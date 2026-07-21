Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Luego de presenciar la final de Argentina ante España del Mundial 2026, el Cholo Simeone y Carla Pereyra disfrutaron de su tiempo juntos por la Gran Manzana (Instagram)

El Mundial 2026 dejó una huella emocional profunda tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Aunque el equipo de Lionel Scaloni no logró levantar la copa, que quedó en manos de España tras la final, el recorrido albiceleste generó una repercusión internacional innegable. En medio de ese clima de orgullo y también de críticas provenientes del exterior, Diego “Cholo” Simeone y Carla Pereyra vivieron el torneo con un condimento extra: acompañaron de cerca a Giuliano Simeone, el hijo del entrenador, quien formó parte del plantel argentino. Terminada la competencia y tras presenciar la definición, la pareja decidió quedarse unos días en Nueva York para disfrutar de la ciudad y sumar recuerdos tras semanas de pura intensidad futbolera.

Durante su estadía en la Gran Manzana, Simeone y Pereyra alternaron entre la intimidad y el contacto social.

Diego Simeone y Carla Pereyra sonríen mientras optaron por unos días de relax en la Gran Manzana

En una de las imágenes que compartieron, ambos posaron sentados en una banca de hierro sobre la vereda, los dos con camperas de jean y sonrisas relajadas. Ella lució un vestido blanco con estampado rojo y sandalias negras, mientras él llevó shorts claros, remera blanca y una gorra beige. Con vasos de café en mano y la ciudad como fondo, transmitieron una atmósfera de calma en medio del ritmo neoyorquino. La complicidad entre ambos se repitió en varias postales: en otra fotografía, compartieron un paraguas de tela a rayas bajo una lluvia intensa, abrazados y con gotas visibles sobre la tela, reflejando la espontaneidad de la jornada.

PUBLICIDAD

El paseo por Nueva York también incluyó momentos de introspección. En una de las fotos, Simeone fue retratado dentro de una iglesia de arquitectura gótica, observando en silencio el altar iluminado por candelabros y rodeado de vitrales azules. La imagen transmitió un instante de recogimiento y pausa en medio de la vorágine del viaje.

Simeone y Pereyra se resguardaron de la lluvia bajo un paraguas durante su recorrida por las calles de Nueva York

Las noches neoyorquinas ofrecieron eventos exclusivos y encuentros con celebridades de primer nivel. Simeone y Pereyra participaron de reuniones donde coincidieron con figuras internacionales. Entre ellas, el tenista Novak Djokovic y el músico la Mona Jiménez. El ambiente nocturno, con luces artificiales y banderas de distintos países al fondo. En otra postal, Simeone apareció junto al deportista serbio, ambos relajados y sonrientes, con la red de una cancha de fútbol de fondo y la típica iluminación de un espectáculo deportivo.

PUBLICIDAD

El encuentro con la Mona aportó un toque bien argentino al viaje. En un restaurante de decoración cálida, alfombras rojas, lámparas doradas y murales artísticos, Pereyra posó para una selfie junto al músico, quien vestía una campera negra con detalles dorados y una remera estampada. Las sonrisas y la buena sintonía entre ambos quedaron reflejadas en la imagen. En otra foto, Pereyra fue captada en el lobby de un hotel elegante, rodeada de un grupo de mujeres, columnas de mármol y luz tenue, reforzando el perfil cosmopolita de la experiencia.

El exfutbolista aprovechó su recorrido por la ciudad para tener un momento de introspección

También Simeone aprovechó para sacarse una foto junto a Novak Djokovic

El tenista serbio fue una de las sorpresas durante la recorrida de la pareja

Los días en Nueva York no solo estuvieron marcados por el movimiento y la vida social, sino también por momentos de relax y disfrute bajo la lluvia. En una de las postales, Pereyra cruzó la calle con un paraguas azul, la vereda y la calzada mojadas, un edificio cubierto de andamios y un taxi amarillo en movimiento de fondo. La espontaneidad apareció también en una mesa redonda de un restaurante, donde la pareja compartió una comida con amigos y personalidades, entre tazas de porcelana y flores rojas.

PUBLICIDAD

Carla y La Mona Jiménez protagonizaron una foto juntos en medio de sus días en la Gran Manzana

La pareja compartió una cena en un restaurante de Nueva York

Pereyra caminó bajo la lluvia con un paraguas azul en una calle de Nueva York (Instagram)

El viaje del Simeone y Pereyra a Nueva York, inmediatamente después del cierre del Mundial 2026, se transformó en una oportunidad para desconectarse del estrés deportivo, reconectarse entre ellos y sumar experiencias junto a amigos, celebridades y referentes del deporte y la música. A través de distintas postales, la pareja se mostró relajada, cercana y abierta al intercambio, sumando a su álbum recuerdos de una ciudad vibrante y reuniones que cruzaron fronteras. Entre cafés, cenas, visitas a iglesias, lluvias sorpresivas y selfies con ídolos, la Gran Manzana fue el telón de fondo ideal para unos días de reconexión y disfrute en pleno epicentro mundialista.