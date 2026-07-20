Lamine Yamal explota en Instagram: El rey absoluto de las redes sociales en el tramo final del Mundial

Lamine Yamal lidera el crecimiento en Instagram en los días finales del Mundial 2026 - Reuters/Mark J Rebilas

La influencia digital de Lamine Yamal se disparó en los días decisivos, consolidándolo como el rostro más atractivo y seguido de la selección española y del Mundial 2026 en redes sociales. Su cuenta oficial, (hasta el momento con 54,4 millones de seguidores y solo 453 seguidos), evidencia la magnitud de su salto mediático en el escenario global.

El fenómeno Yamal: casi 4 millones de seguidores en cinco días

Entre el 16 y el 20 de julio, Lamine Yamal registró el mayor incremento de seguidores en Instagram de todo el torneo, sumando 3.959.686 nuevos seguidores, lo que representa un crecimiento del 8,1%. Esta explosión digital coincidió con las semifinales y la final, reflejando cómo el rendimiento en el campo y la visibilidad internacional se traducen en una comunidad masiva en redes sociales.

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Lamine Yamal suma casi 4 millones de seguidores en cinco días y se vuelve el gran imán digital del Mundial - REUTERS/Agustin Marcarian

Yamal finalizó el Mundial con más de 54 millones de seguidores, una cifra inédita para un debutante en este tipo de escenarios.

La ganancia estimada por publicación patrocinada en su perfil asciende a 528.318 dólares, una cifra que sitúa al extremo español en la élite de los influencers deportivos. Este dato subraya el atractivo de Yamal no solo como futbolista sino como activo de marketing global.

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Futbolistas que sumaron más seguidores en la Copa Mundial 2026

Si bien Erling Haaland (Noruega) y Vozinha (Cabo Verde) dominaron el crecimiento absoluto y porcentual durante el Mundial en su conjunto, ningún jugador experimentó un salto tan pronunciado en los días finales como Yamal.

De acuerdo con un informe de MyBettingSites, el noruego fue el número uno en el torneo completo, con 31,8 millones de nuevos seguidores (+78,3%), seguido por Vozinha (+93.407,9%) y Jude Bellingham (Inglaterra), que sumó 11,8 millones (+28,7%). Sin embargo, en el tramo definitivo, la atención y el interés global se volcaron sobre el joven español.

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Yamal superó en este periodo tanto a Haaland (2,88 millones de nuevos seguidores) como a Bellingham (3,75 millones), consolidando su liderazgo en el pico de máxima visibilidad del Mundial.

Impacto y proyección tras el título mundialista

Además del fenómeno Yamal, otros jugadores vinculados a momentos decisivos registran subidas rápidas, un patrón que muestra cómo los picos de audiencia global se convierten en comunidad y oportunidades comerciales inmediatas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El crecimiento de Yamal en Instagram refleja la transformación de los futbolistas en figuras mediáticas globales, capaces de movilizar audiencias millonarias en cuestión de días. Su perfil se ha convertido en un espacio de referencia para marcas, aficionados y medios, con un engagement que multiplica las posibilidades comerciales y de influencia fuera del terreno de juego.

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La capacidad de atraer casi 4 millones de seguidores en menos de una semana es una muestra del poder de las redes sociales para amplificar la repercusión de un evento deportivo. Además, la cifra total alcanzada por Yamal lo sitúa por encima de referentes consagrados en su rango de edad y lo perfila como un referente para las nuevas generaciones.

España, la nueva campeona del mundo, como selección también fue la que más creció en Instagram durante el tramo final, sumando 8,68 millones de seguidores y dejando atrás a Argentina (+7,61 millones), Inglaterra (+5,80 millones) y Noruega (+3,02 millones). El efecto Yamal, sumado al rendimiento colectivo, impulsó la visibilidad de la Roja en todos los frentes digitales.

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El Mundial 2026 confirmó la tendencia: los futbolistas que brillan en los momentos clave experimentan saltos exponenciales en sus comunidades digitales. Ferran Torres, autor del gol decisivo en la final, también sumó más de un millón de seguidores en este periodo, una señal de que los picos de audiencia se traducen en crecimiento inmediato.

El caso de Lamine Yamal ilustra cómo el Mundial es mucho más que un torneo deportivo: es un trampolín global para la influencia digital. El crecimiento récord de su cuenta en Instagram, la interacción de sus publicaciones y su valor como embajador de marca confirman que el fútbol se juega y se gana también en las redes sociales. Yamal, con su irrupción en el tramo final, se coronó como el rey absoluto digital del Mundial.

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