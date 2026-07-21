Crimen y Justicia

Se entregó el acusado de matar de un disparo a su novia de 19 años en Rosario

Axel A. se presentó ante la Policía acompañado de su abogado luego de que Lara Caraballo muriera en su vivienda de Bielsa al 6200. La familia de la víctima exige justicia

Guardar
Google icon
Lara Valentina Caraballo
El hecho ocurrió en la casa ubicada en Bielsa al 6200, casi en la esquina con Campbell de la ciudad de Rosario

En las primeras horas del domingo, en el barrio Ludueña Norte de la ciudad de Rosario, se produjo un hecho que conmocionó a la comunidad. Lara Caraballo, una joven de 20 años, murió tras recibir un disparo en el rostro mientras se encontraba en la vivienda de su novio, Axel A., de la misma edad.

Durante la noche del mismo domingo, cerca de las 21, Axel A. se presentó en la sede de la PDI de Lamadrid al 500, acompañado por su abogado. El joven quedó detenido y permanece a disposición de la fiscalía, que analiza los cargos que se le imputarán en los próximos días. Entre ellos, figura la acusación por el femicidio de Lara y también por la portación ilegal del arma de fuego, que habría sido utilizada en el hecho.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, el suceso ocurrió en una casa ubicada en Bielsa al 6200, casi en la esquina con Campbell, y ha generado un profundo reclamo de justicia por parte del entorno de la víctima.

Familiares y allegados de Lara se acercaron al lugar en busca de respuestas, mientras la comunidad expresó su consternación ante un nuevo caso de violencia letal.

PUBLICIDAD

Las primeras informaciones indican que Lara Caraballo y Axel A. estaban juntos en una habitación cuando todo sucedió. De acuerdo con el testimonio de la madre del joven, ella escuchó una detonación y, segundos después, vio salir a su hijo del cuarto. Según relató, Axel le manifestó que el tiro “se le escapó”. Acto seguido, el joven abandonó la vivienda en una bicicleta y se llevó consigo el arma de fuego involucrada. Lara murió en el acto.

El caso quedó bajo la órbita de la Brigada de Femicidios de la Policía de Investigaciones (PDI), con directivas de la fiscal Noelia Navone. Las autoridades iniciaron las tareas para reconstruir el contexto del hecho y determinar las circunstancias exactas en las que sucedió todo.

Una camioneta negra de la Policía de Santa Fe con luces azules encendidas bloquea una calle residencial arbolada en un día nublado; un oficial camina por la vereda junto a edificios
El acusado se presentó en la sede de la PDI de Lamadrid al 500 acompañado por su abogado, el penalista David Villada

El entorno de Lara Caraballo sostiene que existen elementos que ameritan una investigación profunda y reclama que la justicia actúe con celeridad. Mientras tanto, la PDI trabaja en la recolección de pruebas, la toma de testimonios y el análisis de evidencias balísticas para determinar si se trató de un episodio accidental o de un acto deliberado.

Además, los investigadores buscan determinar si el accionar del joven corresponde efectivamente a un homicidio culposo, producto de una supuesta negligencia, o si existen indicios que permitan considerar la hipótesis de un femicidio. En ese sentido, se analizarán los antecedentes de la relación entre Lara y Axel, así como los elementos recabados en la escena y los testimonios de familiares y testigos.

La familia de la joven insiste en que se haga justicia y en que el caso no sea archivado como un accidente. Uno de los puntos centrales de la investigación es el destino del arma utilizada en el hecho.

Axel A., según confirmaron fuentes policiales, no está registrado como legítimo usuario de armas de fuego, lo que constituye un agravante en la causa. La portación ilegal y la utilización del arma en un contexto doméstico serán elementos clave para la fiscalía a la hora de definir los cargos.

El proceso judicial continuará en los próximos días con indagatorias, peritajes y la eventual imputación formal. La expectativa de los familiares de Lara Caraballo y de la sociedad es que la investigación arroje luz sobre lo ocurrido y que se haga justicia en un caso que ha dejado a una familia devastada y a un barrio sumido en la conmoción.

