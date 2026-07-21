Crimen y Justicia

Asesinaron de una puñalada a un adolescente en Mendoza tras una discusión entre vecinos y su hermano resultó herido

El episodio ocurrió en un pueblo de Alta Montaña. Las víctimas sufieron más de diez heridas de arma blanca. Hay dos personas detenidas y buscan a un tercer sospechoso

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Hay dos detenidos y buscan a un tercer hombre (Foto: mendoza.gov.ar)
Hay dos detenidos y buscan a un tercer hombre (Foto: mendoza.gov.ar)

El brutal crimen de un chico de 17 años y el ataque a su hermano de 20, quien se encuentra con pronóstico reservado, conmocionó este fin de semana a una localidad de alrededor de 100 habitantes del departamento de Las Heras.

Ambas víctimas fueron encontradas tiradas en la vía pública: el primero tenía un puntazo en el tórax que resultó ser mortal, y el mayor presentaba heridas de arma blanca por todo el cuerpo.

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El episodio que dio lugar al trágico hecho ocurrió tras una pelea que se desató el domingo por la noche en la localidad de Polvaredas, en la provincia de Mendoza, a la altura del kilómetro 1189 de la Ruta Nacional 7. La escena se registró pasadas las 21.15 en el barrio Cuadro Estación, ubicado en plena Alta Montaña.

Según informó El Sol, el conflicto tuvo su origen horas antes, durante la mañana del mismo domingo, cuando residentes de una vivienda del barrio se quejaron por los daños ocasionados a los cristales y espejos retrovisores de un camión que estaba estacionado en la vía pública. La situación derivó en un primer cruce verbal entre las personas de esa casa y los familiares de los dos chicos (que luego serían atacados), por un vehículo cuya procedencia no trascendió.

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Si bien el enfrentamiento no pasó a mayores en ese momento, al caer la noche los jóvenes agredidos regresaron al mismo domicilio, donde el conflicto escaló. Ahora las autoridades intentan determinar si los responsables del ataque son los dueños de la vivienda o si, luego de la disputa, ocurrió algún otro suceso.

El crimen ocurrió en un pueblo de Alta Montaña en Mendoza
El crimen ocurrió en un pueblo de Alta Montaña en Mendoza

Qué se sabe hasta ahora de los hechos

De acuerdo con la información publicada por el mismo portal local, en el ataque habrían participado tres personas: un joven de 25 años y una mujer de 26, y un tercer sujeto a quien buscan luego de fugarse del lugar. El sospechoso fue identificado como “Chucky” V, indicó El Editor de Mendoza.

El personal policial llegó a la escena tras recibir una alerta y encontró al menor de los hermanos tendido en la vía pública e inconsciente. A pocos metros se hallaba el de 20 con diez puñaladas. Los profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trasladaron a ambos de urgencia al Hospital de Uspallata, donde los médicos constataron el deceso del adolescente de 17 años a causa de una herida cortopunzante en el tórax, a la altura del corazón. Y dejaron internado con pronóstico reservado al otro joven. Sin embargo, por la gravedad de su cuadro, debió ser derivado al Hospital Central de la ciudad de Mendoza.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía de turno, que ordenó pericias en el lugar y el relevamiento de testimonios de vecinos de la zona. Por instrucción de la Ayudante Fiscal de turno, los dos sospechosos que permanecían en el lugar quedaron detenidos y puestos a disposición de la Justicia. Ambos presentaban lesiones menores; el hombre tenía un corte en el pulgar de la mano derecha y la mujer, una herida de dos centímetros en la zona de la nariz. La Justicia también dispuso el establecimiento de una consigna policial fija en la vivienda de los imputados.

El joven de 20 años internado en el hospital capitalino registra antecedentes penales del año 2024 por las causas de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y robo simple. Se espera que la declaración del sobreviviente ayude a reconstruir la escena, en tanto no se descarta ninguna hipótesis.

La investigación del caso está a cargo de la Oficina Fiscal de Las Heras, con intervención de personal de la División Homicidios y peritos de la Policía Científica.

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