El próximo MacBook Neo sería más potente y costoso: tendría el procesador del iPhone 17 Pro Max

Apple prepararía una nueva versión del MacBook Neo con el procesador A19 Pro. REUTERS/Shannon Stapleton

Apple trabajaría en la próxima generación de su computadora portátil MacBook Neo, que incorporaría el procesador A19 Pro, el mismo que equipa al iPhone 17 Pro, al iPhone 17 Pro Max y al iPhone Air, en reemplazo del A18 Pro del modelo actual, chip que originalmente debutó en el iPhone 16 Pro.

La actualización del procesador también implicaría un aumento de RAM: el nuevo Neo llegaría con 12 GB en lugar de los 8 GB del modelo vigente, según Bloomberg.

PUBLICIDAD

Sin embargo, la escasez de componentes de memoria podría encarecer el próximo Neo respecto al original, algo que Apple ya anticipó al elevar los precios de casi todos sus dispositivos en las últimas semanas.

El modelo actualizado duplicaría la RAM: pasaría de 8 GB a 12 GB. REUTERS/Shannon Stapleton/Foto de archivo

El reporte de Gurman también señala que Apple planea lanzar nuevos iMac, cuya última actualización data de 2024, con pantallas OLED.

Los modelos de gama alta de 14 y 16 pulgadas con pantalla táctil OLED llegarían con chips M5 Pro y M5 Max entre finales de este año y principios del próximo, mientras que un MacBook Pro de 14 pulgadas rediseñado con chip M7 está previsto para 2027.

PUBLICIDAD

Qué más esperar en la línea Mac

La renovación de la línea Mac no se limitaría al Neo y al iMac. Según el medio citado, Apple también trabaja en nuevas versiones del Mac mini, con chips M5 Pro y M6, y del Mac Studio, con configuraciones M5 Max y M5 Ultra.

El calendario de ambos equipos dependería del estado de los suministros de memoria, un factor que la compañía ya identificó como variable crítica en su cadena de producción.

PUBLICIDAD

La renovación de la línea Mac también alcanzaría al Mac mini y al Mac Studio, con chips M5 Pro, M6, M5 Max y M5 Ultra. (Apple)

Más adelante en la hoja de ruta, Apple prepararía un MacBook Air con pantalla OLED para 2028, que luego sería seguido por un iMac con la misma tecnología de pantalla.

El MacBook Air actualizado con chip A19 Pro también figuraría entre los lanzamientos previstos para la primera mitad del próximo año, en paralelo con el nuevo Neo.

PUBLICIDAD

Cuáles son las principales características de MacBook Neo actual

El MacBook Neo es la computadora portátil más económica de Apple, equipada con el chip A18 Pro, el mismo procesador que impulsa la línea iPhone 16 Pro.

El equipo monta una CPU de seis núcleos, dos de rendimiento y cuatro de eficiencia, una GPU de cinco núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware, un Neural Engine de 16 núcleos y 8 GB de memoria unificada, con opciones de almacenamiento de 256 GB o 512 GB en SSD. El ancho de banda de memoria alcanza los 60 GB/s.

PUBLICIDAD

El MacBook Neo es la portátil más accesible de Apple y corre con el chip A18 Pro. (Apple)

La pantalla Liquid Retina de 13 pulgadas ofrece una resolución nativa de 2.408 x 1.506 píxeles a 219 píxeles por pulgada, brillo de 500 nits y compatibilidad con mil millones de colores en gama sRGB. El equipo admite un monitor externo de hasta 4K a 60 Hz a través del puerto USB 3 (USB-C).

En autonomía, Apple promete hasta 16 horas de reproducción de video en streaming y hasta 11 horas de navegación web inalámbrica, con una batería integrada de 36,5 Wh.

PUBLICIDAD

La conectividad incluye Wi-Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5. En cuanto a puertos, el equipo cuenta con un USB 3 (USB-C) de hasta 10 Gb/s, un USB 2 (USB-C) de hasta 480 Mb/s y una entrada de 3,5 mm para audífonos.

El teclado incluye Touch ID y el audio cuenta con dos parlantes compatibles con Dolby Atmos. REUTERS/Shannon Stapleton

El diseño mide 1,27 cm de grosor, 29,75 cm de ancho y 20,64 cm de profundidad, con un peso de 1,23 kg. Está disponible en cuatro acabados: plata, rosa rubor, amarillo cítrico e índigo.

PUBLICIDAD

El teclado Magic Keyboard incluye Touch ID, y el sistema de audio consta de dos parlantes con compatibilidad con Audio Espacial en Dolby Atmos y dos micrófonos.

La cámara FaceTime HD graba a 1080p. El sistema operativo es macOS con soporte para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia artificial de la compañía.

PUBLICIDAD