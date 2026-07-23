Patreon despide al 20% de sus empleados y el CEO aclara si serán reemplazados por IA

La compañía se despide del 20% de su fuerza laboral. (Patreon)

Patreon eliminó 93 puestos de trabajo, equivalentes al 20% de su plantilla total, en una reestructuración que el CEO Jack Conte atribuyó a los cambios profundos que atravesó el mercado tecnológico en los últimos seis meses.

La plataforma, que permite a artistas, músicos, podcasters y escritores monetizar su trabajo mediante suscripciones, aclaró que el negocio central permanece sólido y que la medida no altera su hoja de ruta de productos.

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Conte afirmó que los despidos no obedecen a una sustitución de empleados por inteligencia artificial.

“Cuanto más hemos aprendido a usar estas nuevas herramientas, más claro ha quedado que no son sustitutos de la creatividad, el juicio, la orientación al detalle o el oficio que nuestros compañeros tienen en abundancia, ni reemplazan el deseo de conexión humana que todos apreciamos profundamente”, escribió el ejecutivo en un comunicado dirigido al equipo.

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“Esa es mi opinión personal, pero, más importante aún, es la base de la estrategia de Patreon: nuestra visión de producto y nuestro negocio se sustentan en el valor de la creatividad humana y la conexión humana”, agregó.

El CEO Jack Conte atribuyó la medida a los cambios que atravesó el mercado tecnológico en los últimos seis meses. (Patreon)

Por qué Patreon tomó esta decisión

Conte señaló que el negocio de la compañía no registró deterioro: más de 300.000 creadores en casi todos los países del mundo generan ingresos en la plataforma, los ingresos de los creadores muestran “crecimiento sólido y constante” cada mes y el volumen de procesamiento continúa en alza.

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Sin embargo, el CEO advirtió que “el mercado en el que operan ha experimentado cambios profundos en los últimos seis meses” y que la empresa necesita ajustar su estructura de costos para mantenerse como un soporte estable para los creadores en el largo plazo.

La reestructuración también implicó cambios en la organización interna: la compañía aplanó su jerarquía, reorientó equipos hacia sus prioridades principales y modificó aspectos operativos para ganar velocidad de adaptación.

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Patreon es una plataforma de membresías que conecta a creadores —artistas, músicos, podcasters y escritores— con sus seguidores. (Patreon)

Conte reconoció que la IA transformó de manera fundamental la industria tecnológica, incluyendo la forma en que se trabaja, se construyen productos y se comunican equipos y que eso sí tiene un impacto en cómo opera y se organiza Patreon, aunque sin reemplazar puestos humanos.

El recorte actual es el mayor que enfrenta Patreon desde 2022, cuando eliminó el 17% de su plantilla y cerró sus oficinas en Berlín y Dublín, recoge TechCrunch.

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Qué recibirán los empleados despedidos

Los 93 empleados afectados recibirán 16 semanas de pago a partir de la fecha del despido, con permanencia en nómina hasta el 20 de agosto, fecha de consolidación de acciones.

A eso se suma una semana adicional de pago por cada año completo trabajado en la empresa.

Conte reconoció que la IA transformó la industria tecnológica: cómo se trabaja, se construyen productos y se comunican los equipos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La compañía también contempló situaciones específicas: los empleados con menos de un año de antigüedad que aún no alcanzaron su primer período de consolidación, y los de mayor trayectoria que todavía no recibieron su actualización de acciones de 2026, recibirán un pago adicional en efectivo para compensar esas situaciones.

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Además, la cobertura de salud se extenderá hasta fin de año para los empleados elegibles y sus familias, y cada persona recibirá un estipendio de USD 1.500 para reemplazar la computadora de la empresa.

Cómo funciona Patreon

Patreon es una plataforma de membresías que conecta a creadores de contenido, artistas, músicos, podcasters y escritores, con sus seguidores más comprometidos.

Conte aclaró que el negocio no registró deterioro: más de 300.000 creadores en casi todos los países del mundo generan ingresos en la plataforma. (Patreon)

Los creadores configuran una página, definen niveles de suscripción y establecen los beneficios de cada uno: acceso anticipado, contenido exclusivo, episodios sin publicidad o sesiones en vivo. Los seguidores, llamados patrons, eligen el nivel que prefieren y pagan de forma mensual.

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A cambio, financian el trabajo del creador de manera recurrente y predecible. La plataforma cobra entre el 8% y el 12% de los ingresos mensuales del creador, más las tarifas de procesamiento de pagos.