La CAF aprobó una garantía por hasta USD 250 millones para la Argentina

La CAF aprobó una garantía de hasta USD 250 millones para la Argentina. (CAF)

La CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— aprobó una garantía de riesgo soberano por hasta USD 250 millones para la Argentina, con el objetivo de ampliar el acceso a nuevas fuentes de financiamiento.

La decisión, adoptada por el Directorio de la CAF, establece que el Ministerio de Economía de Argentina, a través de la Secretaría de Finanzas, será el organismo encargado de ejecutar esta garantía.

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“La operación acompaña a la República Argentina en su estrategia de movilización de nuevas fuentes de financiamiento. A través de una garantía parcial de crédito, CAF respalda obligaciones de pago del país frente a entidades financieras y le abre la puerta a recursos de terceros”, indicaron desde la entidad internacional cuyo vicepresidente es el politólogo argentino Christian Asinelli.

Bajo la perspectiva de la CAF, el mayor valor de la herramienta “está en su efecto multiplicador”. En tal sentido, explicaron que las garantías permiten que un banco de desarrollo haga rendir su capital “muy por encima” de su propio balance: “Cada dólar respaldado atrae capital de terceros, mejora las condiciones de financiamiento y fortalece la confianza del mercado”.

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“La operación se inscribe en el principio de CAF de apoyar a sus países accionistas en la gestión estratégica de sus finanzas y se suma a instrumentos similares otorgados por otros organismos multilaterales de crédito, consolidando una arquitectura de apoyo coordinada”, sumó el comunicado oficial del banco de desarrollo latinoamericano.

En tanto, el presidente ejecutivo del organismo multilateral, Sergio Díaz-Granados, expresó que la garantía aprobada para la Argentina “refleja la confianza de CAF en la solidez y el rumbo de la política financiera de Argentina, y nuestra voluntad de acompañar al país en la apertura de nuevos canales de crédito que amplíen su margen de maniobra fiscal, diversifiquen sus fuentes de financiamiento y movilicen inversión privada en condiciones más favorables para el desarrollo sostenible”.

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