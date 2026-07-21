Crimen y Justicia

Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

El vehículo involucrado en el siniestro había sido robado poco antes del hecho. Tras embestir a la víctima, el conductor escapó en otro rodado y permanece prófugo. La mujer debió ser asistida

Guardar
Google icon
Policía de Mendoza
Las autoridades continúan con la investigación para identificar y localizar al sujeto

La Policía de Mendoza busca intensamente a un motociclista que atropelló a una enfermera de 45 años. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, tras el incidente, el sospechoso abandonó el vehículo —que había sido robado minutos antes— y escapó como acompañante en otra motocicleta. Como consecuencia del impacto, la mujer resultó herida y debió ser asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado.

El hecho ocurrió el lunes pasado por la noche, a las 21, en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, en Las Heras. Tras un llamado al 911 que advertía sobre el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar.

PUBLICIDAD

Allí, los agentes encontraron una motocicleta Corven Triax 150 abandonada, sin patente colocada y con el tambor de encendido violentado. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba por Lisandro Moyano cuando atropelló a la enfermera, que cruzaba la calzada para dirigirse a su trabajo. Tras el impacto, el sujeto abandonó el rodado y huyó como acompañante en otra motocicleta, dejando la Corven Triax en la escena.

Por su parte, la víctima, quien se dirigía a su lugar de trabajo, fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticada con un traumatismo en un miembro inferior.

PUBLICIDAD

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, en Las Heras
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, en Las Heras

Según pudo saber este medio, durante los procedimientos, los efectivos constataron que la motocicleta utilizada en el hecho había sido robada momentos antes a su propietario. De hecho, el dueño del rodado se presentó en el lugar tras advertir que la moto había sido abandonada y denunció que se la habían sustraído poco antes del siniestro.

La Oficina Fiscal Las Heras dispuso las actuaciones de rigor y dio intervención a la Policía Científica para realizar peritajes en el lugar y sobre el rodado abandonado. Las autoridades continúan con la investigación para identificar y localizar al conductor, que permanece prófugo.

Otro hecho de características similares ocurrió el lunes en la ciudad de Mar del Plata, donde una mujer de 54 años fue detenida tras protagonizar un siniestro vial en el que chocó contra un auto y atropelló a dos peatones, entre ellos un hombre de 52 años, quien resultó con politraumatismos y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos. El incidente ocurrió en la intersección de Catamarca y Moreno, cuando la conductora, que iba a bordo de un Peugeot 206, impactó contra otro automóvil, perdió el control, se subió a la vereda y embistió a dos personas. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Tras el accidente, la mujer continuó la marcha, derribó las bandas de protección de una estación de servicio y detuvo el auto dentro del playón. Testigos asistieron a los heridos hasta la llegada de la Policía y del SAME. Durante las actuaciones, los agentes constataron que la conductora circulaba con una licencia de conducir apócrifa, por lo que el vehículo fue secuestrado y la mujer quedó imputada por lesiones culposas y falsificación de documento público, siendo trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.

Temas Relacionados

Accidente de tránsitoMendozaPrófugoÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

Lo encontraron en una vivienda deshabitada situada en una zona céntrica de la ciudad. Investigan cómo escapó y si alguien lo ayudó a mantenerse oculto

Tras cuatro días prófugo, recapturaron al sospechoso que se había fugado de una comisaría de El Calafate

“No cumplí nada”: el femicida de Córdoba había admitido a la Justicia que no respetaba las medidas de su condena por violencia de género

Maximiliano Braudaco, imputado por el crimen de Rocío Belén Gómez, había sido condenado por violencia familiar en 2025. La directora del Patronato del Liberado del Ministerio de Justicia y Trabajo provincial, confirmó que el atacante incumplió las condiciones dispuestas por las autoridades

“No cumplí nada”: el femicida de Córdoba había admitido a la Justicia que no respetaba las medidas de su condena por violencia de género

Una mujer fue engañada por un falso Kevin Costner y le transfirió más de $3.600.000

La víctima, de 70 años y oriunda de General Madariaga, cayó en una estafa virtual tras entablar una conversación en TikTok y Zangi con alguien que se hacía pasar por el actor estadounidense

Una mujer fue engañada por un falso Kevin Costner y le transfirió más de $3.600.000

La lista de atrocidades del albañil de Merlo acusado de ser el mayor pedófilo de la historia reciente

Carlos Avalos Vallejo se negó a declarar ante el fiscal que lo acusa de siete años de abusos a seis chicos de su barrio. El acto denigrante al que forzó a dos primos a punta de machete

La lista de atrocidades del albañil de Merlo acusado de ser el mayor pedófilo de la historia reciente

“¿Te gusta filmarnos cuando perdemos?“: fue al Obelisco a grabar los festejos por la Selección y sufrió una feroz golpiza

El youtuber brasileño Erick Lemos, conocido en las redes por los viajes que realiza como chofer de aplicación en zonas calientes de San Pablo, vivió un lamentable episodio tras la final que la Albiceleste perdió ante España

“¿Te gusta filmarnos cuando perdemos?“: fue al Obelisco a grabar los festejos por la Selección y sufrió una feroz golpiza

DEPORTES

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

El gesto de deportividad de Argentina durante la coronación de España que las otras selecciones no imitaron

Tigre gana en el inicio de su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay

El reconocimiento que le realizarán Boca Juniors, Tigre y Lanús a la selección argentina en la Copa Sudamericana

El contundente posteo de Lisandro Martínez tras el Mundial: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Santiago Lange fue operado en Barcelona: el emotivo mensaje del Comité Olímpico Argentino

TELESHOW

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Diego Simeone y Carla Pereyra disfrutaron Nueva York tras la final del Mundial 2026: paseos, fotos con famosos y cenas

Lali Espósito y Pedro Rosemblat en sus vacaciones de ensueño en Cerdeña: románticas postales, altar a Maradona y bikini

Black Eyed Peas vuelve a Argentina después de 16 años: de su amor por el país al repaso de todas sus visitas

Las alucinantes postales de Natalia Oreiro desde Machu Picchu con Ricardo Mollo y su hijo Atahualpa

La sorpresa de Camila Galante y sus hijos para recibir a Leandro Paredes

INFOBAE AMÉRICA

Banda ligada a alias “Diablo” reclutaba mujeres para ingresar droga a cárceles costarricenses oculta en sus genitales: autoridades detuvieron a 34 sospechosos

Banda ligada a alias “Diablo” reclutaba mujeres para ingresar droga a cárceles costarricenses oculta en sus genitales: autoridades detuvieron a 34 sospechosos

¿Cómo se implementan los mercados de carbono en Costa Rica y qué riesgos existen?

Trump levantó la prohibición para volar a Líbano que Reagan impuso hace cuatro décadas

Zelensky reemplazó al jefe del Ejército de Ucrania tras la crisis desatada por la salida del ministro de Defensa

Tragedia en Ohio: Cuatro hondureños mueren ahogados al intentar rescatar a un familiar en EE.UU.