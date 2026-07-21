Cómo activar el identificador de llamadas de Google y bloquear llamadas spam en teléfonos Android

Google cuenta con un identificador para evitar llamadas spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las llamadas de números desconocidos y los intentos de fraude telefónico son una de las amenazas más comunes para los usuarios de celulares. Para ayudar a reducir este problema, Google ofrece en Android una función de identificador de llamadas con protección contra spam que permite reconocer quién llama antes de contestar e, incluso, bloquear automáticamente las comunicaciones catalogadas como no deseadas.

La herramienta está integrada en la aplicación Teléfono de Google y utiliza una base de datos alimentada con reportes de usuarios y sistemas de detección para identificar números asociados con publicidad invasiva, estafas o intentos de suplantación de identidad. En la mayoría de los dispositivos Android compatibles esta función viene activada de forma predeterminada, aunque también puede configurarse manualmente para aumentar el nivel de protección.

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Cómo activar el identificador de llamadas y el filtro de spam

Los usuarios pueden comprobar si la función está habilitada o activarla siguiendo unos pocos pasos desde la aplicación Teléfono de Google. Primero deben abrir la aplicación y pulsar el menú de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. Luego, ingresar a Configuración y seleccionar la opción Identificador de llamada y spam.

Las llamadas spam pueden causar molestía entre los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de ese apartado es necesario activar la opción Ver ID de emisor y spam, que permite mostrar información sobre el número entrante antes de responder.

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Para una protección adicional, Google ofrece la función Filtrar llamadas de spam, que bloquea automáticamente las llamadas consideradas sospechosas antes de que el teléfono llegue a sonar.

Aunque estas llamadas no interrumpen al usuario, permanecen registradas en el historial para que puedan revisarse posteriormente si fuera necesario.

Google ofrece la función Filtrar llamadas de spam. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo bloquear números manualmente

Además del filtro automático, Android permite bloquear números específicos desde el historial de llamadas.

Cuando un usuario marca un número como spam, esa información contribuye a fortalecer la base de datos utilizada por Google para mejorar la detección de llamadas fraudulentas en otros dispositivos.

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Este sistema colaborativo ayuda a identificar nuevos números utilizados para campañas de fraude telefónico y reduce el alcance de este tipo de comunicaciones.

Qué necesita un celular para utilizar esta función

No todos los teléfonos Android disponen automáticamente de estas herramientas. Google establece algunos requisitos mínimos para garantizar el correcto funcionamiento del identificador de llamadas.

El dispositivo debe ejecutar Android 5.0 o una versión posterior y contar con las aplicaciones oficiales Teléfono de Google, Contactos de Google y Mensajes de Google instaladas.

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Para activar la función anti spam, el celular debe tener un sistema de Android 5.0. - Crédito Difusión

Si alguna de ellas no está disponible, puede descargarse gratuitamente desde Google Play Store.

Contar con las aplicaciones oficiales también garantiza recibir las últimas actualizaciones de seguridad y las nuevas funciones desarrolladas por Google.

Cómo ayuda a detectar posibles estafas

El sistema analiza diferentes características de las llamadas entrantes para determinar si el número pertenece a una empresa legítima o presenta patrones asociados con spam o intentos de fraude.

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Cuando detecta una posible amenaza, muestra una advertencia en la pantalla antes de que el usuario responda, permitiéndole decidir si desea contestar o rechazar la comunicación.

Google también recomienda activar los servicios RCS (Rich Communication Services) dentro de la aplicación Mensajes de Google.

Las llamadas spam podrían tener las horas contadas con un nuevo sistema de Google. - Crédito Infobae Perú/Edwin Montesinos

Esta tecnología mejora la verificación de empresas que se comunican con los usuarios y ayuda a detectar mensajes sospechosos o posibles intentos de suplantación de identidad.

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El identificador también puede anunciar quién llama

Otra función disponible en algunos dispositivos Android consiste en anunciar en voz alta el nombre o el número de la persona que realiza la llamada.

Para activarla, el usuario debe ingresar nuevamente a la configuración de la aplicación Teléfono de Google, buscar la opción Anuncio del identificador de llamada y seleccionar Anunciar identificador de llamada.

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Desde allí puede elegir si desea escuchar esta información siempre, únicamente cuando utiliza auriculares o nunca.

Esta función resulta especialmente útil cuando no es posible mirar la pantalla del teléfono, como durante la conducción o al utilizar dispositivos manos libres.

Llamadas spam pueden causar molestía y hasta provocar estafas. (Andina)

Recomendaciones para reducir el riesgo de fraude

Aunque el identificador de llamadas representa una capa adicional de protección, Google recuerda que ninguna herramienta puede impedir por completo los intentos de estafa.

Por ello recomienda evitar responder llamadas provenientes de números desconocidos cuando no se espera ninguna comunicación, no publicar el número de teléfono en redes sociales o sitios web abiertos al público y desconfiar de enlaces enviados por remitentes desconocidos a través de aplicaciones de mensajería.

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Si una llamada sospechosa logra superar los filtros automáticos, el usuario puede bloquear el número inmediatamente o reportarlo como spam desde la aplicación Teléfono de Google.

Estas acciones no solo ayudan a proteger el dispositivo propio, sino que también fortalecen el sistema de detección utilizado por Google para advertir a millones de usuarios de Android sobre nuevas campañas de llamadas fraudulentas, una amenaza que continúa creciendo a medida que los ciberdelincuentes perfeccionan sus métodos de engaño.