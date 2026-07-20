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No limpian ni cocinan, pero te escuchan y te dicen cómo vestir: así son los nuevos robots de compañía

El Uworld U1, mediante inteligencia artificial, detecta más de 20 estados emocionales, recuerda la toma de medicamentos y resguarda la privacidad de sus usuarios

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UBTech presentó el robot humanoide Uworld U1 que se aleja de realizar tareas domésticas y se enfoca en la parte emocional de la persona. (Foto: Zoom Vantage)

Los robots humanoides de compañía atraviesan una etapa de desarrollo acelerado en Asia, donde algunos modelos ya están disponibles en preventa, como el Uworld U1, fabricado por la empresa UBTech, que prioriza la interacción emocional y el acompañamiento sobre las tareas tradicionales de limpieza o cocina.

Estos dispositivos buscan responder a la creciente demanda de soluciones tecnológicas para combatir la soledad y mejorar la calidad de vida en ambientes urbanos densamente poblados.

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A diferencia de los robots empleados en fábricas, comercios o asistencia doméstica, el Uworld U1 se centra en el bienestar afectivo. Su diseño y funcionalidad han sido optimizados para interactuar con personas, detectar emociones y ofrecer respuestas ajustadas a los estados de ánimo, sin realizar labores físicas como cocinar, limpiar o planchar.

Qué puede hacer el robot humanoide Uworld U1

La inteligencia artificial emocional del Uworld U1 reconoce más de 20 estados anímicos a partir de la voz y la expresión facial con una precisión superior al 90 %.
El Uworld U1 puede mantener conversaciones, sugerir vestimenta, recordar la toma de medicamentos y ofrecer apoyo emocional, adaptando su trato según el estado de ánimo del usuario. (Foto: UBTech)

Este robot humanoide incorpora una serie de herramientas orientadas a la vida cotidiana. Entre sus principales funciones se encuentran la capacidad de mantener conversaciones, ofrecer apoyo emocional, recordar la toma de medicamentos y sugerir ropa adecuada para cada ocasión o clima.

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La máquina puede reconocer rutinas y preferencias, lo que permite personalizar el trato diario y fortalecer el vínculo con el usuario. La empresa UBTech ha desarrollado una inteligencia artificial emocional que reconoce más de 20 estados anímicos distintos con una precisión superior al 90%.

Este sistema analiza la voz y las expresiones faciales para adaptar la conversación y brindar compañía de manera personalizada. La IA está alojada íntegramente dentro del robot, lo que garantiza que las conversaciones y datos personales permanezcan cifrados y no se utilicen para entrenar modelos externos.

Cómo logra el robot tener una apariencia similar a un humano

UBTech presentó el robot humanoide Uworld U1 como una opción de compañía diaria y apoyo emocional basada en inteligencia artificial.
El robot cuenta con piel biomimética de silicona, movimientos precisos y un sistema avanzado de gestos y habla que busca aproximarse al comportamiento humano. (Foto: UBTech)

Uno de los avances más destacados del Uworld U1 es su aspecto y comportamiento personalizables. El usuario puede elegir el tipo de ropa, peinado, detalles de maquillaje y hasta los rasgos faciales.

La piel biomimética de silicona blanda reproduce la textura y el aspecto de la piel humana, aunque permanece fría al tacto. La estructura interna incluye una columna cervical de doble pivote, que permite replicar hasta el 90% de los movimientos que realiza una persona.

El sistema de sincronización de gestos y habla coordina los movimientos de cabeza, ojos y boca, consiguiendo que los labios coincidan con el discurso de manera casi inmediata, con una latencia inferior a los 20 milisegundos.

Este nivel de detalle busca generar una interacción más realista, aunque algunos usuarios han señalado que la mirada del robot sigue resultando vacía y la fluidez de las respuestas presenta limitaciones.

Qué límites tiene este robot humanoide de compañía

Una mujer besando un robot - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Pese a ser un robot de compañía no está hecho para tener relaciones íntimas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El propio fabricante aclara que el U1 no ha sido diseñado para realizar tareas domésticas como limpiar, cocinar o planchar, ni para mantener relaciones íntimas o acompañar en el dormitorio. Su objetivo principal es la atención afectiva y el acompañamiento emocional.

El robot puede permanecer sentado junto a la persona durante horas, escuchar problemas, conversar y ofrecer apoyo las 24 horas del día, aunque la autonomía se limita a unas cuatro horas de funcionamiento continuo antes de requerir recarga.

En las primeras pruebas, algunos usuarios han reportado que las respuestas pueden tardar hasta 10 segundos y que la expresión facial carece de naturalidad plena. Este tipo de observaciones sugiere que, si bien el realismo visual constituye uno de los puntos fuertes del U1, la creación de un vínculo genuino aún enfrenta desafíos técnicos.

Cómo se protege la privacidad de los usuarios al usar este robot de compañía

El Uworld U1 permite personalizar ropa, peinado, maquillaje y rasgos faciales, incluso con apariencia inspirada en personas conocidas o personajes ficticios.
La inteligencia artificial funciona dentro del dispositivo y los datos personales permanecen cifrados, sin utilizarse para entrenar modelos externos ni almacenarse en servidores. (Foto: UBTech)

La privacidad constituye uno de los aspectos más cuidados en este desarrollo. La inteligencia artificial que gestiona las interacciones funciona íntegramente dentro del dispositivo, y UBTech asegura que los datos personales y las conversaciones se mantienen cifrados y no se comparten con servidores externos.

Esta medida responde a las inquietudes sobre confidencialidad y uso de datos personales, sobre todo en mercados donde la regulación sobre privacidad es estricta.

Asimismo, el U1 está orientado tanto a hogares como a espacios comerciales y sociales, incluyendo servicios de recepción, hostelería, educación, turismo, exposiciones, investigación y cuidado de personas mayores.

La capacidad de recordar conversaciones pasadas, detectar cambios en el estado de ánimo o problemas de salud y recordar la toma de medicamentos amplía su campo de aplicación, aunque siempre bajo estrictos protocolos de privacidad.

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