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Las paradisíacas vacaciones de Paula Chaves y Pedro Alfonso en El Salvador: familia, surf y piscina con vista al mar

La pareja y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa, eligieron centroamérica para vivir una experiencia única a orillas del Pacífico

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La pareja viajó al país centroamericano junto a sus tres hijos para vivir unas vacaciones antes de volver a la rutina (Video: Instagram)

Paula Chaves y Pedro Alfonso cerraron una etapa y abrieron otra con las valijas listas. Apenas unos días después de la despedida de Paula de su programa en Olga, toda la familia —ellos y sus tres hijos, Olivia, Baltazar y Filipa— tomó un vuelo con destino a El Salvador. El registro que Paula fue compartiendo en sus redes sociales mostró un viaje que combinó playa, surf, gastronomía local y momentos en familia sin demasiado protocolo.

La primera pista del destino llegó vía story: una foto desde las alturas del complejo con el geotag “Playa El Tunco, El Salvador” sobre una vista de vegetación tropical densa y el océano Pacífico azul intenso recortado entre los árboles. El Tunco es una de las playas más buscadas de La Libertad, el departamento costero salvadoreño conocido entre los surfistas de la región por sus olas largas y consistentes.

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El primer posteo en el feed los mostró a los cinco juntos en la piscina del complejo, con el mar como fondo y los árboles tropicales enmarcando la escena. Pedro al centro, los tres chicos alrededor y Paula a un costado con anteojos de sol y el pelo mojado. La foto empezó como una pose para la cámara y, al darse cuenta de que era un video, el grupo abandonó la compostura: agua, risas y la celebración espontánea de estar ahí.

Una mujer, un hombre y tres niños se encuentran en una piscina con el mar, árboles y vegetación de fondo en un día soleado
La tierna foto de la familia Alfonso-Chaves con el mar de fondo
Mujer con gafas de sol oscuras, top negro de tirantes, falda a cuadros verde, aros dorados y choker negro. Está sentada en un automóvil
Chaves apostó por unos anteojos de sol negros, aros en tonos dorados y un choker finito
Mujer con gafas de sol oscuras y falda a cuadros de pie en escalera de piedra junto a pared blanca, plantas, rocas pintadas y cartel
Paula eligió usar el traje de baño enterizo de color negro, una pollera y sandalias

El segundo video lo protagonizó Baltazar, el hijo del medio, practicando surf en una de las playas de La Libertad con el atardecer de fondo. Pedro se sumó a la clase con los instructores, y Paula aprovechó para hacerle una broma: le dijo que le iba a sacar fotos y terminó grabando a su pareja posando con cara seria frente a la cámara, como si fuera una producción. El resultado fue uno de los momentos más descontracturados del registro.

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La gastronomía salvadoreña también tuvo su lugar en el feed. Una foto en primer plano mostró una fuente de pupusas recién hechas a la plancha: masa de maíz cocida, el relleno de queso derretido asomando por los bordes y un detalle de brotes verdes en el centro como decoración. El plato típico salvadoreño, que se prepara con distintos rellenos, apareció en el registro como parte natural del viaje, sin texto ni explicación adicional.

Paula también documentó los momentos más tranquilos. Una story la muestra recostada al sol con las piernas extendidas, el mar turquesa visible en el fondo y un frasco de autobronceante en primer plano. Los anteojos de sol negros apoyados al costado completaban la escena de pausa total.

Primer plano de varias pupusas de maíz sobre un plato blanco, algunas con queso derretido y brotes verdes al centro
Paula compartió el plato de pupusas salvadoreñas con queso fundido, un clásico de la gastronomía
Vista panorámica con árboles, cielo azul, mar, línea costera con edificios, una carretera sinuosa y una valla. Texto: 'Nuevo destino Playa El Tunco, El Salvador'
El destino que eligió la familia para sus vacaciones en El Salvador (Instagram)

En materia de looks, Paula alternó entre dos propuestas a lo largo del viaje. La primera: una malla entera negra con escote recto, espalda al descubierto y cordones plateados cruzados en el lateral. La foto la muestra sentada de perfil sobre un muro, con la vegetación tropical detrás y la luz cálida del atardecer tiñendo la escena.

La segunda propuesta apareció en varias tomas del mismo día: un body negro de tirantes finos con una falda corta a cuadros en verde y beige, anudada a un costado. Los accesorios fueron un choker negro fino, aros argolla dorados medianos y anteojos envolventes de marco oscuro con lentes color ámbar. Las sandalias de tira marrón con hebilla dorada completaron el look en una foto sobre la escalera de piedra blanca del complejo, con una tabla de surf decorativa pintada a mano y piedras de río con diseños de colores al costado.

Esa misma combinación apareció también en una selfie tomada desde el asiento trasero de un auto: Paula de frente a la cámara, los anteojos envolventes puestos, los aros argolla, el choker y una leve sonrisa. La imagen tiene el tono de una foto sacada entre traslados, con la luz natural entrando por la ventanilla.

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