La furia de Ruggeri por las teorías conspirativas contra la Selección tras perder la final del Mundial: “No nos subestimen”

La arenga de Lionel Messi antes de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026 generó repercusión por una de las frases de la Pulga: “Olvidémonos de todo”. De hecho, el padre de Alexis Mac Allister le llegó a consultar a su hijo el trasfondo de ese mensaje, que era 100% en tono futbolístico, luego de que muchos usuarios tejieron diversas teorías ilógicas en torno a la consagración de la Roja en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

Otro de los que salió a hablar este miércoles fue Óscar Ruggeri, campeón del mundo con la Albiceleste en el Mundial 1986, que dejó su opinión en el programa F90, de ESPN: “Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché... Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi, ¿quién?“.

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En este sentido, el Cabezón puntualizó en el poderío español para explicar las razones de la derrota en los Estados Unidos: “Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España, pero si volvemos atrás con el partido de Inglaterra, eso fue algo increíble. Nunca había visto yo que se lleven por delante una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos”. El triunfo 2-1 en Atlanta incluyó una remontada épica en seis minutos para clasificar a la definición de la Copa del Mundo.

¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

En medio de esta respuesta, también hizo referencia a una frase atribuida a Maradona que se viralizó en redes sociales en los últimos días: “Porque dicen que Grondona le dijo a Diego de que ‘hasta acá llegamos’ (en 1990). A mí no me dijeron nada. Mirá, a mí me tocó salir en el entretiempo por lesión, ¿pero qué? ¿Salí porque había que perder? Es de locos esto. Que después en el partido nuestro pasaron cosas... Sigo diciendo del penal a Calderón, el penal que nos cobraron, el partido estuvo más parejo”.

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“Pero de ahí a decirnos a nosotros que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón. Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol. No es que el Pollo (Vignolo, conductor del programa) me dice a mí: ‘Che, mañana no hables de este tema‘. Ah, no, yo no voy a hablar de ese tema si tengo ganas de hablar de ese tema. Dale. No, déjense de joder”, sentenció Ruggeri.

Estas declaraciones hacen hincapié a una afirmación dicha por el Pelusa en junio de 2015 durante el programa La Cornisa, de América TV: “Nosotros cuando fuimos a jugar la final del ’90, vino Grondona y me dijo: ‘Hasta acá llegamos’. Estábamos entregados. Salí de la ducha y le dije: ‘Escúcheme Julio, entregados las pelotas. Mañana en esta cancha voy a trabar con la cabeza, aunque esté desgarrado, aunque me duela el hombro. Usted a mí no me va a decir lo que yo tengo que hacer adentro de la cancha. Me dice: ‘Yo sé cómo sos vos’. Y le dije: ‘Ah, ¿sí? Y me venís a decir lo que dijiste en la ducha’. Pongo las dos manos en el fuego que él no peleó en absoluto que el árbitro fuera (Edgardo) Codesal. Nos entregó“.

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El juez nacido en Uruguay y nacionalizado mexicano cobró un penal en favor de Alemania a falta de seis minutos para cumplirse el tiempo reglamentario por un contacto de Roberto Sensini a Rudi Völler en el área que todavía es motivo de discusión. “Volvería a cobrar lo mismo”, sentenció en una entrevista con Infobae en 2020 sobre aquel fallo, que derivó en el 1-0 final para los europeos.