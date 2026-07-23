Por qué Google ampliará en Miami sus operaciones y dónde están hoy sus fundadores

Google adquiere más oficinas en Miami. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Alphabet, la empresa matriz de Google, ampliará de forma significativa su presencia en Miami tras firmar un contrato de arrendamiento para incorporar aproximadamente 45.000 pies cuadrados (unos 4.180 metros cuadrados) adicionales de oficinas en el distrito financiero de la ciudad.

La expansión llega en un momento en el que los cofundadores de la compañía, Larry Page y Sergey Brin, han adquirido propiedades millonarias en el sur de Florida, un movimiento que, según personas familiarizadas con la operación citadas por Bloomberg, influyó parcialmente en la decisión de reforzar la presencia corporativa en la zona.

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Con este acuerdo, Google incrementa más de cuatro veces el tamaño de su operación en Miami y fortalece su presencia en una ciudad que, durante los últimos años, se ha convertido en un importante polo de atracción para empresas tecnológicas, inversionistas y multimillonarios.

Google incrementa sus operaciones en Miami. REUTERS/Steve Marcus/File Photo

Google multiplica el tamaño de sus oficinas en Miami

La nueva superficie se suma a la oficina satélite que Google ya ocupaba en el edificio ubicado en 1450 Brickell Avenue, en pleno distrito financiero de Miami.

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Antes de esta ampliación, la empresa disponía de unos 10.000 pies cuadrados en ese inmueble. Con los 45.000 pies cuadrados adicionales, el espacio total asociado a la operación alcanzará aproximadamente 55.000 pies cuadrados.

Aunque el crecimiento resulta significativo para la presencia local de Google, la operación continúa siendo pequeña si se compara con sus principales centros de trabajo en Estados Unidos.

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La sede de Mountain View, en California, junto con sus edificios cercanos, supera los 10 millones de pies cuadrados y alberga a decenas de miles de empleados. Del mismo modo, el campus de Hudson Square, en Nueva York, cuenta con alrededor de 1,7 millones de pies cuadrados.

La expansión de Google en Miami estaría relacionado a sus fundadores. (AP foto/Gene J. Puskar)

En ese contexto, Miami sigue representando una oficina satélite, aunque cada vez con mayor relevancia estratégica.

Las compras de Larry Page y Sergey Brin coinciden con la expansión

La ampliación ocurre pocos meses después de que los dos fundadores de Google realizaran importantes inversiones inmobiliarias en el sur de Florida.

Larry Page adquirió propiedades valoradas en aproximadamente 188 millones de dólares durante el último año. Entre ellas destaca una residencia en Coconut Grove, uno de los barrios más exclusivos de Miami, cuyo precio alcanzó los 101,5 millones de dólares.

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Por su parte, Sergey Brin compró una vivienda frente al mar en Miami Beach por cerca de 51 millones de dólares.

Aunque Alphabet no confirmó oficialmente que ambas operaciones estén relacionadas con la ampliación de oficinas, fuentes consultadas por Bloomberg indicaron que las adquisiciones personales de los fundadores influyeron parcialmente en la decisión de fortalecer la presencia de Google en la ciudad.

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Larry Page y Sergey Brin. fundadores de Google, adquirieron millonarios inmuebles en Miami. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

La empresa declinó hacer comentarios sobre el contrato de arrendamiento y sobre el posible vínculo entre ambos acontecimientos.

Un interés creciente por Florida

Larry Page y Sergey Brin dejaron sus cargos ejecutivos en Google en 2019, pero continúan formando parte de la junta directiva y mantienen el control mayoritario de los derechos de voto de Alphabet.

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En los últimos meses, especialmente Brin ha retomado un papel más activo dentro de la compañía para colaborar en el desarrollo de proyectos relacionados con inteligencia artificial, uno de los sectores donde Google compite con empresas como OpenAI, Anthropic y Meta.

El patrimonio conjunto de ambos empresarios supera los 573.000 millones de dólares, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, lo que los sitúa entre las personas más ricas del mundo.

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Google no es la única tecnológica que cuenta con oficinas en Miami. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Su llegada a Florida coincide además con un contexto en el que el estado continúa atrayendo grandes fortunas gracias a su política fiscal, mientras California debate nuevas iniciativas relacionadas con impuestos dirigidos a personas con patrimonios elevados.

Miami gana protagonismo entre las grandes tecnológicas

Google no es la única empresa que ha reforzado su presencia en el sur de Florida. Durante los últimos años, varios líderes tecnológicos han trasladado parte de sus operaciones o han adquirido propiedades en la región.

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Uno de los casos más llamativos es el de Mark Zuckerberg, fundador de Meta, quien compró recientemente una propiedad valorada en 170 millones de dólares dentro de una exclusiva comunidad privada de Miami-Dade, estableciendo un récord para el mercado inmobiliario local.

Asimismo, Alex Karp, director ejecutivo de Palantir Technologies, adquirió una vivienda en Miami Beach antes de que la empresa anunciara el traslado de su sede a la ciudad.

Cada vez más millonarios tecnológicos compran sus viviendas en Miami. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estas decisiones reflejan el creciente atractivo de Miami como centro de negocios para compañías tecnológicas que buscan diversificar su presencia fuera de Silicon Valley y Nueva York.

El impacto que podría tener la expansión de Google

Aunque todavía no se conocen detalles sobre el número de empleados que trabajarán en las nuevas oficinas ni las áreas que ocuparán ese espacio, la ampliación representa una señal de confianza en el crecimiento empresarial de Miami.

La operación también abre interrogantes sobre el impacto que tendrá en la economía local.

Por un lado, una mayor presencia corporativa puede traducirse en nuevas oportunidades laborales, inversión y actividad económica. Por otro, el incremento de las compras inmobiliarias por parte de multimillonarios continúa alimentando el debate sobre el aumento del precio de la vivienda y la transformación del mercado residencial en la ciudad.

Google y su expansión generaría más trabajo en Miami. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Por ahora, lo único confirmado es que Google incrementará considerablemente su espacio de oficinas en Brickell Avenue. El alcance real de esta expansión dependerá de cómo evolucione la estrategia de Alphabet en Miami y del papel que la ciudad desempeñe dentro de los futuros planes de crecimiento de la compañía.