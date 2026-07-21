Teleshow

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Luego de acompañar a Giuliano Simeone en la Selección, la pareja se refugió en la Gran Manzana entre caminatas, encuentros exclusivos y postales cargadas de complicidad y relax

Guardar
Google icon

Luego de presenciar la final de Argentina ante España del Mundial 2026, el Cholo Simeone y Carla Pereyra disfrutaron de su tiempo juntos por la Gran Manzana (Instagram)

El Mundial 2026 dejó una huella emocional profunda tanto en la Argentina como en el resto del mundo. Aunque el equipo de Lionel Scaloni no logró levantar la copa, que quedó en manos de España tras la final, el recorrido albiceleste generó una repercusión internacional innegable. En medio de ese clima de orgullo y también de críticas provenientes del exterior, Diego “Cholo” Simeone y Carla Pereyra vivieron el torneo con un condimento extra: acompañaron de cerca a Giuliano Simeone, el hijo del entrenador, quien formó parte del plantel argentino. Terminada la competencia y tras presenciar la definición, la pareja decidió quedarse unos días en Nueva York para disfrutar de la ciudad y sumar recuerdos tras semanas de pura intensidad futbolera.

Durante su estadía en la Gran Manzana, Simeone y Pereyra alternaron entre la intimidad y el contacto social.

El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
Diego Simeone y Carla Pereyra sonríen mientras optaron por unos días de relax en la Gran Manzana

En una de las imágenes que compartieron, ambos posaron sentados en una banca de hierro sobre la vereda, los dos con camperas de jean y sonrisas relajadas. Ella lució un vestido blanco con estampado rojo y sandalias negras, mientras él llevó shorts claros, remera blanca y una gorra beige. Con vasos de café en mano y la ciudad como fondo, transmitieron una atmósfera de calma en medio del ritmo neoyorquino. La complicidad entre ambos se repitió en varias postales: en otra fotografía, compartieron un paraguas de tela a rayas bajo una lluvia intensa, abrazados y con gotas visibles sobre la tela, reflejando la espontaneidad de la jornada.

PUBLICIDAD

El paseo por Nueva York también incluyó momentos de introspección. En una de las fotos, Simeone fue retratado dentro de una iglesia de arquitectura gótica, observando en silencio el altar iluminado por candelabros y rodeado de vitrales azules. La imagen transmitió un instante de recogimiento y pausa en medio de la vorágine del viaje.

El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
Simeone y Pereyra se resguardaron de la lluvia bajo un paraguas durante su recorrida por las calles de Nueva York

Las noches neoyorquinas ofrecieron eventos exclusivos y encuentros con celebridades de primer nivel. Simeone y Pereyra participaron de reuniones donde coincidieron con figuras internacionales. Entre ellas, el tenista Novak Djokovic y el músico la Mona Jiménez. El ambiente nocturno, con luces artificiales y banderas de distintos países al fondo. En otra postal, Simeone apareció junto al deportista serbio, ambos relajados y sonrientes, con la red de una cancha de fútbol de fondo y la típica iluminación de un espectáculo deportivo.

PUBLICIDAD

El encuentro con la Mona aportó un toque bien argentino al viaje. En un restaurante de decoración cálida, alfombras rojas, lámparas doradas y murales artísticos, Pereyra posó para una selfie junto al músico, quien vestía una campera negra con detalles dorados y una remera estampada. Las sonrisas y la buena sintonía entre ambos quedaron reflejadas en la imagen. En otra foto, Pereyra fue captada en el lobby de un hotel elegante, rodeada de un grupo de mujeres, columnas de mármol y luz tenue, reforzando el perfil cosmopolita de la experiencia.

El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
El exfutbolista aprovechó su recorrido por la ciudad para tener un momento de introspección
El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
También Simeone aprovechó para sacarse una foto junto a Novak Djokovic
El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
El tenista serbio fue una de las sorpresas durante la recorrida de la pareja

Los días en Nueva York no solo estuvieron marcados por el movimiento y la vida social, sino también por momentos de relax y disfrute bajo la lluvia. En una de las postales, Pereyra cruzó la calle con un paraguas azul, la vereda y la calzada mojadas, un edificio cubierto de andamios y un taxi amarillo en movimiento de fondo. La espontaneidad apareció también en una mesa redonda de un restaurante, donde la pareja compartió una comida con amigos y personalidades, entre tazas de porcelana y flores rojas.

El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
Carla y La Mona Jiménez protagonizaron una foto juntos en medio de sus días en la Gran Manzana
El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
La pareja compartió una cena en un restaurante de Nueva York
El Cholo Simeone y su pareja Carla Pereyra paseando por Nueva York tras la final del Mundial
Pereyra caminó bajo la lluvia con un paraguas azul en una calle de Nueva York (Instagram)

El viaje del Simeone y Pereyra a Nueva York, inmediatamente después del cierre del Mundial 2026, se transformó en una oportunidad para desconectarse del estrés deportivo, reconectarse entre ellos y sumar experiencias junto a amigos, celebridades y referentes del deporte y la música. A través de distintas postales, la pareja se mostró relajada, cercana y abierta al intercambio, sumando a su álbum recuerdos de una ciudad vibrante y reuniones que cruzaron fronteras. Entre cafés, cenas, visitas a iglesias, lluvias sorpresivas y selfies con ídolos, la Gran Manzana fue el telón de fondo ideal para unos días de reconexión y disfrute en pleno epicentro mundialista.

Temas Relacionados

Cholo SimeoneCarla PereyraLa Mona JiménezNovak DjokovicNueva YorkMundial 2026Selección Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

La cantante compartió una publicación mostrando sus días desde el increíble destino italiano con baños en el Mar Mediterraneo, risas con amigos y su amor por la Selección Agentina

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

El grupo confirmó un recital para el 4 de septiembre en Buenos Aires, una parada de su gira mundial que marca su regreso tras su show en 2010

Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La actriz armó las valijas y compartió fotos desde el destino peruano, ciudadela inca considerada una de las siete maravillas del mundo. Las deslumbrantes imágenes

Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

Luego de salir subcampeón en el Mundial 2026, la empresaria eligió celebrar el triunfo con un recibimiento especial para el jugador de Boca

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

La influencer y escritora compartió fotografías del día en que sellaron su historia de amor ante más de 300 invitados

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

DEPORTES

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

Tigre gana en el inicio de su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay

El reconocimiento que le realizarán Boca Juniors, Tigre y Lanús a la selección argentina en la Copa Sudamericana

El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

TELESHOW

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

Oriana Sabatini abrió el álbum íntimo de su boda con Paulo Dybala en su segundo aniversario

INFOBAE AMÉRICA

Banda ligada a alias “Diablo” reclutaba mujeres para ingresar droga a cárceles costarricenses oculta en sus genitales: autoridades detuvieron a 34 sospechosos

Banda ligada a alias “Diablo” reclutaba mujeres para ingresar droga a cárceles costarricenses oculta en sus genitales: autoridades detuvieron a 34 sospechosos

¿Cómo se implementan los mercados de carbono en Costa Rica y qué riesgos existen?

Trump levantó la prohibición para volar a Líbano que Reagan impuso hace cuatro décadas

Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

Tragedia en Ohio: Cuatro hondureños mueren ahogados al intentar rescatar a un familiar en EE.UU.