Honduras

Honduras y Canadá avanzan en proyecto para fortalecer y enfrentar efectos del cambio climático

La iniciativa esta orientada a fortalecer organizaciones impulsar la productividad rural y promover prácticas de adaptación al cambio climático en comunidades del país

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Las acciones del proyecto buscan dar herramientas a los productores rurales frente a sequías, cambios en las lluvias y otros eventos climáticos.REUTERS/Leonel Estrada
Las acciones del proyecto buscan dar herramientas a los productores rurales frente a sequías, cambios en las lluvias y otros eventos climáticos.REUTERS/Leonel Estrada

El Comité Director del proyecto “Sabores de Honduras” aprobó el Plan Anual 2026-2027, que marcará la fase final de ejecución de la iniciativa desarrollada por la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) con apoyo financiero del Gobierno de Canadá.

El plan define las acciones para consolidar avances y fortalecer a organizaciones cooperativas del sector rural.

La aprobación del plan orienta esta etapa a fortalecer las capacidades de cooperativas vinculadas con actividades agroforestales y productivas, con foco en productividad, innovación y prácticas sostenibles para enfrentar la variabilidad climática.

Durante la reunión del Comité Director y la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Internacional (SOCODEVI) realizada en la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, se presentaron avances en fortalecimiento empresarial, administración cooperativa, innovación productiva y participación de mujeres y jóvenes dentro de las organizaciones beneficiarias.

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Objetivos de la nueva etapa

Entre los objetivos para este período figuran mejorar la productividad de las cooperativas participantes, promover procesos de innovación y ampliar el uso de prácticas sostenibles para que los productores enfrenten los desafíos derivados de la variabilidad climática.

También se expuso el trabajo orientado a mejorar la capacidad de gestión de las cooperativas, impulsar modelos de producción más eficientes y promover una mayor participación de nuevos liderazgos dentro del sector rural hondureño.

El proyecto incorpora prácticas de adaptación climática para aumentar la resistencia de los sistemas productivos ante el cambio climático.
El proyecto Sabores de Honduras, desarrollado por SOCODEVI con apoyo del Gobierno de Canadá, busca fortalecer a cooperativas del sector rural de Honduras.

Adaptación climática y producción

Uno de los componentes del proyecto está vinculado con la incorporación de prácticas para aumentar la resistencia de los sistemas productivos ante los efectos del cambio climático, una de las dificultades que enfrentan los productores del país.

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Con esas acciones, se busca que las organizaciones rurales cuenten con mejores herramientas para responder a sequías, cambios en los patrones de lluvia y otros eventos climáticos que afectan directamente la producción agrícola y los ingresos de las familias que dependen de esas actividades.

El proyecto también contempla continuar con el fortalecimiento del desarrollo económico inclusivo mediante el apoyo a mujeres, jóvenes y productores rurales, sectores fundamentales para dinamizar las economías locales y generar nuevas oportunidades en las comunidades.

Durante la sesión, representantes de las instituciones involucradas coincidieron en la necesidad de garantizar la continuidad de los avances más allá del cierre del proyecto, mediante el fortalecimiento de las capacidades internas de las organizaciones participantes.

La reunión del Comité Director presentó avances en fortalecimiento empresarial, administración cooperativa e innovación productiva en Honduras.
La reunión del Comité Director presentó avances en fortalecimiento empresarial, administración cooperativa e innovación productiva en Honduras.

Coordinación institucional

La coordinación entre el Gobierno de Honduras, Canadá y las cooperativas beneficiarias será clave en esta última etapa para consolidar los resultados obtenidos y asegurar que las inversiones realizadas tengan un impacto sostenible en las comunidades rurales.

“Sabores de Honduras” forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional orientados a mejorar las condiciones productivas del país y fortalecer sectores con un papel en la generación de empleo, seguridad alimentaria y desarrollo económico local.

Con esta nueva etapa, el proyecto busca cerrar su ciclo de ejecución dejando una base fortalecida en las organizaciones cooperativas participantes, con mejores capacidades para enfrentar los desafíos productivos y climáticos.

La expectativa es que los avances alcanzados continúen generando beneficios en las comunidades rurales mediante modelos de desarrollo más sostenibles, inclusivos y con mayores oportunidades para las familias productoras del país y hacer frente a las vulneraciones del cambio climático que no solo inciden en Honduras sino en el corredor seco de Centroamérica.

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