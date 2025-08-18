Cómo identificar archivos PDF peligrosos y protegerse de ciberataques

Los PDF maliciosos suelen distribuirse a través de correos electrónicos y descargas en sitios web. (Foto: PDF)

La popularidad, versatilidad y facilidad de uso de los archivos PDF han hecho que se conviertan en el formato predilecto para compartir informes, facturas, currículums y todo tipo de documentos, así como una de las principales vías de propagación de amenazas informáticas, lo que convierte en un arma recurrente entre los ciberdelincuentes.

Estos contenidos maliciosos suelen llegar hasta las víctimas a través de correos electrónicos o descargas en páginas web, aprovechando la confianza que hay sobre ellos, pero ocultado malware para robar datos y dinero.

Por qué los PDF son usados los ciberdelincuentes

El formato PDF destaca por su gran compatibilidad con distintos sistemas operativos y dispositivos, y por la cantidad de herramientas gratuitas que permiten su visualización y edición. Además, su estructura admite no solo texto e imágenes, sino también videos, audios, modelos 3D, otros documentos y scripts.

Justamente, esa flexibilidad que facilita la vida de usuarios y empresas se convierte en el punto débil que los atacantes explotan: los aprovechan para incrustar fragmentos de código, enlaces ocultos y archivos maliciosos capaces de ejecutar comandos en segundo plano o recoger información sensible.

La flexibilidad del formato PDF permite a los atacantes incrustar código y archivos peligrosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los PDF pasan inadvertidos fácilmente en entornos corporativos y personales, ya que lucen legítimos y familiares para casi cualquier usuario. Según el Threat Report de ESET, estos documentos se ubican en el sexto puesto en el ranking de detecciones de amenazas y constituyen una tendencia en campañas de phishing distribuidas por correo electrónico.

Señales para identificar un PDF potencialmente peligroso

Frente a este panorama, reconocer los indicios de un archivo PDF malicioso es esencial para evitar caer en engaños y reducir el riesgo de infección. De acuerdo con firmas de seguridad como Kaspersky y recomendaciones de instituciones como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en España, existen diversos aspectos a los que conviene prestar especial atención antes de abrir un PDF recibido por correo u otra vía.

Enlaces sospechosos : la presencia de hipervínculos que conducen a páginas web desconocidas, no seguras o manifiestamente extrañas suele ser un claro síntoma de intento de fraude. Estos enlaces pueden derivar en sitios diseñados para robar credenciales o ejecutar la descarga automática de malware.

Solicitudes de permisos inusuales : archivos que piden al usuario habilitar macros, acceder a descargas externas o conceder permisos adicionales suelen intentar ejecutar código malicioso en el dispositivo.

Errores de redacción o tipografía anómala : textos mal escritos, uso de fuentes atípicas o inconsistencias gráficas pueden indicar que el documento fue manipulado para engañar al destinatario.

Peso del archivo inusual : un PDF sospechosamente liviano, a pesar de prometer mucho contenido, o, por el contrario, un tamaño exageradamente elevado, puede estar encubriendo objetos o scripts peligrosos incrustados.

Extensión y nombre del archivo : muchas campañas maliciosas optan por nombres genéricos como “Factura.pdf”, “documento.pdf” o variantes que incluyen varias extensiones (“documento.pdf.exe”), con la intención de que el usuario crea que se trata de un archivo legítimo.

Formato comprimido : es frecuente que los ciberdelincuentes adjunten los PDF en archivos comprimidos ZIP o RAR para evadir filtros de correo y dificultar la detección por parte de programas antivirus.

Remitente dudoso: un punto crucial consiste en analizar si el remitente es conocido o si su dirección resulta extraña comparada con la supuesta entidad emisora; los ataques suelen suplantar bancos, entidades públicas, clínicas o empresas.

Los documentos PDF ocupan el sexto lugar en el ranking de amenazas informáticas, según ESET. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los peligros escondidos en los archivos PDF maliciosos

Los riesgos asociados a los PDF maliciosos no solo se limitan a la descarga de virus, estos archivos pueden ejecutar actividades complejas y muy nocivas para la seguridad digital:

Instalación o descarga de malware : los archivos pueden incorporar scripts que descargan e instalan troyanos, spyware o ransomware sin que la víctima lo advierta.

Robo de información : algunos documentos están diseñados para extraer datos personales, credenciales bancarias, información financiera u otros datos sensibles almacenados en el equipo.

Explotación de vulnerabilidades : muchos ataques aprovechan fallas no corregidas (exploits) en los programas lectores de PDF, como Adobe Reader o Foxit, para ejecutar código remoto y tomar el control del sistema afectado.

Ataques dirigidos: en el entorno empresarial, los atacantes pueden personalizar los PDF maliciosos según la estructura y los sistemas utilizados por la compañía objetivo, incrementando el potencial de daño y la tasa de éxito de sus campañas.

Los archivos PDF maliciosos pueden instalar malware, robar información y explotar vulnerabilidades del sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un caso documentado por ESET demostró cómo un archivo PDF distribuido por correo electrónico contenía un troyano bancario de tipo Grandoreiro. El documento simulaba provenir de una agencia gubernamental y desplegaba un enlace que derivaba en la descarga de malware destinado a robar credenciales bancarias.

Otros archivos pueden traer incrustado un documento de Office, como un .doc, junto a un comando OpenAction preparado para ejecutarlo tan pronto el PDF se abra, lo que puede derivar en la explotación de vulnerabilidades conocidas como CVE-2017-11882 (en el caso de Microsoft Office).