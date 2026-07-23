Cuáles fueron los países que más dinero movieron en transferencias durante Mundial 2026

Colombia, Puerto Rico, Reino Unido, Argentina y Brasil lideran el gasto de visitantes en el Mundial 2026 - REUTERS/Stephane Mahe

El final del Mundial 2026 no solo dejó momentos imborrables dentro de la cancha, también generó un efecto económico global que se sintió mucho más allá de los estadios. Millones de aficionados viajaron, consumieron y movieron recursos en una “economía pop-up” que, según datos de Visa, batió récords en transacciones transfronterizas, comercio digital y turismo en las ciudades sede de Canadá, México y Estados Unidos.

Este análisis del gasto durante el torneo revela cómo los grandes eventos deportivos pueden transformar negocios locales, impulsar la innovación en pagos digitales y conectar mercados de distintos continentes en cuestión de días.

PUBLICIDAD

Cuáles fueron los turistas que gastaron más durante la Copa Mundial 2026

Las cifras muestran que los aficionados de Colombia, Puerto Rico, Reino Unido, Argentina y Brasil estuvieron al frente del gasto internacional en las ciudades sede. Estas naciones lideraron la generación de actividad económica, especialmente en sectores como restaurantes, hospedaje, comercio minorista, transporte y entretenimiento.

La llegada masiva de aficionados impulsa promociones y servicios adaptados, desde tiendas independientes hasta cadenas hoteleras, y deja un legado medible en innovación de cobros y capacidad de escalar operaciones ante demanda concentrada - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las transacciones transfronterizas en las ciudades anfitrionas aumentaron casi un 20% respecto al año anterior, mientras que el uso de pagos sin contacto creció un 12%, reflejando la preferencia por experiencias de compra ágiles y seguras.

PUBLICIDAD

Los mayores aumentos en el gasto de visitantes internacionales y nacionales se registraron en Santa Clara/San José, Boston y Miami. Cada ciudad vivió picos de consumo relacionados con partidos clave y la llegada masiva de aficionados, generando beneficios para bares, restaurantes, hoteles, sistemas de transporte y comercios de todo tipo.

Boston, por ejemplo, lideró el crecimiento en restaurantes y bares, Guadalajara destacó en transporte y Atlanta fue epicentro de celebraciones y entretenimiento. Nueva York, por su parte, vio un notable incremento en el gasto minorista.

PUBLICIDAD

La economía temporal generada por el Mundial se extendió a comunidades locales y comercios que, en principio, no estaban directamente vinculados con el torneo. Desde tiendas independientes hasta grandes cadenas hoteleras, los negocios respondieron a la llegada de nuevos visitantes con promociones, eventos y servicios adaptados a la alta demanda.

El Mundial 2026 acelera los pagos sin contacto y transforma la experiencia de compra del aficionado - Handout via REUTERS

El fenómeno fue especialmente visible en el turismo, con un flujo constante de personas explorando ciudades sede, asistiendo a eventos culturales y generando oportunidades para nuevas experiencias comerciales.

PUBLICIDAD

Cuáles fueron los partidos que motivaron mayores gastos

Algunos encuentros generaron verdaderos picos en la actividad económica. Partidos como Ecuador vs. Curazao y Colombia vs. Ghana en Kansas City, o Croacia vs. Ghana en Filadelfia, impulsaron el gasto antes, durante y después de los encuentros. El recorrido de Noruega hasta los cuartos de final fue otro ejemplo: el volumen de transacciones en el país se duplicó y el gasto internacional asociado a su participación alcanzó a más de 60 países diferentes.

Estos momentos demuestran cómo la pasión futbolística puede desencadenar cambios inmediatos en los patrones de consumo y activar economías temporales en distintos puntos del planeta.

PUBLICIDAD

El Mundial 2026 también sirvió como campo de pruebas para la adopción masiva de pagos digitales sin contacto. La agilidad y seguridad de estas soluciones permitieron a los aficionados disfrutar de experiencias de compra rápidas y eficientes, desde la entrada al estadio hasta la compra de recuerdos o el pago en restaurantes.

Para los negocios, la capacidad de adaptarse a esta demanda global con procesos de pago escalables y sin fricciones fue clave para capitalizar al máximo la oportunidad.

PUBLICIDAD

Con el regreso de los aficionados a casa, los datos muestran que la Copa Mundial dejó algo más que recuerdos deportivos: creó oportunidades económicas, impulsó la innovación en pagos y conectó mercados como nunca antes. El gasto de países como Colombia, Puerto Rico, Reino Unido, Argentina y Brasil marcó el pulso de una economía global en movimiento, donde la pasión por el fútbol y la tecnología financiera se unieron para transformar ciudades y negocios en cuestión de semanas.