Lanzan el primer robot gigante pilotable: camina, atraviesa paredes y cuesta 500.000 euros

El GD01 inaugura la era de los robots gigantes tripulados en la robótica comercial - (Captura/YouTube/Unitree Robotics)

La fantasía de pilotar un robot gigante ha dejado de ser exclusiva de películas y anime. Recientemente la compañía asiática, Unitree, presentó el GD01, el primer robot humanoide transformable listo para producción y capaz de ser tripulado por una persona.

El dispositivo puede caminar sobre dos piernas, atravesar paredes y reconfigurarse para desplazarse sobre cuatro patas, combinando tecnología avanzada con una estética digna de la ciencia ficción. Su precio, sin embargo, lo sitúa fuera del alcance del usuario común: 500.000 euros.

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Este avance marca un hito en la robótica comercial y genera expectativas sobre el futuro de los robots en aplicaciones industriales, rescates y espectáculos. La llegada del GD01 no solo responde a la nostalgia de una generación que creció con “Pacific Rim” o “Gundam”, sino que plantea preguntas fundamentales sobre los límites técnicos, éticos y sociales de estas máquinas.

Unitree Robotics presentó GD01, una máquina de estilo mecha que puede alternar entre configuraciones de dos y cuatro patas. Asimismo, puede ser controlado desde su interior. Crédito: Unitree Robotics/YouTube.

Unitree Robotics: de perros robot a mechas gigantes

Fundada en 2016 en Hangzhou, Unitree Robotics surgió como un proyecto universitario de Wang Xingxing tras su paso por DJI. En pocos años, la empresa se ha posicionado como líder mundial en robots cuadrúpedos y humanoides, alcanzando el 70% del mercado y superando en envíos a gigantes como Tesla.

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Tras el éxito de modelos inspirados en perros robot, Unitree da el salto con el GD01: un robot de 2,8 metros de altura, cabina abierta para el piloto y capacidad de adaptación a terrenos complejos.

La empresa asegura que el GD01 está diseñado para “mercados de alto valor”, entre los que menciona la industria, operaciones de rescate y el turismo cultural. Aunque el potencial militar es evidente, Unitree insiste en su uso civil y seguro, alertando contra aplicaciones bélicas.

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Especificaciones y dudas técnicas

Unitree Robotics lidera la revolución de los mechas con el lanzamiento del GD01 tripulado - (Captura/YouTube)

A pesar del impacto mediático, Unitree no ha revelado detalles clave como duración de la batería, velocidad máxima, autonomía operativa o capacidad de carga. Las imágenes promocionales muestran al robot atravesando muros de hormigón y desplazándose con estabilidad, pero queda por conocer su desempeño real en situaciones exigentes.

El precio de 500.000 euros limita el GD01 a entornos empresariales o institucionales. No se espera, al menos en el corto plazo, que se convierta en un vehículo personal o de transporte urbano. La experiencia de pilotaje, la seguridad para el operador y el mantenimiento son aspectos que aún deben ser evaluados fuera del entorno controlado de las demostraciones.

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Robots en el centro del debate social y mediático

El impacto cultural de la robótica avanzada se refleja en casos como el de Edward Warchocki, el robot humanoide Unitree G1 que se viralizó en Polonia persiguiendo jabalíes por las calles. Equipado con inteligencia artificial y 23 grados de libertad, Edward ha participado en programas de televisión, debates parlamentarios y eventos mediáticos, consolidándose como figura popular en Europa Central.

El robot G1 de Unitree, equipado con una mochila, persigue a tres jabalíes que cruzan una zona pavimentada bajo la iluminación artificial de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fenómeno reabre el debate sobre el uso de robots en entornos urbanos, la interacción con animales y humanos, y los límites éticos de la inteligencia artificial.

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Mientras algunos defienden su utilidad para el control de fauna o la seguridad, otros advierten sobre los riesgos de estrés animal, accidentes o espectáculos alejados de la solución real de problemas.

El lanzamiento del GD01 consolida la convergencia entre tecnología, espectáculo y cultura popular. Aunque todavía es pronto para imaginar un mundo donde los robots gigantes formen parte del paisaje urbano, la aceleración de la innovación en robótica sugiere que lo que hoy parece extraordinario podría ser habitual en la próxima década.

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El debate sobre su uso, regulación y potencial impacto social apenas comienza. Por ahora, el GD01 y sus “hermanos” humanoides son un recordatorio de que la ciencia ficción, poco a poco, se integra en la vida real.