Cómo George Harrison marcó el camino para grabar sin perder la esencia del grupo

George Harrison cuestionó las cajas de ritmos porque, a su juicio, hacían que la grabación perdiera la sensación de músicos tocando juntos en tiempo real (AP/Ron Frehm)

George Harrison estableció un criterio claro frente al uso de las cajas de ritmos: consideraba que la tecnología dejaba de ser útil cuando la grabación perdía la sensación de músicos tocando juntos en tiempo real, según reflejan sus declaraciones y decisiones de producción.

Esta postura se evidenció durante las sesiones de grabación del segundo álbum de los Traveling Wilburys, el supergrupo integrado por Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, Jeff Lynne y el propio Harrison. Según el sitio oficial de la banda, el proceso buscó preservar una identidad de “hermandad” creativa, priorizando el trabajo conjunto por encima de la lógica industrial de la época.

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En ese contexto, Harrison expresó una opinión contundente sobre el uso extendido de las cajas de ritmos en los estudios de los años 80 y 90: “Cualquiera que pueda usar esas patéticas cajas de ritmos en la medida en que lo hacen, no nota lo malas que suenan”.

El eje de su argumento fue la defensa del pulso humano, la interacción entre intérpretes y la imperfección como elementos esenciales en el resultado final.

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La caja de ritmos como límite en la producción musical

Para Harrison, la caja de ritmos no operó como un simple reemplazo del baterista. Funcionó como un atajo que uniformaba la música y dejaba que se impusiera el “sonido” del dispositivo por encima del carácter del intérprete, según recogió el sitio Something New.

El planteo se ordenó alrededor de una idea de grabación en conjunto. Harrison valoró la convivencia de líneas rítmicas, armónicas y melódicas que se ajustan sobre la marcha, con microvariaciones que no responden a un cálculo matemático, en línea con análisis de medios internacionales especializados.

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En esa lógica, el baterista no sostuvo solo el tiempo: definió respiraciones, acentos y climas. La caja de ritmos, en contraste, fijó un patrón y estabilizó lo que, para Harrison, debía conservar margen de imprevisibilidad.

Something New remarcó que el debate no fue nuevo en esas décadas, pero en su caso se volvió más visible por la coexistencia con una trayectoria marcada por la curiosidad instrumental y la incorporación de recursos no convencionales. Su frontera apareció cuando el resultado dejó de sonar a interpretación y empezó a sonar a procedimiento.

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Traveling Wilburys, un proyecto construido para no “sonar a máquina”

La posición de Harrison cobró relevancia por el tipo de banda en la que se expresó. Traveling Wilburys no se presentó como un proyecto de laboratorio digital, sino como una reunión de compositores e intérpretes con identidades reconocibles, según The Beatlefan Blog. De acuerdo con estos análisis, la dinámica del grupo incluyó instancias de creación con guitarras acústicas en un entorno doméstico, con un método que priorizó la espontaneidad.

En ese contexto, la discusión por las cajas de ritmos se abordó como una decisión sobre cómo debía “sentirse” una grabación. Harrison defendió una toma como ejemplo del ideal opuesto al automatismo: “Escucha ‘New Blue Moon’, que fue interpretada en vivo con cuatro guitarras acústicas y un baterista que tocó todo lo que está ahí”, señaló. Y concluyó con una evaluación directa: “¡Suena bien!”.

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Esa defensa del “sonido humano” con su percepción de la música popular de fines de los 80, cuando el uso extendido de máquinas y “trucos” de producción podía empujar canciones hacia una estética publicitaria.

“Hasta Prince, que me gusta, está empezando a sonar como esos comerciales de televisión, porque cualquiera puede usar esas cajas de ritmos y cajas de trucos”, sentenció Harrison en entrevistas recogidas por Something New.

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Harrison puso como ejemplo la canción “New Blue Moon”, que fue interpretada en vivo con cuatro guitarras acústicas y un baterista (RCO)

La continuidad de una filosofía de estudio

La coherencia de esa postura se reflejó en decisiones de producción y en el tipo de instrumentación que Harrison privilegió en su obra. Brainwashed (2002) fue el álbum que dejó en un estado avanzado antes de su muerte y que completaron Dhani Harrison y Jeff Lynne.

El proyecto se presentó en medios internacionales y bases de datos musicales como un trabajo terminado de manera póstuma por su entorno inmediato, respetando la idea general de lo que Harrison había empezado.

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En ese marco, la defensa de instrumentos tocados por personas —batería real y guitarras acústicas, según el sitio oficial de la banda— mantuvo la misma convicción que explicó su rechazo a las cajas de ritmos: una grabación debía conservar el rastro del intérprete.