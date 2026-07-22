Temporal de nieve: hay pasos fronterizos que permanecen cerrados y cientos de camiones quedaron varados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por nevadas y fuerte viento blanco en Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz

El fuerte temporal de nieve que golpea la zona de la cordillera dejó este miércoles cuatro pasos fronterizos cerrados simultáneamente entre Argentina y Chile, con cientos de camioneros varados a ambos lados de la montaña a la espera de una reapertura que, por el momento, no tiene fecha definida.

El escenario más representativo de la crisis se concentra en el paso Cristo Redentor, en Mendoza, donde más de 1000 camiones están detenidos ante la prohibición de circulación. Aunque las autoridades no confirmaron una cifra exacta, medios locales coinciden en ese número. La postal de los cientos de vehículos detenidos en Alta Montaña y distintos sectores de la provincia se convirtió en una de las más difundidas de los últimos días.

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La situación en la zona cordillerana de Neuquén no difiere demasiado. El paso Pino Hachado permaneció cerrado durante todo el martes y la acumulación de vehículos en la localidad de Las Lajas llegó a los 100 camiones que no pudieron cruzar hacia territorio chileno. Daniel Vergara, director de Defensa Civil de Las Lajas, precisó en declaraciones a LU5 que hasta la noche del martes se contabilizaban cerca de 80 unidades estacionadas, aunque anticipó que la cifra crecería con las horas.

“Hoy tendremos unos 100 camiones esperando para que se habilite el paso”, afirmó. A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, los vehículos no están dispersos a la vera de la ruta, sino en un predio habilitado con capacidad para hasta 250 transportes.

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Cientos de camiones permanecen varados en distintos puntos de la cordillera argentina a la espera de que se habiliten los pasos fronterizos con Chile, cerrados por nieve, hielo y viento (Imagen: Movant Connection)

Vialidad Nacional explicó que el cierre del paso Pino Hachado obedece a la acumulación de nieve y la formación de hielo en la calzada sobre la ruta en la zona del límite internacional. A eso se suma viento fuerte, precipitaciones que continúan y el riesgo de posible caída de piedras en la Ruta Nacional 242, en el kilómetro 48.

Vergara fue cauteloso respecto a los plazos de reapertura. Si bien anticipó que los reportes oficiales llegarían durante la mañana, descartó una habilitación temprana: “Seguro que no lo van a habilitar a las 8, pero sí después del mediodía puede llegar a habilitarse”, señaló, y aclaró que todo dependerá del trabajo de las máquinas de Vialidad para despejar las rutas tras las nevadas nocturnas.

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Más al norte, el paso de Jama, en Jujuy, permanece cerrado del lado chileno también por condiciones climáticas. Según informó la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial de Jujuy, hay nieve sobre la calzada en la Ruta 27 CH, entre los kilómetros 100 y 157, con cielo nublado y fuertes vientos en la zona. Personal de Vialidad trabaja en tareas de despeje, aunque sin un plazo estimado de reapertura.

El paso Cristo Redentor, en Mendoza, concentra la mayor cantidad de vehículos de carga detenidos, con alrededor de 1.380 camioneros sin poder cruzar hacia territorio chileno

La interrupción del tránsito internacional derivó en una concentración de vehículos de carga sobre la Ruta 9, con mayor presencia de camiones en las rutas que conectan con el norte provincial, especialmente en la localidad de Volcán.

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El cuarto paso afectado es el Río Futaleufú, en Chubut, cuyo cierre responde a una causa diferente, aunque igualmente vinculada al frío: el congelamiento de las cañerías internas y externas de las instalaciones del complejo fronterizo impidió garantizar el suministro de agua y, con ello, el funcionamiento normal del paso.

La medida, que rige desde este miércoles 22 de julio, fue adoptada tras una reunión entre autoridades argentinas y chilenas con competencia sobre el cruce que conecta la localidad chubutense de Los Cipreses con la chilena de Futaleufú. La reapertura quedó supeditada a que las condiciones meteorológicas permitan descongelar las instalaciones y restablecer el servicio de agua.

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alerta amarilla por nevadas y fuerte viento blanco para las provincias de Mendoza, Chubut, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz durante las próximas horas, lo que anticipa que las condiciones adversas se extenderán al menos en el corto plazo.