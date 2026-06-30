PlayStation 6 será más cara: Sony advierte que no piensa vender la consola a grandes pérdidas

Sony señala que la eventual PlayStation 6 llegaría con precios elevados. (Europa Press)

La próxima generación de consolas de Sony podría llegar al mercado con un precio superior al de modelos anteriores. La compañía japonesa aseguró que no tiene intención de vender su hardware con “pérdidas significativas”, una postura que refleja el impacto del aumento en los costos de fabricación y que anticipa un posible encarecimiento de PlayStation 6, aunque la empresa todavía no ha anunciado oficialmente la consola.

Las declaraciones fueron realizadas durante una sesión de preguntas y respuestas sobre el desempeño de la división Game & Network Services. Allí, ejecutivos de Sony fueron consultados sobre la estrategia de precios para la futura plataforma de videojuegos y si la empresa mantendrá su enfoque de priorizar la rentabilidad del hardware en la próxima generación.

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La respuesta dejó clara la posición de la compañía: si bien continúa evaluando el mercado y no ha tomado una decisión definitiva sobre el precio de PlayStation 6, su objetivo no será asumir pérdidas importantes para impulsar las ventas de la consola.

La nueva PlayStation 6 costaría al rededor de 960 dólares. (Sony)

Sony busca mantener la rentabilidad del hardware

Durante la presentación, Sony reiteró que el hardware continúa siendo un elemento central dentro del ecosistema PlayStation. La empresa explicó que sus consolas representan la base desde la que los usuarios acceden a videojuegos, servicios digitales y otros dispositivos complementarios.

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Como ejemplo mencionó PlayStation Portal, el dispositivo portátil diseñado para transmitir juegos desde una consola PlayStation 5, con el que busca ampliar las formas en que los jugadores pueden acceder a su catálogo más allá del televisor del hogar.

Sin embargo, el aspecto más relevante de la intervención estuvo relacionado con el costo de fabricación de las consolas.

Sony reconoció que el incremento en el precio de componentes como la memoria y otros elementos electrónicos hace que resulte “poco realista” absorber completamente esos aumentos sin trasladar parte del impacto al consumidor.

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Sony no sabe cuándo lanzará la PS6. REUTERS/Issei Kato/File Photo

“Como principio, no tenemos intención de vender hardware con pérdidas significativas”, indicó la compañía durante la sesión. También señaló que continúa monitoreando la evolución del mercado para definir la estrategia comercial de su próxima consola.

Además, aseguró que su objetivo será que los consumidores comprendan el valor que ofrece la plataforma en relación con el precio final.

El aumento de costos afecta a toda la industria

La postura de Sony llega en un contexto de incremento en los costos de fabricación dentro del sector tecnológico.

Durante los últimos meses, fabricantes de dispositivos electrónicos han advertido sobre el aumento en el precio de componentes esenciales como la memoria RAM y las unidades de almacenamiento, factores que elevan el costo de producir nuevos equipos.

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Este escenario ya ha tenido consecuencias para otros actores de la industria de los videojuegos.

Microsoft anunció recientemente incrementos en el precio de algunos modelos de Xbox en distintos mercados, mientras que otras compañías también enfrentan mayores costos para fabricar nuevo hardware.

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El aumento de los costos de la RAM y almacenamiento ha provocado que las consolas eleven sus precios.

Sony considera que este contexto obliga a revisar cuidadosamente la estrategia de precios antes del lanzamiento de una nueva generación de consolas.

Sony aún no define el lanzamiento de PlayStation 6

Aunque las declaraciones alimentan las expectativas sobre PlayStation 6, la empresa insiste en que todavía no existe un anuncio oficial sobre la consola.

El presidente y director ejecutivo de Sony, Hiroki Totoki, ya había señalado anteriormente que la compañía aún no ha decidido la fecha de lanzamiento ni el precio del próximo sistema PlayStation.

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Según explicó, la empresa prefiere observar cómo evoluciona el mercado antes de tomar una decisión definitiva, especialmente por la incertidumbre en torno al costo de la memoria durante el año fiscal 2027.

La disponibilidad de estos componentes será uno de los factores que influirá en el precio final del dispositivo.

Sony no piensa vender una posible PS6 a pérdidas, por lo que su valor sería elevado. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las filtraciones apuntan a una consola considerablemente más costosa

Mientras Sony mantiene en reserva los detalles oficiales, diversas filtraciones han sugerido que PlayStation 6 podría representar uno de los mayores incrementos de precio en la historia de la marca.

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De acuerdo con información difundida por fuentes no oficiales, el costo de los componentes utilizados para fabricar la consola rondaría los 960 dólares, una cifra muy superior a la registrada en generaciones anteriores.

Si esa estimación termina reflejándose en el precio de venta, PlayStation 6 podría superar los 1.000 euros en algunos mercados.

Por ahora, esas cifras no han sido confirmadas por Sony. No obstante, las recientes declaraciones de la compañía sobre evitar vender hardware con pérdidas significativas refuerzan la posibilidad de que la próxima consola llegue con un precio más elevado que el de PlayStation 5 en su lanzamiento.

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Hasta que Sony presente oficialmente PlayStation 6, el precio definitivo, la fecha de lanzamiento y las especificaciones técnicas seguirán siendo una incógnita. Sin embargo, la estrategia expuesta por la compañía deja entrever que la rentabilidad tendrá un papel clave en las decisiones comerciales de su próxima generación de consolas.