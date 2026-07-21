Mendoza: atropelló a una enfermera con una moto robada, se dio a la fuga y es intensamente buscado

Las autoridades continúan con la investigación para identificar y localizar al sujeto

La Policía de Mendoza busca intensamente a un motociclista que atropelló a una enfermera de 45 años. Fuentes policiales confirmaron a Infobae que, tras el incidente, el sospechoso abandonó el vehículo —que había sido robado minutos antes— y escapó como acompañante en otra motocicleta. Como consecuencia del impacto, la mujer resultó herida y debió ser asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado.

El hecho ocurrió el lunes pasado por la noche, a las 21, en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, en Las Heras. Tras un llamado al 911 que advertía sobre el accidente, personal policial se hizo presente en el lugar.

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Allí, los agentes encontraron una motocicleta Corven Triax 150 abandonada, sin patente colocada y con el tambor de encendido violentado. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conductor circulaba por Lisandro Moyano cuando atropelló a la enfermera, que cruzaba la calzada para dirigirse a su trabajo. Tras el impacto, el sujeto abandonó el rodado y huyó como acompañante en otra motocicleta, dejando la Corven Triax en la escena.

Por su parte, la víctima, quien se dirigía a su lugar de trabajo, fue asistida por el Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y diagnosticada con un traumatismo en un miembro inferior.

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El hecho ocurrió en la intersección de las calles Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, en Las Heras

Según pudo saber este medio, durante los procedimientos, los efectivos constataron que la motocicleta utilizada en el hecho había sido robada momentos antes a su propietario. De hecho, el dueño del rodado se presentó en el lugar tras advertir que la moto había sido abandonada y denunció que se la habían sustraído poco antes del siniestro.

La Oficina Fiscal Las Heras dispuso las actuaciones de rigor y dio intervención a la Policía Científica para realizar peritajes en el lugar y sobre el rodado abandonado. Las autoridades continúan con la investigación para identificar y localizar al conductor, que permanece prófugo.

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Otro hecho de características similares ocurrió el lunes en la ciudad de Mar del Plata, donde una mujer de 54 años fue detenida tras protagonizar un siniestro vial en el que chocó contra un auto y atropelló a dos peatones, entre ellos un hombre de 52 años, quien resultó con politraumatismos y fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos. El incidente ocurrió en la intersección de Catamarca y Moreno, cuando la conductora, que iba a bordo de un Peugeot 206, impactó contra otro automóvil, perdió el control, se subió a la vereda y embistió a dos personas. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad de la zona.

Tras el accidente, la mujer continuó la marcha, derribó las bandas de protección de una estación de servicio y detuvo el auto dentro del playón. Testigos asistieron a los heridos hasta la llegada de la Policía y del SAME. Durante las actuaciones, los agentes constataron que la conductora circulaba con una licencia de conducir apócrifa, por lo que el vehículo fue secuestrado y la mujer quedó imputada por lesiones culposas y falsificación de documento público, siendo trasladada a la Unidad Penal Nº 50 de Batán.

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