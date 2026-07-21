El Salvador

La residencia definitiva para extranjeros en El Salvador sube 632.9% en el primer semestre de 2026

La Dirección General de Migración y Extranjería también reportó 1,509 permisos temporales, 270.8% por encima de 2025, en un semestre marcado por el alza de autorizaciones para establecerse en el país

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Varias personas sentadas en bancas de madera con carpetas de documentos. Pared blanca con banderas de El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos.
La residencia definitiva en El Salvador fue otorgada a 513 extranjeros en el primer semestre de 2026, con un aumento del 632.9 % frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un total de 513 extranjeros pueden residir de forma permanente en El Salvador tras recibir la residencia definitiva en el primer semestre de 2026.

Este grupo, integrado por personas de distintas nacionalidades, representa la mayor cantidad de aprobaciones de este tipo en un semestre en los registros recientes.

La cifra marca una diferencia notable respecto al año pasado, cuando solo 70 personas obtuvieron ese permiso. El incremento registrado es del 632.9 %.

El acceso a la residencia temporal también aumentó de manera considerable. 1,509 extranjeros recibieron este estatus, superando ampliamente los 407 casos del año anterior.

El salto representa un aumento del 270.8 % en esta categoría, que fue la de mayor volumen y crecimiento absoluto, con 1,102 trámites adicionales.

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Además, 674 personas solicitaron la prórroga de su residencia temporal, lo que supuso un incremento del 123.2 % respecto a 2025. La refrenda de residencia definitiva fue tramitada por 1,161 personas, un 56.9 % más que en el periodo anterior.

Entre abril y junio de 2026, se otorgaron 4,171 calidades migratorias en total, lo que significó 2,327 trámites más que en el mismo trimestre de 2025 y un incremento del 126.2 %. La residencia temporal encabezó la lista de solicitudes, seguida por la refrenda de residencia definitiva.

La residencia temporal en El Salvador alcanzó 1,509 aprobaciones en 2026 y registró un incremento del 270.8 % respecto a 2025. (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)
La residencia temporal en El Salvador alcanzó 1,509 aprobaciones en 2026 y registró un incremento del 270.8 % respecto a 2025. (Foto cortesía Dirección de Migración y Extranjería)

En contraste, la residencia transitoria fue concedida a 194 extranjeros, una reducción del 4.9 % respecto al año pasado. Las nacionalizaciones también bajaron: 93 personas completaron ese proceso, un 10.6 % menos que en 2025, y 27 extranjeros se naturalizaron durante el semestre.

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Estos datos muestran una preferencia creciente por parte de los extranjeros por establecerse en El Salvador de manera permanente o temporal, mientras que las solicitudes de residencia transitoria y nacionalización disminuyeron en comparación con años anteriores.

Emisión de pasaportes en el segundo trimestre de 2026

En el segundo trimestre de 2026, la emisión de pasaportes en El Salvador mostró una clara disminución en comparación con el año anterior. Entre abril y junio, la Dirección General de Migración y Extranjería elaboró 38,792 pasaportes en sus distintas sucursales, lo que significó una caída del 31.3 % frente a los 56,432 documentos procesados en 2025.

Todas las oficinas experimentaron descensos. Las Cascadas fue la sucursal que más pasaportes tramitó, con 9,061 documentos, pero también fue la que tuvo la mayor reducción absoluta: 5,142 menos que el año pasado. Otras sucursales con cifras significativas fueron Central (4,647), Santa Ana (4,441), San Miguel (5,782), Soyapango (4,172), Masferrer (3,457), Pasatiempo (3,353), Usulután (3,303) y Ágils-Exprés (228), todas con tendencia a la baja.

La emisión de pasaportes en El Salvador cayó 31.3 % entre abril y junio de 2026, con 38,792 documentos elaborados por la Dirección General de Migración y Extranjería. (Redes de Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)
La emisión de pasaportes en El Salvador cayó 31.3 % entre abril y junio de 2026, con 38,792 documentos elaborados por la Dirección General de Migración y Extranjería. (Redes de Embajadas y Consulados de El Salvador en Europa)

Durante el trimestre, la emisión total de pasaportes alcanzó 76,561, lo que representa una reducción del 30 % respecto a los 109,964 del mismo periodo de 2025. Un dato relevante es que 37,761 pasaportes —el 49.3 % del total— fueron gestionados fuera de las sucursales, principalmente en Estados Unidos, donde se entregaron 33,861 documentos. El resto se tramitó en otros países (3,900) y en la categoría de “especiales” (8).

El informe evidencia que, aunque la producción en sucursales bajó, la emisión internacional se mantuvo elevada y casi igualó a la de las oficinas locales. Las sucursales siguen siendo el principal punto de fabricación, pero también concentran la mayor reducción.

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