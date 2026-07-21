Se entregó el acusado de matar de un disparo a su novia de 19 años en Rosario

El hecho ocurrió en la casa ubicada en Bielsa al 6200, casi en la esquina con Campbell de la ciudad de Rosario

En las primeras horas del domingo, en el barrio Ludueña Norte de la ciudad de Rosario, se produjo un hecho que conmocionó a la comunidad. Lara Caraballo, una joven de 20 años, murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba en la vivienda de su novio, Axel A., de la misma edad.

Durante la noche del mismo domingo, cerca de las 21, Axel A. se presentó en la sede de la PDI de Lamadrid al 500, acompañado por su abogado. El joven quedó detenido y permanece a disposición de la fiscalía, que analiza los cargos que se le imputarán en los próximos días. Entre ellos, figura la acusación por el femicidio de Lara y también por la portación ilegal del arma de fuego, que habría sido utilizada en el hecho.

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De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el suceso ocurrió en una casa ubicada en Bielsa al 6200, casi en la esquina con Campbell, y ha generado un profundo reclamo de justicia por parte del entorno de la víctima.

Familiares y allegados de Lara se acercaron al lugar en busca de respuestas, mientras la comunidad expresó su consternación ante un nuevo caso de violencia letal.

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Las primeras informaciones indican que Lara Caraballo y Axel A. estaban juntos en una habitación cuando todo sucedió. De acuerdo con el testimonio de la madre del joven, ella escuchó una detonación y, segundos después, vio salir a su hijo del cuarto. Según relató, Axel le manifestó que el tiro “se le escapó”. Acto seguido, el joven abandonó la vivienda en una bicicleta y se llevó consigo el arma de fuego involucrada. Lara murió en el acto.

El caso quedó bajo la órbita de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con directivas de la fiscal Noelia Navone. Las autoridades iniciaron las tareas para reconstruir el contexto del hecho y determinar las circunstancias exactas en las que sucedió todo.

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El acusado se presentó en la sede de la PDI de Lamadrid al 500 acompañado por su abogado, el penalista David Villada

El entorno de Lara Caraballo sostiene que existen elementos que ameritan una investigación profunda y reclama que la justicia actúe con celeridad. Mientras tanto, la PDI trabaja en la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de evidencias balísticas para determinar si se trató de un episodio accidental o de un acto deliberado.

Además, los investigadores buscan determinar si el accionar del joven corresponde efectivamente a un homicidio culposo, producto de una supuesta negligencia, o si existen indicios que permitan considerar la hipótesis de un femicidio. En ese sentido, se analizarán los antecedentes de la relación entre Lara y Axel, así como los elementos recabados en la escena y los testimonios de familiares y testigos.

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La familia de la joven insiste en que se haga justicia y en que el caso no sea archivado como un accidente. Uno de los puntos centrales de la investigación es el destino del arma utilizada en el hecho.

Axel A., según confirmaron fuentes policiales, no está registrado como legítimo usuario de armas de fuego, lo que constituye un agravante en la causa. La portación ilegal y la utilización del arma en un contexto doméstico serán elementos clave para la fiscalía a la hora de definir los cargos.

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El proceso judicial continuará en los próximos días con indagatorias, peritajes y la eventual imputación formal. La expectativa de los familiares de Lara Caraballo y de la sociedad es que la investigación arroje luz sobre lo ocurrido y que se haga justicia en un caso que ha dejado a una familia devastada y a un barrio sumido en la conmoción.