la gestión de la lista de deseados, facilitando la experiencia tanto para quienes compran como para quienes reciben juegos digitales.

Las nuevas características eliminan muchas de las trabas que antes existían, como la necesidad de tener una cuenta en la platafora, abriendo la puerta a una comunidad más conectada y dinámica.

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Cuáles son las novedades en la forma de regalar juegos en Steam

Una de las principales mejoras es la posibilidad de comprar juegos como invitado, sin necesidad de tener una cuenta de Steam. Hasta ahora, solo se podían regalar tarjetas digitales o hardware sin iniciar sesión, pero con la actualización, cualquier persona puede acceder a la tienda, elegir un título y enviarlo como obsequio a través de un correo electrónico.

El destinatario recibe un enlace, debe iniciar sesión con su cuenta y el juego se agrega automáticamente a su biblioteca, siempre que acepte el regalo en un plazo de 30 días.

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Steam permite enviar juegos por correo electrónico y el destinatario debe aceptar el regalo dentro de un plazo de 30 días. (VALVE)
Steam permite enviar juegos por correo electrónico y el destinatario debe aceptar el regalo dentro de un plazo de 30 días. (VALVE)

El regreso del envío de regalos por correo electrónico es otra novedad destacada. Esta función, que había desaparecido en 2017, permite enviar tanto juegos como tarjetas regalo directamente a una dirección de email, sin la necesidad de conocer el usuario de Steam del destinatario.

El proceso es sencillo: al recibir el correo, la persona puede reclamar el regalo accediendo a su cuenta. Si el obsequio no se acepta en el plazo estipulado, el importe se devuelve automáticamente al comprador.

En el caso de regalos internacionales, la plataforma introduce una opción que calcula el coste en la región del destinatario al momento del pago. Si el destinatario está en tu lista de amigos y reside en otra región, Steam ajusta el precio y permite la transferencia.

Sin embargo, se mantienen restricciones: el sistema de regalo por email solo funciona para usuarios dentro del mismo país, y en ciertas regiones como Turquía o partes de Latinoamérica, persisten limitaciones.

El envío de regalos por email volvió a Steam y permite mandar juegos y tarjetas regalo sin conocer el usuario del destinatario.
El envío de regalos por email volvió a Steam y permite mandar juegos y tarjetas regalo sin conocer el usuario del destinatario.

Cómo es el proceso para regalar juegos paso a paso

Para quienes prefieren el método tradicional, Steam sigue ofreciendo la opción de regalar un juego a un amigo directamente desde la tienda. El procedimiento consiste en buscar el juego, añadirlo al carro y seleccionar la opción de “Esto es un regalo”.

A continuación, se elige al destinatario de la lista de amigos, se define la fecha de envío (inmediata o programada hasta 12 meses después), y se realiza el pago. El destinatario tiene 30 días para aceptar o rechazar el regalo; en caso contrario, Steam cancela la compra y reembolsa el importe.

Si se desea cambiar la fecha de entrega, es posible hacerlo desde el historial de compras, gestionando el regalo programado que se almacena en el inventario de Steam. Cuando llega la fecha fijada, el sistema envía el obsequio automáticamente y notifica al remitente por correo electrónico.

Restricciones y consideraciones importantes al regalar en Steam

Antes de regalar un juego, conviene verificar algunos puntos. No todos los títulos pueden regalarse; algunos paquetes o DLC requieren que el destinatario posea ya el juego base, y existen lotes personalizados que no admiten el regalo.

Una persona joven sonríe con entusiasmo ante un monitor que muestra la plataforma Steam. En el escritorio, teclado y ratón iluminados, además de snacks y una bebida.
Steam mantiene el método tradicional para regalar juegos a amigos y permite programar la entrega hasta 12 meses después. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones regionales siguen siendo un factor a tener en cuenta: ciertas diferencias de precio entre regiones impiden la transferencia de regalos a usuarios ubicados en países distintos, salvo que estén en tu lista de amigos y la función de ajuste de precio esté disponible.

Además, no es necesario conocer la cuenta de Steam del destinatario si se utiliza la función de regalo por email. El enlace enviado permite que la persona inicie sesión y acepte el juego, siempre dentro del plazo establecido. Esta facilidad, sin embargo, requiere precaución: aceptar regalos solo de remitentes conocidos, ya que los intentos de phishing pueden aprovechar el sistema de regalos para engañar a los usuarios y robar credenciales.

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