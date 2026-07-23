Buscan a una mujer de 45 años que desapareció hace más de cinco días en Tucumán

Buscan a una mujer desaparecida desde hace cinco días en Tucumán

Eloísa Viaña, una mujer de entre 45 y 50 años, desapareció el 17 de julio en la provincia de Tucumán. Sus familiares y amigos denunciaron su ausencia y se activó una búsqueda urgente. La desesperación aumenta con cada minuto y solicitan colaboración ciudadana para dar con su paradero.

De acuerdo con el reporte policial la mujer tiene: contextura mediana, cabello negro y ojos oscuros. “Necesitamos tu ayuda. Cualquier información puede ser clave. Ayudanos a encontrarla”, expresó la familia de Eloísa en mensajes difundidos en redes sociales y medios locales.

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El último contacto registrado con la mujer ocurrió durante la tarde del viernes, momento a partir del cual no se obtuvieron nuevos datos sobre su ubicación. La búsqueda de Eloísa movilizó a diversas áreas de la policía de Tucumán, que trabajan en colaboración con la comunidad local y organismos de emergencia.

Las autoridades difundieron un número telefónico para quienes puedan aportar datos: 3813689641. La familia insiste en la relevancia de cualquier información, incluso anónima, que ayude a avanzar en la localización de la mujer.

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El caso de Eloísa Viaña generó preocupación entre vecinos y organizaciones que acompañan a familias de personas desaparecidas en la región. Hasta el momento, no se reportaron novedades oficiales sobre su paradero. Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis y piden que, ante cualquier dato, lo comuniquen de inmediato.

El protocolo para la búsqueda de personas desaparecidas rige en toda la Argentina e incluye la recepción inmediata de denuncias, la difusión de datos y la coordinación entre fuerzas de seguridad y organismos judiciales. La normativa establece que no se debe esperar plazo alguno para radicar la denuncia y obliga a la intervención inmediata de las autoridades.

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Este procedimiento está respaldado por la Ley Nacional 26.538 y por protocolos provinciales adaptados a cada jurisdicción. En el caso de Tucumán, la provincia aplica la norma nacional y cuenta con la División de Búsqueda de Personas, la cual se encarga de las investigaciones, coordinación y difusión de casos de personas desaparecidas en la región.

Encontraron a un adolescente desaparecido en Tucumán

El caso de Tiago Valentín Alderete, un adolescente de 17 años que estuvo desaparecido durante varios días en Tucumán, movilizó a la comunidad de El Colmenar y San Miguel de Tucumán, así como a organismos de seguridad y justicia. La desaparición fue denunciada el sábado 4 de julio, cuando el joven, que padece un retraso madurativo, perdió contacto con su entorno familiar tras salir de su hogar con destino a una actividad religiosa.

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Tras varios días de búsqueda, hallaron al adolescente Tiago Valentín Alderete

Por primera vez, se transportó en una moto de aplicación, hecho que complicó el rastreo inicial. Según relató su hermano, la última ubicación confirmada fue el abordaje de una motocicleta en la zona de Las Talitas, pero el adolescente nunca llegó a la iglesia prevista ni retomó comunicación.

La denuncia ingresó a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de Tucumán, que coordinó la investigación junto a la policía provincial y analizó registros de cámaras y datos digitales, mientras familiares y allegados impulsaban una amplia campaña de difusión en redes sociales.

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Tras varios días de búsqueda y una intensa colaboración ciudadana, la familia confirmó que Tiago Alderete fue hallado sano y salvo en San Miguel de Tucumán. El hallazgo trajo alivio tanto a sus seres queridos como a la comunidad, que había seguido el caso con preocupación.

El joven se encontraba en buen estado de salud, aunque las autoridades no difundieron detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre el período en que permaneció extraviado. Los familiares agradecieron el apoyo recibido y destacaron la importancia de la denuncia inmediata y la difusión masiva de los datos en estos casos.

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