Roja Directa para ver fútbol gratis: lo que debes aprender del Mundial 2026

Roja Directa fue una página muy visitada durante el Mundial, pero oculta riesgos en ciberseguridad. (Foto: Roja Directa)

El final del Mundial 2026 proyectó un saldo relevante en materia de ciberseguridad. Durante las semanas de competencia, muchas personas en todo el mundo buscaron alternativas para ver los partidos de manera gratuita, recurriendo a plataformas y aplicaciones como Roja Directa y Tarjeta Roja, que ofrecen transmisiones de fútbol gratis sin autorización.

Este fenómeno puso en evidencia los riesgos asociados a la utilización de sitios y herramientas no reguladas para acceder a contenidos deportivos.

Según expertos en ciberseguridad, el uso de aplicaciones o páginas ilegales o piratas para ver partidos no solo infringe derechos de autor, sino que puede implicar el robo de datos personales, la infección de dispositivos y el involucramiento sin saberlo en actividades ilícitas.

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Por qué las aplicaciones streaming pirata son peligrosas para los dispositivos

El uso de apps piratas puede derivar en robo de datos, secuestro de archivos y acceso no autorizado a información personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La instalación de aplicaciones piratas como Roja Directa implica riesgos que van mucho más allá de la simple visualización de un partido. El Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) advirtió que muchas de estas aplicaciones pueden contener malware capaz de secuestrar información, robar datos y comprometer la seguridad del usuario.

Por otra parte, la ralentización del dispositivo, la aparición de anuncios invasivos o la redirección automática a páginas de dudosa reputación suelen ser señales de que una aplicación está ejerciendo funciones ocultas.

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De acuerdo con el INCIBE, “estas aplicaciones pueden funcionar como keyloggers para registrar pulsaciones, o como spyware con capacidad para leer mensajes SMS y obtener códigos de autenticación”.

Qué diferencia a una aplicación oficial de una pirata

Las aplicaciones legales están disponibles en tiendas como Google Play Store o App Store.(Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Según ESET, la mayoría de las aplicaciones ilegales no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. Esto obliga a los usuarios a descargar archivos desde sitios web alternativos, donde no existen controles de calidad ni garantías de seguridad y son vehículos ideales para la distribución de software malicioso.

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Una característica común de estas aplicaciones es la solicitud de permisos excesivos y críticos, como acceso a los contactos, la cámara o los mensajes.

Al otorgar estos permisos, el usuario concede el control del dispositivo a actores desconocidos, lo que puede derivar en el robo masivo de información personal, acceso a la red doméstica y propagación de malware en otros dispositivos conectados.

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Cuáles medidas se tomaron para mitigar la piratería digital

Un operativo internacional liderado por autoridades estadounidenses bloqueó cerca de 2.000 sitios de transmisión ilegal, la mayoría registrados en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el desarrollo del torneo, la justicia de Estados Unidos ejecutó la Operación Tarjeta Roja, un operativo internacional que culminó con el cierre de cerca de 2.000 sitios web dedicados a la retransmisión ilegal de partidos.

De acuerdo con la agencia EFE, más de la mitad de estos dominios estaban registrados en Colombia, lo que revela la magnitud del fenómeno en la región y la capacidad de las redes de piratería digital para operar a escala global.

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El operativo, liderado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y el Centro Nacional de Coordinación de Derechos de Propiedad Intelectual, incluyó allanamientos y decomisos en Colombia, con la detención de once personas y la incautación de mercancía falsificada relacionada con el certamen.

Las autoridades destacaron que los dominios intervenidos emitían los partidos en tiempo real y vulneraban los derechos de transmisión.

Qué riesgos legales y personales asume el usuario de plataformas piratas

Las leyes internacionales sancionan a proveedores y usuarios de sitios piratas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar sitios streaming no autorizados implica un riesgo legal. La retransmisión de contenido protegido sin autorización constituye una violación a la propiedad intelectual, lo que puede derivar en bloqueos de acceso por parte de proveedores de internet y, en algunos casos, en acciones judiciales.

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Según ESET, “los usuarios que acceden a estas plataformas podrían enfrentar consecuencias legales, sobre todo en países donde la protección de derechos de autor es estricta y se penaliza el consumo de contenido pirata”.

Asimismo, a nivel personal, cada visita a estos portales expone al usuario a una experiencia digital plagada de ventanas emergentes, redirecciones y avisos falsos de virus.

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La publicidad agresiva es el principal mecanismo de financiamiento de estos sitios, que monetizan el tráfico mediante banners, pop-ups y scripts que se activan con cada clic. Durante eventos de alto interés, como el Mundial, la cantidad de usuarios y los ingresos publicitarios ilícitos aumentan.