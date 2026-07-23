Cayó una banda de menores que se dedicaba a destrozar y robar autos en el centro de Quilmes

Los dos sospechosos fueron detenidos luego de que se activara un operativo cerrojo (Gentileza: Info Quilmes)

Luego de que se reportara una seguidilla de destrozos y robos a vehículos en el centro de Quilmes, la Policía logró detener a dos sospechosos. De esta manera, ya son seis los integrantes de la banda acusada de vandalizar autos y camionetas en la zona. La mayoría de los arrestados son menores de edad.

La captura se concretó este miércoles, después de que se activara un operativo cerrojo para dar con la ubicación de los acusados de haber violentado una de las ventanillas de un Volkswagen Fox gris. El hecho fue detectado por los operadores del Centro de Emergencias Quilmes (CEQ) por medio de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad.

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A partir de un análisis de la secuencia, los agentes identificaron la fisonomía de los dos implicados y comunicaron sus descripciones y rutas de escape. El dispositivo policial se desplegó rápidamente por las arterias comerciales linderas. Por este motivo, los efectivos interceptaron y redujeron a los delincuentes a pocas cuadras del lugar del ataque.

Según la información recabada por Info Quilmes, uno de los detenidos se trataba de un joven de 19 años, quien ya contaba con antecedentes por hechos similares en la zona céntrica. Asimismo, de su cómplice se conoció que se trataba de un menor de edad.

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Los casos quedaron bajo investigación de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes (SCBA)

Luego de que fueran trasladados a la comisaría, una nueva víctima reconoció como propia la campera que vestía el mayor de edad. Según denunció, la prenda había sido robada minutos antes de un Fiat Palio, que estaba estacionado en la esquina de Alvear y Videla cuando le rompieron una ventanilla para sustraer las pertenencias del interior.

El caso quedó bajo intervención de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes, que convalidó la actuación policial y formalizó los cargos de “robo” contra los implicados. Previo a esto, otros cuatro menores de edad habían sido detenidos por los mismos hechos.

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Los primeros miembros de la banda acusada de robar y dañar los autos de la zona fueron atrapados el martes y, según trascendió, todos tenían entre 13 y 14 años. No obstante, al momento de ser arrestados, estos estaban divididos y atacaron diferentes vehículos.

El primero de los procedimientos ocurrió cuando varios transeúntes y el propietario de una Toyota Hilux blanca lograron reducir a un adolescente de 14 años, identificado como Á. A., que había sido sorprendido in fraganti tras romper la ventanilla trasera izquierda del vehículo en un lote comercial. Así, evitaron que el joven hurtara las pertenencias del interior del vehículo.

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En las últimas semanas, el Municipio de Quilmes reforzó las medidas de seguridad ante el aumento de casos (Gentileza: Info Quilmes)

El segundo episodio se produjo luego de que la Policía fuera alertada a través de un llamado al 911. Esta vez, el ataque fue en las calles Alison Bell y Guido. Según confirmaron, se trataba de tres jóvenes que habían roto el cristal de un Volkswagen Fox y huyeron a pie.

A partir de esta denuncia, el personal del Comando de Patrullas inició un operativo cerrojo y logró capturar a los tres adolescentes —dos de 13 años y uno de 14— tras una breve persecución. Más tarde, el propietario del vehículo dañado los reconoció en la comisaría como autores del hecho.

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Este expediente también quedó a cargo de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Quilmes, que avaló la actuación policial y dispuso actuaciones en el marco de una carátula por “Daños y Averiguación de Ilícito”. De la misma manera, citó obligatoriamente a los adultos responsables de los menores para que respondan ante la justicia.

En las últimas semanas, los robos a automóviles estacionados se habían incrementado en el cuadrante comercial de Quilmes, motivo de reiterados reclamos de los residentes. Para dar respuesta, la Municipalidad y las fuerzas de seguridad locales reforzaron los patrullajes y el monitoreo en tiempo real a través de la Secretaría de Seguridad local.

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Según informó la Secretaría de Seguridad del municipio, este refuerzo logró que varios integrantes de bandas dedicadas a la sustracción y daño de los automóviles estacionados en el centro quilmeño pudieran ser identificados y detenidos.