Temas Relacionados

entregadisparoasesinatojovenRosariohombre

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Investigan a un adolescente por el crimen del agente de la Policía Bonaerense asesinado en Fuerte Apache

El principal sospechoso del homicidio sería menor de edad, por lo que el expediente pasó a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de Raúl Mateo Guidoni

Investigan a un adolescente por el crimen del agente de la Policía Bonaerense asesinado en Fuerte Apache

Video: chocó un auto, atropelló a dos peatones y quedó detenida por manejar con una licencia trucha

Sucedió en Mar del Plata. La conductora, de 54 años, fue trasladada al Unidad Penal N° 50 de Batán. Uno de los hombres embestidos sufrió politraumatismos y fue internado. IMÁGENES SENSIBLES

Video: chocó un auto, atropelló a dos peatones y quedó detenida por manejar con una licencia trucha

Cayó un clan narco que operaba entre Jujuy y Salta: uno de sus integrantes coordinaba maniobras desde una cárcel federal

La investigación se extendió durante seis meses y culminó con siete detenidos, el secuestro de más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos, teléfonos y dinero en efectivo

Cayó un clan narco que operaba entre Jujuy y Salta: uno de sus integrantes coordinaba maniobras desde una cárcel federal

“¿Cómo sé que son policías?”: simularon un allanamiento para robar una casa, el dueño los enfrentó y volcaron durante la fuga

Sucedió en Córdoba. Cuatro delincuentes armados irrumpieron en una vivienda rural con ropa táctica y aparentes insignias policiales. El propietario se resistió al ataque y sufrió heridas por perdigones. Los asaltantes escaparon y permanecen prófugos

“¿Cómo sé que son policías?”: simularon un allanamiento para robar una casa, el dueño los enfrentó y volcaron durante la fuga

Descartaron que el niño filmado en la Expo de Paraguay sea Loan Peña

La madre se presentó voluntariamente ante las autoridades argentinas y el SIFEBU confirmó que no se trata del menor desaparecido hace dos años en Corrientes

Descartaron que el niño filmado en la Expo de Paraguay sea Loan Peña

DEPORTES

“Nuestros campeones eternos”: la emotiva historia detrás del primer saludo a la Selección al llegar a Argentina tras el Mundial

“Nuestros campeones eternos”: la emotiva historia detrás del primer saludo a la Selección al llegar a Argentina tras el Mundial

Un lector de labios reveló el lamento de Harry Kane en plena goleada ante Francia en el Mundial: la frase que involucró a la Argentina

La burla de Lamine Yamal a Leandro Paredes por su pelea con Gavi: el cartel que se robó las miradas en los festejos de España

Julián Zucchi tras defender a Argentina por perder la final del Mundial: “Antes de burlarse, primero lleguen, ganen algo y recién hablamos”

“¡Es culpa de ustedes!”: la furia por radio de Pierre Gasly con su ingeniero de Alpine en el GP de Bélgica de F1

TELESHOW

Zoe Hochbaum debuta como conductora en Elenco Inestable en Radio con Vos: “Nervios, manija y felicidad”

Zoe Hochbaum debuta como conductora en Elenco Inestable en Radio con Vos: “Nervios, manija y felicidad”

Sarah Jessica Parker se conmovió con Lionel Messi tras perder la final del Mundial: “No disfruto verlo llorar”

La desolación de Benicio Guyot, a casi un mes de la muerte de Ernestina Pais: “Contemplo todo lo que no te dije”

El motivo por el que Cami Homs estuvo en Ezeiza durante la llegada de la Selección Argentina

Samuel L. Jackson llamó a Argentina “el país más racista del mundo”: la contundente respuesta que le dejó Bárbara Lombardo

INFOBAE AMÉRICA

Asamblea Legislativa aprueba ley que permitirá a la Refinadora Costarricense de Petróleo incorporar biocombustibles e hidrógeno verde

Asamblea Legislativa aprueba ley que permitirá a la Refinadora Costarricense de Petróleo incorporar biocombustibles e hidrógeno verde

Los beneficios fiscales amparados por leyes ordinarias concentran el 77,4% del gasto tributario de Guatemala

Banco Central de Honduras fortalece su política monetaria para frenar la inflación y fortalecer la economía

Panamá fortalece la agenda regional contra el blanqueo de capitales en reunión del Gafilat

Nicaragua arremete contra Costa Rica tras llamado a elecciones libres y plurales