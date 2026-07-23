Rocío Igarzabal reveló el ritual que la conecta con Ernestina Pais a casi un mes de su muerte: “Un momento con mi amiga”

Rocío Igarzabal compartió un ritual personal para mantener el vínculo con Ernestina Pais a casi un mes de su fallecimiento (Instagram)

A casi un mes del fallecimiento de Ernestina Pais, Rocío Igarzabal compartió un ritual personal que le permite mantener el vínculo con su amiga. La actriz reveló cómo, a través de un gesto cotidiano, busca conectar con la conductora en medio del proceso de duelo por la pérdida. La amistad entre ambas se forjó más allá del escenario, consolidándose durante su trabajo conjunto en la obra El divorcio del año. La noticia del fallecimiento sorprendió al elenco mientras esperaban su llegada al teatro, intensificando el impacto entre sus compañeros.

Durante una gira por Rafaela, tanto Igarzabal como Pais y Romina Gaetani recibieron como obsequio unas cartas con mensajes significativos. Desde entonces, una de esas tarjetas se convirtió para Igarzabal en un objeto cargado de valor emocional. El ritual consiste en encender una vela frente a la tarjeta, que guarda una frase sobre el reconocimiento del amor brindado a otros como único legado. Este sencillo homenaje se transformó en un momento diario de conexión con la memoria de su amiga.

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La reflexión impresa en la tarjeta actúa como un recordatorio de la huella afectiva que Ernestina Pais dejó entre quienes la rodearon. La actriz publicó la imagen del ritual en sus redes sociales, donde numerosos seguidores expresaron su apoyo a pocas semanas de la pérdida.

El vínculo que unía a Igarzabal y Pais, fortalecido en la rutina teatral, se refleja ahora en estos gestos íntimos. La frase de la tarjeta, proveniente del envoltorio recibido durante aquella gira, adquirió un significado especial para la actriz en esta etapa de duelo, convirtiéndose en un refugio simbólico.

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El ritual de Rocio Igarzabal que la acerca sentimentalmente a Ernestina Pais (Instagram)

En paralelo, familiares y amigos de Ernestina Pais también han encontrado distintas formas de rendirle homenaje. Entre ellas, la carta publicada por su hijo Benicio Guyot, quien volcó en palabras el dolor y los sentimientos surgidos tras la partida de su madre. Tanto el ritual de Igarzabal como el mensaje de Guyot representan maneras de afrontar una ausencia que sigue marcando al entorno artístico y afectivo de la conductora.

Semanas atrás, Rocío Igarzábal acompañó a Benicio, hijo de Ernestina, durante el duelo por la muerte de su madre. El joven publicó en su cuenta de Instagram una selfie junto a la exintegrante de Casi Ángeles, quien fuera amiga cercana de Ernestina y compañera en su última obra teatral. En la imagen, tomada frente a una van de la cochería Zuccotti Hnos, puede verse el lugar elegido por la familia en el barrio de Palermo para despedir los restos de la periodista y actriz antes de su traslado al Panteón de Actores en el Cementerio de la Chacarita.

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En la publicación, Benicio sumó un emoji de corazón y mencionó a Rochi, que aparece lanzando un beso a cámara. A través de esta historia, compartió parte de su proceso de duelo y expresó agradecimiento por las muestras de cariño recibidas en los últimos días. “Gracias a todos por los mensajes hermosos”, escribió, reconociendo el acompañamiento virtual tras la noticia del fallecimiento.

En otro mensaje, Benicio se explayó sobre la pérdida. “Hay cosas que me encantaría decirte que se las llevará la eternidad. Hay momentos dentro de mí que mi cerebro jamás olvidará”, expresó.

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La selfie que compartió Benicio Guyot junto a Rochi Igarzabal. Al fondo, un vehículo de la casa funeraria en la que fue velada Ernestina Pais (Instagram)

El joven rememoró escenas cotidianas y gestos que extrañará de su madre: “Tus te amo pegajosos y constantes, los voy a tener siempre muy cerquita. No hubo un solo día en que no haya escuchado, con esa voz tan peculiar, un ‘te amo hijo’”.

“Nunca pretendiste ser alguien diferente. Siempre actuaste con pasión en todo lo que hacías, algo que muchos no llegan a experimentar y vos viviste plenamente”, destacó. “Estabas llena de alegría. Yo era tu todo y aunque me costaba decírtelo, vos también eras el mío”.

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Benicio hizo hincapié en el carácter y las convicciones de su madre: “Eras muy clara con tus ideales, deseos y objetivos. Tus rebeldías tenían sentido porque luchabas para que todo lo que tocaras mejorara”, recordó. También describió el impacto de enfrentar un duelo bajo el escrutinio público: “Tu partida no es como la de cualquiera. Aparecés en la tele, en las noticias, en los foros. Escapar de esta pérdida no será sencillo”.

A pesar del dolor, el hijo de Pais encontró consuelo en el afecto recibido: “Eso trae algo bueno. Mucha gente te admiraba y amaba lo que representabas. Recibí mensajes de personas que no conozco, solo para contarme que las risas y los momentos lindos que vivieron gracias a vos les quedaron grabados. Tu impacto fue real”, compartió.

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El texto finalizó con una enumeración de recuerdos: “Te voy a recordar con esa sonrisa de cachete a cachete que iluminaba hasta la habitación más oscura. Con esa carcajada que se oía desde la otra punta de la casa. Con esas ganas de verme bien pese a mis errores. Con esa niña que vivía en tu interior. Te voy a recordar. Sos, fuiste y serás eterna. Te amo, mamá”.