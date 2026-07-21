El BCIE y El Salvador firman un préstamo de USD 185 millones para agua potable en San Salvador

(Foto cortesía ministro Jerson Posada)

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda de El Salvador formalizaron un convenio de préstamo destinado al Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Guluchapa, en el Área Metropolitana de San Salvador. Esta iniciativa busca garantizar el suministro continuo, seguro y eficiente de agua potable en siete distritos de los departamentos de San Salvador y La Paz, con ejecución a cargo de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).

“Cada proyecto que ponemos en marcha responde a una decisión clara: seguir construyendo un país con mejores oportunidades para su gente”, destacó el ministro de Hacienda salvadoreño, Jerson Posada.

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La inversión, que asciende a US$185 millones, tiene como objetivo fortalecer la seguridad hídrica regional y modernizar la gestión operativa mediante la incorporación de tecnologías de monitoreo y control. Se prevé ampliar la cobertura del servicio en zonas con alta demanda y crecimiento poblacional, lo que permitirá mejorar las condiciones de vida de miles de familias salvadoreñas.

El proyecto cuenta con apoyo del BCIE desde 2022, año en que la institución otorgó una cooperación técnica no reembolsable de US$600,000 a través del Fondo Fiduciario de Donante Único Corea-BCIE (KTF). Estos fondos permitieron realizar una evaluación integral del sistema e infraestructura de abastecimiento, sirviendo de base para el diseño de la nueva estructura de gestión del recurso hídrico.

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Préstamo del BCIE por USD 185 millones y ANDA al mando: el plan Guluchapa que promete más agua en siete distritos de San Salvador y La Paz (Foto cortesía ministro Jerson Posada)

La apertura de apoyo para el proyecto hídrico

Con la firma del convenio se da inicio a la ejecución de un programa que abarca todas las etapas del proceso, desde la captación hasta la distribución del agua. Entre las obras previstas figuran la construcción y rehabilitación de 25 puntos de captación, el desarrollo de una nueva planta de tratamiento con capacidad de 650 litros por segundo y la modernización de estaciones de bombeo y rebombeo.

La iniciativa consolida el compromiso del BCIE hacia la mejora de la calidad de vida en El Salvador y el impulso al desarrollo sostenible en el país, tal como destacó el organismo este lunes en su portal oficial.

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El objetivo principal es fortalecer la calidad y cobertura del servicio de agua potable, aumentar la eficiencia hidráulica y reducir las pérdidas, beneficiando a miles de familias en distritos como Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, San Francisco Chinameca y Olocuilta.

El préstamo tendrá un plazo de veinte años, con cinco años de gracia, y una tasa de interés semestral ajustable conforme a la política del BCIE.

(Foto cortesía ministro Jerson Posada)

Otro préstamo disponible

Otro aval que con el que cuenta el gobierno salvadoreño, es para contratar de préstamo, por 155 millones de dólares para financiar la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU). Este plan, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), contempla intervenciones en la red vial nacional, incluyendo la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W —desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán— y la construcción de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador.

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El proyecto, según Hacienda y el BCIE, busca mejorar la conectividad y seguridad vial, reducir los costos y tiempos de viaje, e incorporar infraestructura como ciclovías, pasos peatonales, obras de drenaje y señalización avanzada. El préstamo también tendrá un plazo de veinte años, con condiciones financieras similares al contrato para el sistema de agua potable.