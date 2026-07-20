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¿Te perdiste el show de medio tiempo del Mundial? Dónde ver la presentación de Shakira, Madonna y BTS en HD

La organización habilita la reproducción oficial del espectáculo completo y los mejores fragmentos, con acceso desde teléfonos, televisores inteligentes y computadoras

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Cómo ver el espectáculo de medio tiempo de Shakira en el Mundial 2026 - Reuters/Mark J Rebilas
Cómo ver el espectáculo de medio tiempo de Shakira en el Mundial 2026 - Reuters/Mark J Rebilas

El Mundial 2026 no solo quedará en la memoria por el duelo entre España y Argentina, también por haber marcado un antes y un después en los espectáculos de medio tiempo. Por primera vez en la historia del campeonato, la final ofreció un show global con estrellas como Madonna, Shakira, BTS, Justin Bieber, Burna Boy y más, en una producción que desbordó creatividad, ritmo y diversidad cultural.

Si no lograste verlo en vivo, la FIFA ha puesto a disposición el espectáculo completo y sus mejores momentos en alta definición a través de su canal oficial de YouTube.

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La importancia de este evento trasciende lo deportivo: el medio tiempo de la final reflejó la magnitud del Mundial como fenómeno cultural, combinando música, tecnología y mensajes de unidad. Para quienes buscan revivir o descubrir esta experiencia, existen opciones sencillas y legales para acceder a la transmisión en cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

Madonna sorprendió en el show con las leyendas brasileñas y campeones mundiales, Ronaldinho y Ronaldo - REUTERS/Hannah Mckay
Madonna sorprendió en el show con las leyendas brasileñas y campeones mundiales, Ronaldinho y Ronaldo - REUTERS/Hannah Mckay

Cómo ver el show de medio tiempo del Mundial 2026 en HD

La FIFA ha subido el espectáculo completo en su canal oficial de YouTube (@FIFA), facilitando el acceso global a una de las producciones más ambiciosas y comentadas del año. El proceso es directo y seguro, sin necesidad de recurrir a enlaces dudosos ni plataformas no oficiales.

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Guía paso a paso para acceder al video

1). Abre YouTube en tu dispositivo móvil, tablet, smart TV o computadora, o ingresa directamente a youtube.com.

2). Utiliza el buscador oficial: Escribe “FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show”.

3). Verifica el canal: Asegúrate de seleccionar el video publicado por el canal oficial de la FIFA (identificado con la insignia gris de verificación) o por Global Citizen, coproductores del espectáculo.

4). Acceso directo: Si lo prefieres, puedes ingresar directamente a través de este enlace: (https://www.youtube.com/watch?v=B7hIiaXBpco).

5). Elige tu formato de reproducción:

  • Show completo: Busca el video titulado “The FIFA World Cup Final 2026 Topps Halftime Show” (11-12 minutos).
  • Segmentos individuales: La FIFA ha subido los momentos destacados por artista, como “BTS | FIFA World Cup 2026 Final Halftime Show | Full Performance” o las actuaciones de Shakira y Burna Boy.

¿Qué ocurrió en el espectáculo de medio tiempo?

La final del Mundial 2026 estrena un show global y ya se puede ver en HD - REUTERS/Jeenah Moon
La final del Mundial 2026 estrena un show global y ya se puede ver en HD - REUTERS/Jeenah Moon

La puesta en escena fue un repaso por diferentes géneros y culturas, con una realización técnica impecable y un ritmo trepidante:

  • Apertura espectacular con Madonna: La Reina del Pop inauguró el show con “Music”, acompañada por las leyendas brasileñas Ronaldo y Ronaldinho, que hicieron su entrada en un jeep con la placa “Maestro”.
  • Gustavo Dudamel y orquestas: El venezolano dirigió la Filarmónica de Nueva York y la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en una versión dramática de “Seven Nation Army”, sumando colores y la presencia de los Muppets.
  • BTS y el momento K-Pop: Vestidos de rojo, los surcoreanos encendieron el estadio con “Dynamite” y una coreografía vibrante.
  • Shakira y Burna Boy: El toque latino y africano llegó con “Dai Dai”, el tema oficial del torneo, acompañado por los Ghetto Kids y la energía única de la colombiana.
  • Justin Bieber y el cierre coral: Ted Lasso (Jason Sudeikis) presentó a Justin Bieber, quien interpretó una versión acústica de “Everything Hallelujah” junto a Gustavo Dudamel, Chris Martin, el coro PS22 y los Muppets. El final, con un tableau de “LOVE” y fuegos artificiales, selló el mensaje de unidad global.

El espectáculo de medio tiempo demostró que el Mundial no es solo fútbol, también entretenimiento, inclusión y cultura global. La apuesta por una producción a la altura de los grandes eventos musicales posiciona el torneo como un referente de innovación y espectáculo en vivo.

El debut del show de medio tiempo en la final del Mundial 2026 redefinió las expectativas para los eventos deportivos. El despliegue de artistas, la combinación de géneros y la producción visual dejaron claro que la cultura pop y el deporte pueden convivir y potenciarse mutuamente en un mismo escenario.

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